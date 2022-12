Adina și Billy, roboții făcuți la Târgoviște, de liceenii de la „Carabella“. La un pas de Mondiale

Colegiul Carabella din Târgoviște continuă să fie în topul echipele de robotică din țară. De ani de zile, doi profesori, soții Riza, își conduc elevii către rezultate notabile.

Colegiul Carabella din Târgoviște, școală renumită în reședința de județ a Dâmboviței, are două echipe redutabile de robotică: UnderConstruction și Phantom Robotics.

Ultimul concurs la care au participat elevii de la Carabella a fost Quantum League, acolo unde târgoviștenii au ieșit învingători.

„Suntem mândri pentru că reuşim să facem faţă provocărilor din acest domeniu, în fiecare an, şi să avem şi rezultatele mult dorite. Un mare merit îl au și elevii, pentru că sunt pasionați de ceea ce fac. Noi doar le arătăm ce și cum să facă”, a spus profesorul Liviu Riza, îndrumătorul echipei câştigătoare.

Quantum League este primul eveniment de acest tip care s-a desfășurat în România.

Cele mai bune invenții - roboții Adina și Billy

Cea mai bună invenție a elevilor din Târgoviște este robotul Adina, dar nici Billy nu se lasă mai prejos.

Elevii spun că Adina este capabil să adune bile dintr-un ţarc şi să recunoască culori şi forme cu ajutorul unei camere de luat vederi. Este construit integral de elevi din plastic şi aluminiu, iar softul este cumpărat de pe internet.

„Am participat anul acesta competițional la cinci concursuri, două la Focșani, două la Ploiești și una la Iași. Am câștigat patru din cinci. Am avut ghinion la ultimul. Se pot întâmpla multe. Echipei cu care am fost noi în alianță, la Ploiești, nu i-a funcționat robotul deloc. Încă suntem în căutări, pentru că pe acestea noi le vedem concursuri de antrenament. Mergem să vedem ce e în neregulă cu robotul, pentru că duminică am avut un robot scos la lumină prima dată. Am fost cu el să îl testăm”, explică prof. Liviu Riza.

→ Imaginea 1/4: Cele mai bune invenții ale elevilor târgovișteni, roboții Adina și Billy. Foto: Under Construction

Competiția este organiazată de „Nație prin educație” și în fiecare an există etape regionale. Acestea sunt rampe de lansare pentru faza națională, care trimite an de an cele mai bune echipe la mondialul din SUA. Under Construction s-a clasat, anul trecut, pe locul 6 în țară.

„Ne-a lipsit puțin să ne batem pentru Mondiale. Phantom merge mai bine și a câștigat ultimele două competiții. Le-am păstrat numele. O avem pe Adina, anul trecut l-am avut pe Billy. Anul acesta roboții trebuie să colecteze niște conuri care vor fi puse în niște țepușe mai joase, mai înalte. E foarte multă strategie anul acesta, pentru că dacă le punem într-un anumit fel face un circuit și primim bonus, dar doar dacă ne lasă adversarii, pentru că adversarii vor avea de grijă să nu ne lase în pace”, precizează mentorul roboticienilor de la Carabella.

Sumele necesare pentru construirea unui robot vin în special din sponsorizări. Investiția cea mai mică într-un astfel de robot este minim 2.000 de euro și poate crește. Elevii târgovișteni se gospodăresc singuri: multe piese sunt construite de de ei sau sunt realizate la imprimanta 3D.

Realizarea unui astfel de robot poate dura o săptămână, dacă elevii au experiență de minimun un an. După asta încep testele și în teste se descoperă ce mecanisme trebuie schimbate sau reparate.