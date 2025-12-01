RomâniaNeUnește | Români de 10. Eleva care a transformat pasiunea pentru limbaj în victorie internațională. „Mereu este ca un joc”

Este elevă în clasa a X-a la un liceu cu tradiție din Craiova, iar în anul școlar trecut s-a calificat la etapa națională la trei olimpiade școlare. Lingvistica este cea care i-a adus până la sfârșitul verii și două premii internaționale.

Ana Teodora Grigorie este elevă în clasa a X-a, profil Matematică-Informatică, la Colegiul Național „Carol I” din Craiova și are o pasiune nu tocmai răspândită printre adolescenții de vârsta sa: Lingvistica - o disciplină care nu se studiază în mod obișnuit la școală. Această disciplină i-a adus în 2025 două distincții internaționale: bronz la Olimpiada de Lingvistică Asia Pacific și mențiune la Olimpiada Internațională de Lingvistică.

A ajuns să aprofundeze noțiuni de fonetică, morfologie, sintaxă, semantică și să descifreze sisteme de scriere din pură curiozitate. „Când a apărut filmul Avatar 2, am văzut că acolo era o limbă ficțională, Na’vi, și am început să mă uit peste cuvinte, să mă interesez cum a fost inventată. Apoi, doamna de română ne-a spus că există Olimpiada de Lingvistică, de care chiar auzisem și îmi dorisem să particip, așa că prima dată am participat în clasa a VII-a. Prima problemă peste care m-am uitat a fost una de numere, cu baze de numerație, total diferite, și pot să spun că mi s-au părut lucruri foarte complicate. Dar apoi am descoperit o carte de pregătire pentru olimpiadă care explica pas cu pas cum ar trebui rezolvate problemele și aceea m-a ajutat foarte mult. Și am început să studiez singură din acea carte și să rezolv probleme date în alți ani la olimpiadă. Și încet-încet am început să devin pasionată de această disciplină”, a vorbit Ana Grigorie despre începuturile pasiunii sale.

La prima participare, în clasa a VII-a, a obținut mențiune la faza națională. La a doua participare, în clasa a IX-a, în anul școlar 2024-2025, s-a calificat la etapa internațională a Olimpiadei Internaționale de Lingvistică, iar prestația din competiția finală, desfășurată la Taipei, în Taiwan, i-a adus mențiune.

A atras-o Lingvistica pentru că a făcut imediat conexiunea cu Matematica, o altă disciplină de care este îndrăgostită. „Ține foarte mult de logică și de găsit tipare în probleme. De fapt are legătură cu rezolvarea de probleme și cu algoritmii”, a explica eleva.

Experiența concursului din Taipei a fost uimitoare, a descris-o Ana Grigorie.

„Am aflat foarte multe despre cultura lor. Și pentru mine a fost o experiență care o să-mi rămână mereu în minte. Am fost și stresați pentru rezultate și pentru Olimpiada în sine, dar în același timp ne-am făcut și noi prieteni din alte țări, am învățat câte puțin despre cum este școala la ei sau ce fac ei acolo. Am învățat și despre cultura taiwaneză, cum am spus, și am vizitat și orașul. A fost o experiență superbă”, a rezumat eleva.

Performanța la această disciplină, așa cum este cazul tuturor olimpiadelor internaționale, se obține cu foarte mult studiu individual. Elevii rezolvă foarte multe probleme, competițiile care se desfășoară în țări cu tradiție fiind un izvor de inspirație, la fel cum și etapa națională a olimpiadei din țara noastră se numără printre cele de vârf. „Copiii din alte țări rezolvă probleme de la olimpiada noastră pentru a se pregăti și noi rezolvăm probleme de la olimpiadele lor. Adică putem căuta pe net olimpiada, de exemplu, din SUA sau olimpiada din Hong Kong și găsim acolo pe site-urile lor probleme și le luăm și le rezolvăm”, a precizat Ana Grigorie cum procedează pentru a se antrena.

Efortul individual este completat, în apropierea olimpiadei internaționale, de pregătirea alături de membrii lotului național.

