search
Luni, 1 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️#RomâniaNeUnește🇷🇴Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

#RomâniaNeUnește | Români de 10. Eleva care a transformat pasiunea pentru limbaj în victorie internațională. „Mereu este ca un joc”

0
România Ne Unește
0
Publicat:

Este elevă în clasa a X-a la un liceu cu tradiție din Craiova, iar în anul școlar trecut s-a calificat la etapa națională la trei olimpiade școlare. Lingvistica este cea care i-a adus până la sfârșitul verii și două premii internaționale.

Ana Grigorie, mențiune la Olimpiada Internațională de Lingvistică FOTO: arhiva personală A. Grigorie
Ana Grigorie, mențiune la Olimpiada Internațională de Lingvistică FOTO: arhiva personală A. Grigorie

Ana Teodora Grigorie este elevă în clasa a X-a, profil Matematică-Informatică, la Colegiul Național „Carol I” din Craiova și are o pasiune nu tocmai răspândită printre adolescenții de vârsta sa: Lingvistica - o disciplină care nu se studiază în mod obișnuit la școală. Această disciplină i-a adus în 2025 două distincții internaționale: bronz la Olimpiada de Lingvistică Asia Pacific și mențiune la Olimpiada Internațională de Lingvistică.

A ajuns să aprofundeze noțiuni de fonetică, morfologie, sintaxă, semantică și să descifreze sisteme de scriere din pură curiozitate. „Când a apărut filmul Avatar 2, am văzut că acolo era o limbă ficțională, Na’vi, și am început să mă uit peste cuvinte, să mă interesez cum a fost inventată. Apoi, doamna de română ne-a spus că există Olimpiada de Lingvistică, de care chiar auzisem și îmi dorisem să particip, așa că prima dată am participat în clasa a VII-a. Prima problemă peste care m-am uitat a fost una de numere, cu baze de numerație, total diferite, și pot să spun că mi s-au părut lucruri foarte complicate. Dar apoi am descoperit o carte de pregătire pentru olimpiadă care explica pas cu pas cum ar trebui rezolvate problemele și aceea m-a ajutat foarte mult. Și am început să studiez singură din acea carte și să rezolv probleme date în alți ani la olimpiadă. Și încet-încet am început să devin pasionată de această disciplină”, a vorbit Ana Grigorie despre începuturile pasiunii sale.

Eforturile i-au fost răsplătite cu multe diplome și premii FOTO: arhiva personală Ana Grigorie
Eforturile i-au fost răsplătite cu multe diplome și premii FOTO: arhiva personală Ana Grigorie

La prima participare, în clasa a VII-a, a obținut mențiune la faza națională. La a doua participare, în clasa a IX-a, în anul școlar 2024-2025, s-a calificat la etapa internațională a Olimpiadei Internaționale de Lingvistică, iar prestația din competiția finală, desfășurată la Taipei, în Taiwan, i-a adus mențiune.

A atras-o Lingvistica pentru că a făcut imediat conexiunea cu Matematica, o altă disciplină de care este îndrăgostită. „Ține foarte mult de logică și de găsit tipare în probleme. De fapt are legătură cu rezolvarea de probleme și cu algoritmii”, a explica eleva.

Experiența concursului din Taipei a fost uimitoare, a descris-o Ana Grigorie.

Am aflat foarte multe despre cultura lor. Și pentru mine a fost o experiență care o să-mi rămână mereu în minte. Am fost și stresați pentru rezultate și pentru Olimpiada în sine, dar în același timp ne-am făcut și noi prieteni din alte țări, am învățat câte puțin despre cum este școala la ei sau ce fac ei acolo. Am învățat și despre cultura taiwaneză, cum am spus, și am vizitat și orașul. A fost o experiență superbă”, a rezumat eleva.

Performanța la această disciplină, așa cum este cazul tuturor olimpiadelor internaționale, se obține cu foarte mult studiu individual. Elevii rezolvă foarte multe probleme, competițiile care se desfășoară în țări cu tradiție fiind un izvor de inspirație, la fel cum și etapa națională a olimpiadei din țara noastră se numără printre cele de vârf. „Copiii din alte țări rezolvă probleme de la olimpiada noastră pentru a se pregăti și noi rezolvăm probleme de la olimpiadele lor. Adică putem căuta pe net olimpiada, de exemplu, din SUA sau olimpiada din Hong Kong și găsim acolo pe site-urile lor probleme și le luăm și le rezolvăm”, a precizat Ana Grigorie cum procedează pentru a se antrena.

