David Popovici, dezvăluiri sincere, într-un dialog cu un miliardar român. „Am devenit foarte confuz. Mi-a luat un an de terapie”

David Popovici a fost, zilele trecute, invitatul lui Daniel Dines, co-fondatorul UiPath fiind al cincilea cel mai bogat român la ora actuală, cu o avere de 1,5 miliarde de dolari. Înotătorul de 21 de ani a vorbit, în interviul de la Las Vegas, despre provocările în sport, cum l-au modelat eșecurile, dar și îndoielile sale în privința viitorului, după ce a câștigat tot ce se putea câștiga.

„Am învățat mult mai mult din eșecuri decât din victorii. Adică, să câștigi e plăcut. Nu pot să mint în legătură cu asta. Dar am învățat atât de multe din eșecuri. Vorbind despre nervi și emoții, ele sunt parte din sport. Nu există cale de a le ocoli. Dacă lupți împotriva lor, ele vor lupta împotriva ta. Însă eu încerc să lucrez cu ele. Îți voi da un exemplu.

Am avut 4 finale olimpice. Înainte de fiecare din aceste finale olimpice, mintea îți țiuie. Mintea mea bâzâia, iar inima bătea foarte tare. Totul în interiorul meu accelera. Totul era foarte tensionat și cred că asta e un lucru bun pentru că înseamnă că îmi pasă și simt cu adevărat că sunt în viață. Acelea sunt momentele în care m-am simțit cel mai viu. Cred că emoțiile intense și nervii trebuie să fie îmbrățișate. Trebuie să le recunoști, să le accepți și să le primești așa cum primești un prieten în casa ta”, i-a povestit campionul olimpic lui Daniel Dines.

Miliardarul a vorbit și despre recordul mondial de la 100 m liber, pe care David Popovici l-a bătut la un moment dat, dar i-a fost doborât de chinezul Pan Zhanle. Înotătorul a răspuns scurt: „Îl voi recâștiga în curând!”.

Marele sportiv a dezvăluit și cum reușește să se mai motiveze, în condițiile în care a câștigat tot și și-a îndeplinit visurile din copilărie. „Asta nu e deloc o întrebare ușoară și e o întrebare și o dilemă pe care am avut-o în mintea mea încă de când am câștigat cel mai important titlu de până acum, cel de campion olimpic anul trecut. Pentru mine lucrurile au început destul de simplu. M-am îndrăgostit de înot și apoi, la 11-12 ani, am devenit campion național și mereu m-am întrebat ce urmează. Am câștigat mai mult, am devenit campion european și apoi campion mondial, olimpic și când am ajuns acolo, credeam că e cel mai înalt nivel în sport. Și chiar este.

Va înota doar de dragul sportului

Am devenit foarte confuz pentru că, așa cum ai spus, am continuat să mă întreb ce urmează. Mi-a luat un an plin de terapie și de a mă uita în interiorul meu, de a-mi pune întrebări și de a încerca să găsesc răspunsuri. Și acum, la un an după Jocurile Olimpice, pot să spun că sunt împăcat știind că nu mai am presiunea de a câștiga, presiunea pe care o puneam pe mine însumi și că pot să înot doar de dragul sportului.

Pot să câștig doar de dragul de a deveni mai bun, de a evolua și de a-i inspira pe alții, pentru că cred că asta e una din cele mai mari misiuni ale mele. Știi, să câștigi e un lucru, așa cum spuneam la început, e plăcut. Evident, nu mă voi plânge, dar este mult mai mult de atât”, a încheiat David Popovici.