Revoltător. Elevii români care au câștigat Campionatul Mondial de Robotică nu primesc burse: „Probabil nu sunt fonduri”

Campionii mondiali la robotică din echipa arădeană Delta Force nu beneficiază de niciun fel de bursă din partea statului român, chiar dacă titlul le-ar fi garantat accesul la două burse de merit. În plus, statul român nu ajută în mod tradițional olimpiadele de robotică.

Liceenii din Delta Force au câștigat în luna aprilie a anului 2022 Campionatul Mondial de Robotică de la Houston, SUA. Împreună cu două echipe din SUA au alcătuit coaliția câștigătoare. Prin urmare s-au întors acasă cu trofeul și cu medaliile de câștigători, relatează Rador.

Îndrumătorul principal al echipei de robotică Delta Force, pe numele său Corina Botoșan, susține că birocrația românească i-a privat pe liceeni de bursele pe care le meritau.

„Echipa Delta Force a obținut la Campionatul național locul 2, premiul Inspire și astfel ne-am calificat la Campionatul Mondial. Acest loc 2 național ne-ar fi asigurat și o bursă de performanță, dar, din păcate, tot Ministerul Educației a trecut competiția la categoria celor pentru care nu se alocă buget pentru burse. Nu știm de ce, probabil nu sunt suficiente fonduri.

Există însă o altă lege, legea nr. 235/ 2010 prin care se acordă burse de merit olimpic internațional elevilor care au obținut distincții, respectiv locurile 1, 2, 3 și mențiune la olimpiadele școlare internaționale, indiferent de disciplina de învățământ la care acestea au fost organizate, cu condiția ca aceste competiții să fie pe lista publicată de Ministerul Educației. Iar în ordinul numărul 3.066, pe liste se află și concursul de robotică școlară First Tech Challenge România.

Bursa, așa cum spune legea, ar fi trebuit acordată începând cu luna imediat următoare câștigării titlului. Nici despre această bursă nu știm nimic, deși Liceul Național de Informatică a depus la Inspectoratul Școlar Arad o solicitare în acest sens în luna august. Nimeni nu zice nimic, iar copiii sunt dezamăgiți. Eu le-am explicat că munca lor nu se reduce doar la bursă. Ei trebuie să fie buni, în primul rând pentru ei”, a declarat Botoșan.

Elevii au primit câte o scrisoare de felicitare din partea președintelui român Klaus Iohannis.

„Beneficiile acestui titlu le-au adus copiilor o creștere considerabilă a vizibilității. Performanța lor a fost maxim apreciată de comunitate, de mass-media, de școală, de profesori. În definitiv, pentru ei, ca elevi, acest lucru este extrem de important și se traduce în creșterea încrederii în forțele proprii, cu adăugare de plus valoare muncii lor”, a mai declarat mentorul principal al echipei Delta Force.

Liceenii susțin că, cu toate că ar fi vrut să primească burse, lipsa acestora nu îi demoralizează.

„Eu, sincer să vă spun, mi-aș fi dorit să primesc bursă. Am muncit mult și am adus de aici, de la Arad, un titlu important pentru România. Am sperat că vom fi recunoscuți și de Guvern, pentru că domnul președinte Iohannis ne-a felicitat personal. Dar dacă nu se poate, asta este. Nu facem noi legile. Noi ne ocupăm doar de construcția roboților. Acolo ne pricepem cel mai bine. Cu bursă sau fără bursă, pasiunea nu ne poate lua nimeni”, a declarat căpitanul echipei de robotică Delta Force, Cătălin Georgescu.

„De departe, câștigarea Campionatul Mondial a fost cel mai emoțional moment pe care l-am trăit. Ne aflăm în Statele Unite, așteptam să se anunțe alianța câștigătoare. În sală s-a anunțat numele nostru, Delta Force. Cred că cel care citea lista a fost la prin surprindere, pentru că întâi a spus că suntem din Arizona, n-a știut că AR vine de la Arad, iar apoi s-a corectat și a anunțat România – Arad. Eu cred că i-am luat maxim prin surprindere”, a mai adăugat căpitanul echipei.

Delta Force Arad a fost prima echipă din afara SUA care a câștigat Campionatul Mondial de Robotică. Totul a fost posibil cu sprijinul părinților, al îndrumătorilor, sponsorilor și Asociației „Nație prin Educație”, care a adus concursul în România. De menționat este faptul că echipa de robotică este ajutată financiar de către primărie prin proiectele depuse de la fondare.

Campionatul Mondial de Robotică First, care a avut loc în urmă cu un an în Texas, este un eveniment internațional anular care sărbătorește știința, tehnologia, ingineria și matematica, pregătind elevii pentru viitor.

La evenimentul care s-a desfășurat în urmă cu un an au participat în total 160 de echipe din întreaga lume, iar elevii arădeni de la Delta Force au început pregătirile pentru competițiile din acest an.

De asemenea, conducerea Inspectoratului Școlar Arad a menționat că adresa primită din partea echipei de robotică a comunicat-o către Ministerul Educației, fiindcă lista în care sunt menționate competițiile premiate este elaborată prin ordinul ministrului.

Potrivit unor informații, bursele pentru acest concurs nu sunt finanțate fiindcă această competiție este considerată ca fiind extracurriculară.