Efortul individual este completat, în apropierea olimpiadei internaționale, de pregătirea alături de membrii lotului național.

„Avem pregătiri cu lotul. Înainte de olimpiadă am avut o săptămână la București de pregătire intensivă, unde am rezolvat probleme, am dat și o simulare, am făcut atât probleme individuale, cât și probleme pentru proba de echipe. Ne-am și cunoscut între noi, cei din lot. Iar înainte de această săptămână am avut mai multe ședințe de pregătire online”, a mai explicat eleva.

Bucuroasă de încă un rezultat bun FOTO: arhiva personală Ana Grigorie
Bucuroasă de încă un rezultat bun FOTO: arhiva personală Ana Grigorie

Cel mai dificil în competițiile de acest nivel a fost să-și gestioneze emoțiile. „Până la urmă am învățat cumva să mi le gestionez, dar înainte simțeam că mă copleșesc. Și am realizat că atunci când puneam multă presiune pe mine nu aveam rezultatele dorite, iar atunci când nu puneam deloc, aveam chiar rezultate pe care nu le așteptam”, a spus Ana Grigorie.

Cu fiecare competiție controlul crește, însă crește și presiunea, pentru că-și dorește ca de la un an la altul să obțină rezultate mai bune.

Marea satisfacție vine însă nu din diplome și premii, ci din faptul că fiecare problemă aduce ceva nou. „Nicio problemă nu este la fel. Mereu este ca un joc. Trebuie să descopăr ori un fenomen, ori un lucru din cultura limbii respective care influențează limba. Și punând piesele de puzzle cap la cap, așa se și rezolvă problema”, a explicat eleva.

Pasionată și de atletism și fotografie

În clasa a IX-a, Ana Grigorie a participat la cinci olimpiade școlare, iar la trei dintre acestea s-a calificat la etapa națională: Informatică (la care a obținut locul III), Chimie și Lingvistică. Deși aceste competiții presupun un efort mult peste ceea ce înseamnă studierea unei discipline la clasă, Anei îi rămâne timp și pentru alte pasiuni.

Efortul i-a fost răsplătit în 2025 FOTO: Ana Grigorie
Efortul i-a fost răsplătit în 2025 FOTO: Ana Grigorie

Practic atletismul de performanță de mult timp. În timpul liber îmi place să citesc, să mă uit la filme și sunt pasionată de fotografie. La atletism particip și la competiții. Nu sunt printre primele locuri dar particip deoarece mi se pare că mișcarea este foarte importantă pentru a avea și o minte sănătoasă”, este convinsă adolescenta care în competițiile sportive reprezintă Clubul Sportiv Municipal Craiova.

Citește și: Nouă medalii pentru România la Olimpiada Internațională „Științele Pământului”. Cine sunt elevii premiați în China, la IESO 2025
De anul trecut urmează cuursuri de fotografie - FOTO: arhiva personala Ana Grigorie
De anul trecut urmează cuursuri de fotografie - FOTO: arhiva personala Ana Grigorie

Și dacă mișcarea o ajută să-și mențină sănătatea, cititul și fotografia o relaxează și îi permit să-și dezvolte imaginația și să fie creativă.

De anul trecut, adolescenta s-a înscris la cursuri de fotografie, la Școala Populară de Arte. „Chiar îmi doresc să particip la o competiție sau să trimit poze la galerii locale. Deocamdată încă acum învățăm cum să fim creativi și cum să găsim detalii și lucruri frumoase”, a dezvăluit adolescenta.

Eleva este pasionată de fotografie FOTO: Ana Teodora Grigorie
Eleva este pasionată de fotografie FOTO: Ana Teodora Grigorie

Până de curând îi plăcea să facă fotografii cu telefonul, acum preferă aparatul de fotografiat pe care poate să-l seteze și să obțină rezultate mult mai bune. Este pasionată de detalii, pe care caută să le imortalizeze indiferent că are în față o clădire, o buburuză sau o frunză, astfel că ieșirile în natură au acum și un alt scop.

