search
Vineri, 3 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

David Popovici, dezvăluiri sincere, într-un dialog cu un miliardar român. „Am devenit foarte confuz. Mi-a luat un an de terapie”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

David Popovici a fost, zilele trecute, invitatul lui Daniel Dines, co-fondatorul UiPath fiind al cincilea cel mai bogat român la ora actuală, cu o avere de 1,5 miliarde de dolari. Înotătorul de 21 de ani a vorbit, în interviul de la Las Vegas, despre provocările în sport, cum l-au modelat eșecurile, dar și îndoielile sale în privința viitorului, după ce a câștigat tot ce se putea câștiga.

„Am învățat mult mai mult din eșecuri decât din victorii. Adică, să câștigi e plăcut. Nu pot să mint în legătură cu asta. Dar am învățat atât de multe din eșecuri. Vorbind despre nervi și emoții, ele sunt parte din sport. Nu există cale de a le ocoli. Dacă lupți împotriva lor, ele vor lupta împotriva ta. Însă eu încerc să lucrez cu ele. Îți voi da un exemplu.

Am avut 4 finale olimpice. Înainte de fiecare din aceste finale olimpice, mintea îți țiuie. Mintea mea bâzâia, iar inima bătea foarte tare. Totul în interiorul meu accelera. Totul era foarte tensionat și cred că asta e un lucru bun pentru că înseamnă că îmi pasă și simt cu adevărat că sunt în viață. Acelea sunt momentele în care m-am simțit cel mai viu. Cred că emoțiile intense și nervii trebuie să fie îmbrățișate. Trebuie să le recunoști, să le accepți și să le primești așa cum primești un prieten în casa ta”, i-a povestit campionul olimpic lui Daniel Dines.

Miliardarul a vorbit și despre recordul mondial de la 100 m liber, pe care David Popovici l-a bătut la un moment dat, dar i-a fost doborât de chinezul Pan Zhanle. Înotătorul a răspuns scurt: „Îl voi recâștiga în curând!”.

David Popovici, mândria României. Foto Getty images
David Popovici, mândria României. Foto Getty images

Marele sportiv a dezvăluit și cum reușește să se mai motiveze, în condițiile în care a câștigat tot și și-a îndeplinit visurile din copilărie. „Asta nu e deloc o întrebare ușoară și e o întrebare și o dilemă pe care am avut-o în mintea mea încă de când am câștigat cel mai important titlu de până acum, cel de campion olimpic anul trecut. Pentru mine lucrurile au început destul de simplu. M-am îndrăgostit de înot și apoi, la 11-12 ani, am devenit campion național și mereu m-am întrebat ce urmează. Am câștigat mai mult, am devenit campion european și apoi campion mondial, olimpic și când am ajuns acolo, credeam că e cel mai înalt nivel în sport. Și chiar este.

Va înota doar de dragul sportului

Am devenit foarte confuz pentru că, așa cum ai spus, am continuat să mă întreb ce urmează. Mi-a luat un an plin de terapie și de a mă uita în interiorul meu, de a-mi pune întrebări și de a încerca să găsesc răspunsuri. Și acum, la un an după Jocurile Olimpice, pot să spun că sunt împăcat știind că nu mai am presiunea de a câștiga, presiunea pe care o puneam pe mine însumi și că pot să înot doar de dragul sportului.

Pot să câștig doar de dragul de a deveni mai bun, de a evolua și de a-i inspira pe alții, pentru că cred că asta e una din cele mai mari misiuni ale mele. Știi, să câștigi e un lucru, așa cum spuneam la început, e plăcut. Evident, nu mă voi plânge, dar este mult mai mult de atât”, a încheiat David Popovici.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
digi24.ro
image
Casa din Sibiu a familiei Iohannis, preluată pe jumătate de ANAF: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care dau lovitura în octombrie 2025. Scapă de suferințe, munca va fi răsplătită, iar oportunitățile apar ca prin minune
gandul.ro
image
MAE ironizează declarațiile lui Vladimir Putin despre alegerile din România
mediafax.ro
image
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care se creionează dacă au șanse la titlu”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
libertatea.ro
image
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia pregătea atacuri în trei țări din Europa. Planul dejucat de Polonia
digi24.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
"Asta s-a întâmplat în ultimii doi ani!" Americanii au reacționat, după ce au apărut pozele cu Sabalenka și Djokovic
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Imagini apocaliptice în București: Momentul în care un copac rupt de vânt strivește o mașină aflată în mers
antena3.ro
image
Fenomene extreme în România. Peste 100 de copaci doborâți, zeci de maşini avariate, viscol în jumătate de țară
observatornews.ro
image
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Cum să plătești mai puțin la gaze dacă stai la casă. Schimbări simple care reduc facturile chiar din prima lună
playtech.ro
image
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
Primii tineri ar putea fi înrolați în serviciul militar voluntar din 2026. Anunțul făcut de ministrul Apărării: „Astăzi am aprobat”
kanald.ro
image
Dacia Spring costă mai puțin decât o bicicletă datorită noilor subvenții pentru casarea și...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Serghei Mizil dă de pământ cu Mara Bănică. După acuzațiile Andei Adam, acum a răbufnit și el: Are un tupeu. Anda a caracterizat-o perfect, perversă rău de tot
romaniatv.net
image
A fost actualizată prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Iată cum va fi vremea
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul
click.ro
image
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Tiffany Theisen foto Profimedia jpg
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?

OK! Magazine

image
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială

Click! Pentru femei

image
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!