„Avem pregătiri cu lotul. Înainte de olimpiadă am avut o săptămână la București de pregătire intensivă, unde am rezolvat probleme, am dat și o simulare, am făcut atât probleme individuale, cât și probleme pentru proba de echipe. Ne-am și cunoscut între noi, cei din lot. Iar înainte de această săptămână am avut mai multe ședințe de pregătire online”, a mai explicat eleva.

Cel mai dificil în competițiile de acest nivel a fost să-și gestioneze emoțiile. „Până la urmă am învățat cumva să mi le gestionez, dar înainte simțeam că mă copleșesc. Și am realizat că atunci când puneam multă presiune pe mine nu aveam rezultatele dorite, iar atunci când nu puneam deloc, aveam chiar rezultate pe care nu le așteptam”, a spus Ana Grigorie.

Cu fiecare competiție controlul crește, însă crește și presiunea, pentru că-și dorește ca de la un an la altul să obțină rezultate mai bune.

Marea satisfacție vine însă nu din diplome și premii, ci din faptul că fiecare problemă aduce ceva nou. „Nicio problemă nu este la fel. Mereu este ca un joc. Trebuie să descopăr ori un fenomen, ori un lucru din cultura limbii respective care influențează limba. Și punând piesele de puzzle cap la cap, așa se și rezolvă problema”, a explicat eleva.

Pasionată și de atletism și fotografie

În clasa a IX-a, Ana Grigorie a participat la cinci olimpiade școlare, iar la trei dintre acestea s-a calificat la etapa națională: Informatică (la care a obținut locul III), Chimie și Lingvistică. Deși aceste competiții presupun un efort mult peste ceea ce înseamnă studierea unei discipline la clasă, Anei îi rămâne timp și pentru alte pasiuni.

„Practic atletismul de performanță de mult timp. În timpul liber îmi place să citesc, să mă uit la filme și sunt pasionată de fotografie. La atletism particip și la competiții. Nu sunt printre primele locuri dar particip deoarece mi se pare că mișcarea este foarte importantă pentru a avea și o minte sănătoasă”, este convinsă adolescenta care în competițiile sportive reprezintă Clubul Sportiv Municipal Craiova.

Și dacă mișcarea o ajută să-și mențină sănătatea, cititul și fotografia o relaxează și îi permit să-și dezvolte imaginația și să fie creativă.

De anul trecut, adolescenta s-a înscris la cursuri de fotografie, la Școala Populară de Arte. „Chiar îmi doresc să particip la o competiție sau să trimit poze la galerii locale. Deocamdată încă acum învățăm cum să fim creativi și cum să găsim detalii și lucruri frumoase”, a dezvăluit adolescenta.

Până de curând îi plăcea să facă fotografii cu telefonul, acum preferă aparatul de fotografiat pe care poate să-l seteze și să obțină rezultate mult mai bune. Este pasionată de detalii, pe care caută să le imortalizeze indiferent că are în față o clădire, o buburuză sau o frunză, astfel că ieșirile în natură au acum și un alt scop.

Ingineria sau cercetarea, domeniile pe care se vede explorându-le în viitor

Când se gândește la viitor, caută domenii care să reunească toate disciplinele de care este în prezent pasionată.

„M-am tot gândit, deoarece în același timp am fost și la Olimpiada de Matematică și la Chimie, și m-am tot gândit unde se îmbină toate aceste discipline. Și mi-am dat seama că, și dacă nu o să fac, de exemplu, ceva în domeniul lingvistic în viitor, sau al chimiei, tot o să mă ajute logica pe care am dezvoltat-o și gândirea creativă. Așa că mă gândeam să studiez fizica sau ingineria aerospațială în continuare, deoarece îmi place să studiez spațiul cosmic și să citesc cărți despre el”, a dezvăluit eleva.

Încă nu-i este foarte clar dacă va aplica pentru a studia în țară sau în străinătate, simte că mai are timp să ia o decizie. Și dacă va pleca să studieze peste hotare spune că gândul ei este să revină. „Aici am crescut și îmi place mult această țară”, a spus cu convingere Ana Grigorie.

„Colegiul Național „Carol I” chiar este locul în care am crescut”

Este elevă a Colegiului național „Carol I” din Craiova încă din primul an de școală.