Ingineria sau cercetarea, domeniile pe care se vede explorându-le în viitor

Când se gândește la viitor, caută domenii care să reunească toate disciplinele de care este în prezent pasionată.

M-am tot gândit, deoarece în același timp am fost și la Olimpiada de Matematică și la Chimie, și m-am tot gândit unde se îmbină toate aceste discipline. Și mi-am dat seama că, și dacă nu o să fac, de exemplu, ceva în domeniul lingvistic în viitor, sau al chimiei, tot o să mă ajute logica pe care am dezvoltat-o și gândirea creativă. Așa că mă gândeam să studiez fizica sau ingineria aerospațială în continuare, deoarece îmi place să studiez spațiul cosmic și să citesc cărți despre el”, a dezvăluit eleva.

Încă nu-i este foarte clar dacă va aplica pentru a studia în țară sau în străinătate, simte că mai are timp să ia o decizie. Și dacă va pleca să studieze peste hotare spune că gândul ei este să revină. „Aici am crescut și îmi place mult această țară”, a spus cu convingere Ana Grigorie.

„Colegiul Național „Carol I” chiar este locul în care am crescut”

Este elevă a Colegiului național „Carol I” din Craiova încă din primul an de școală.

Este locul unde chiar am crescut. Sunt acolo de la 5 ani și 9 luni. Și nu știu dacă aș fi avut aceleași performanțe în alt liceu, dar știu că liceul meu m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt, deoarece profesorii de aici m-au susținut foarte mult. Mulți olimpici internaționali au venit de la „Carol” și cumva asta m-a ambiționat și pe mine să-mi doresc să ajung la o etapă internațională”, a mărturisit Ana Grigorie.

Școala este în renovare și multe lucruri încă nu se pot derula așa cum și-ar dori și elevii și profesorii, însă eleva spune că, în ciuda faptului că deocamdată nu au laboratoare de Chimie sau Fizică, profesorii au găsit soluții pentru diverse experimente și demonstrații.

De exemplu, la Fizică, profesorul nostru a încercat să facă și experimente în clasă, care au fost destul de reușite și foarte interesante. La Chimie, pe când ne pregăteam pentru Olimpiadă, am putut să ne pregătim în laboratoarele Liceului de Chimie sau ale Facultății de Chimie. Soluții s-au găsit”, a adăugat eleva.

Pe colegii care își doresc să facă performanță îi îndeamnă să nu le fie frica să întrebe, să fie curioși, să ceară sfaturi și să aibă încredere în propriile forțe. „Să nu se gândească niciodată că nu sunt destul de buni pentru a ajunge la olimpiadă internațională, deoarece consider că dacă are ambiție oricine poate să facă performanță, atâta timp cât se pregătește și chiar își dorește acest lucru”, a mai spus eleva.

Citește și: Patru medalii de aur pentru România la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică

Colegii Anei Grigorie sunt, de altfel, cu toții angrenați în competiții școlare.

La Chimie anul acesta suntem șase copii care se pregătesc, deoarece începând chimia organică și fiind o materie cu totul nouă, mai mulți copii, și cei care vor la Medicină dar și cei care nu vor, au început să se pregătească. La Matematică, la fel, suntem patru copii din clasă care ne pregătim și pe mine mă ajută acest lucru deoarece știu că pot să mă pregătesc cu cineva și de asemenea, când am nelămuriri, pot să-l întreb pe profesor, dar pot să întreb și un coleg ce părere are despre o problemă anume, să facem un brainstorming și să-i dăm de cap. Anul acesta au început cam fiecare să-și aleagă cel puțin câte o olimpiadă la care să participe”, a mai dezvăluit eleva.

Ce și-ar dori – și deocamdată nu a găsit în oferta școlii – ar fi să aibă șansa de a urma și cursuri care să o pregătească și pentru ce urmează după liceu. „Mi-ar plăcea foarte mult să avem o disciplină care să ne dezvolte public speaking-ul, deoarece consider că asta ne-ar ajuta foarte mult și acum și în viitor. (...) Este un club de debate, dar mi-ar plăcea cumva să fie o disciplină la școală unde să putem să fim mai creativi, nu neapărat să discutăm doar pro și contra. De exemplu, am înțeles că în clasa a XI-a s-ar introduce o materie de teatru, ceea ce mi s-a părut foarte interesant, deoarece am putea fi în același timp creativi și să și învățăm să vorbim în fața unui public și să ne exprimăm corect”, a mai spus eleva.

Pentru Ana Teodora Grigorie începe de acum o perioadă în care își face planurile pentru viitoarele competiții. În clasa a IX-a și-a încercat forțele cu cinci olimpiade – Matematică, Informatică, Chimie, Germană și Lingvistică -, însă pentru clasa a X-a se gândește „doar la trei”: Lingvistică, Matematică și Chimie.

Se bucură în continuare de anotimpul care-i dă răgaz să se relaxeze, pentru că știe că iarna și primăvara vor fi perioade de studiu intens.

Ana Grigorie, elevă de 10 absolut în gimnaziu FOTO: arhiva personală
Ana Grigorie, elevă de 10 absolut în gimnaziu FOTO: arhiva personală

„Eu spun așa, că toamna este anotimpul meu de ieșit pe-afară, de relaxat, și după aceea iarna și primăvara încep să intru, încet-încet, în ritmul de competiție. Și vara aceasta am stat, m-am pregătit, olimpiada fiind pe la final de iulie, iar august a fost o lună liberă. Așa că iarna, primăvara și o parte din vară mă pregătesc pentru olimpiade, iar toamna mă relaxez și de acum încep să intru, încet-încet, în perioada de pregătire”, a mai precizat eleva.

Educație

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
digi24.ro
image
Incident când a ajuns Călin Georgescu la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a strigat „marș la Moscova”
stirileprotv.ro
image
Metodele care te ajută să reduci facturile la energie electrică și gaze naturale. Cum diminuezi costurile lunare
gandul.ro
image
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
mediafax.ro
image
Toate detaliile despre transferurile FCSB: „Duarte plus alți 4 jucători”. Ce mutări anunță patronul: „Probabil pleacă și Alibec!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
„Avalanșă” de infractori români care au băgat frica în serviciile sociale din SUA. Fraude de sute de mii de dolari prin „skimming” și carduri clonate
libertatea.ro
image
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Danezii n-au niciun dubiu: România, "spulberată" chiar de Ziua Națională! Ce au scris înaintea meciului
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
Lasconi, despre Moșteanu: Zicea că are 300.000 de euro în cont și că el se descurcă. Du-te, ia-ţi iahtul şi tot, pleacă
antena3.ro
image
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
observatornews.ro
image
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Marii absenți de la parada de 1 Decembrie 2025. Cine a lipsit de la Ziua Națională a României
playtech.ro
image
Transferul de națională cu care Dinamo vrea să dea lovitura: „Acoperă trei posturi”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
E oficial! Pierderi de peste 33 de milioane de euro pentru Dan Șucu
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
Gemenele de la trupa Indiggo au fost arestate! Incredibil ce acuzații li se aduc surorilor
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Nici nu bănuiţi! Cine e femeia excentrică de la parada militară de la Arcul de Triumf. A stat lângă Nicuşor Dan
romaniatv.net
image
Trump, transmite un mesaj de Ziua Națională. Liderul american laudă România
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Un tânăr a dispărut în Munții Bucegi. De ce să nu vă aventurați pe munte în acest moment
actualitate.net
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi este rușine”
click.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului aviatic în care a murit Dan Petrescu. Dovezile îi contrazic pe procurori
click.ro
Meghan Markle foto Profimedia jpg
Chiar nimic nu-i iese bine? Meghan Markle primește titlul de „Salmonella Sussex”, după gafa de Ziua Recunoștinței
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe (© Facebook / Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe transformă imaginea arheologilor despre preistorie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Eugen Sabău, românul eutanasiat în Spania, după ce a ucis 3 oameni: „Și-a dat seama că...”
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat

OK! Magazine

image
Prințese în colivii de aur, de la Rita Hayworth la Meghan Markle. Au renunțat la libertate și la visul american pentru o tiară regală

Click! Pentru femei

image
Horoscopul lunii decembrie 2025. Ce aduce ultima lună a anului pentru fiecare nativ din zodiac?

Click! Sănătate

image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Corpul te avertizează despre ceva serios!