„Este locul unde chiar am crescut. Sunt acolo de la 5 ani și 9 luni. Și nu știu dacă aș fi avut aceleași performanțe în alt liceu, dar știu că liceul meu m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt, deoarece profesorii de aici m-au susținut foarte mult. Mulți olimpici internaționali au venit de la „Carol” și cumva asta m-a ambiționat și pe mine să-mi doresc să ajung la o etapă internațională”, a mărturisit Ana Grigorie.

Școala este în renovare și multe lucruri încă nu se pot derula așa cum și-ar dori și elevii și profesorii, însă eleva spune că, în ciuda faptului că deocamdată nu au laboratoare de Chimie sau Fizică, profesorii au găsit soluții pentru diverse experimente și demonstrații.

„De exemplu, la Fizică, profesorul nostru a încercat să facă și experimente în clasă, care au fost destul de reușite și foarte interesante. La Chimie, pe când ne pregăteam pentru Olimpiadă, am putut să ne pregătim în laboratoarele Liceului de Chimie sau ale Facultății de Chimie. Soluții s-au găsit”, a adăugat eleva.

Pe colegii care își doresc să facă performanță îi îndeamnă să nu le fie frica să întrebe, să fie curioși, să ceară sfaturi și să aibă încredere în propriile forțe. „Să nu se gândească niciodată că nu sunt destul de buni pentru a ajunge la olimpiadă internațională, deoarece consider că dacă are ambiție oricine poate să facă performanță, atâta timp cât se pregătește și chiar își dorește acest lucru”, a mai spus eleva.

Colegii Anei Grigorie sunt, de altfel, cu toții angrenați în competiții școlare.

„La Chimie anul acesta suntem șase copii care se pregătesc, deoarece începând chimia organică și fiind o materie cu totul nouă, mai mulți copii, și cei care vor la Medicină dar și cei care nu vor, au început să se pregătească. La Matematică, la fel, suntem patru copii din clasă care ne pregătim și pe mine mă ajută acest lucru deoarece știu că pot să mă pregătesc cu cineva și de asemenea, când am nelămuriri, pot să-l întreb pe profesor, dar pot să întreb și un coleg ce părere are despre o problemă anume, să facem un brainstorming și să-i dăm de cap. Anul acesta au început cam fiecare să-și aleagă cel puțin câte o olimpiadă la care să participe”, a mai dezvăluit eleva.

Ce și-ar dori – și deocamdată nu a găsit în oferta școlii – ar fi să aibă șansa de a urma și cursuri care să o pregătească și pentru ce urmează după liceu. „Mi-ar plăcea foarte mult să avem o disciplină care să ne dezvolte public speaking-ul, deoarece consider că asta ne-ar ajuta foarte mult și acum și în viitor. (...) Este un club de debate, dar mi-ar plăcea cumva să fie o disciplină la școală unde să putem să fim mai creativi, nu neapărat să discutăm doar pro și contra. De exemplu, am înțeles că în clasa a XI-a s-ar introduce o materie de teatru, ceea ce mi s-a părut foarte interesant, deoarece am putea fi în același timp creativi și să și învățăm să vorbim în fața unui public și să ne exprimăm corect”, a mai spus eleva.

Pentru Ana Teodora Grigorie începe de acum o perioadă în care își face planurile pentru viitoarele competiții. În clasa a IX-a și-a încercat forțele cu cinci olimpiade – Matematică, Informatică, Chimie, Germană și Lingvistică -, însă pentru clasa a X-a se gândește „doar la trei”: Lingvistică, Matematică și Chimie.

Se bucură în continuare de anotimpul care-i dă răgaz să se relaxeze, pentru că știe că iarna și primăvara vor fi perioade de studiu intens.

„Eu spun așa, că toamna este anotimpul meu de ieșit pe-afară, de relaxat, și după aceea iarna și primăvara încep să intru, încet-încet, în ritmul de competiție. Și vara aceasta am stat, m-am pregătit, olimpiada fiind pe la final de iulie, iar august a fost o lună liberă. Așa că iarna, primăvara și o parte din vară mă pregătesc pentru olimpiade, iar toamna mă relaxez și de acum încep să intru, încet-încet, în perioada de pregătire”, a mai precizat eleva.