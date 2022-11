Visul unui elev arădean de a construi roboţi a făcut România campioană mondială

Octavian Dragoş-Botoşan este tânărul care a înființat Delta Force din Arad, prima echipă care a detronat SUA în istoria de trei decenii a Campionatului Mondial de Robotică FIRST.

Echipa de robotică Delta Force din Arad a ocupat locul I la FIRST Tech Challenge World Championship 2022, fiind prima dată în istoria acestei competiții când o echipă din afara Statelor Unite ale Americiii reușește să câștige primul loc.

Prima dată când Octavian Dragoş-Botoşan a planificat înființarea unei echipe de robotică s-a întâmplat în 2018, când terminase clasa a VIII-a și se afla în vacanţa de vară, fiind admis la Liceul Naţional de Informatică din Arad, potrivit Agerpres. Acesta era pasionat de calculatoare şi inovaţie.

„Octavian se juca pe telefon la un an şi jumătate, iar mai târziu construia roboţi din piese Lego. Curiozitatea şi îndemânarea îl făceau să demonteze orice jucărie pe care i-o dăruiam, pentru că voia să vadă cum era construită. La vârsta de cinci ani stăpânea deja calculatorul, iar mai târziu a devenit foarte pasionat de roboţi, aşa că l-am înscris la un cerc de robotică", îşi aminteşte Corina Botoşan, mama sa, Corina Botoşan, care alături de profesorul Florin Feher este mentor al echipei de robotică Delta Force.

Atelierul de lucru a fost amenajat în laboratorul de informatică

La scurt timp după ce a început cursurile liceale, Octavian a format echipa Delta Force alături de alţi cinci elevi pasionaţi de robotică şi informatică. „Numele vine de la simbolul Delta, folosit în matematică şi fizică, dar şi de la ideea trupelor americane speciale, care sugerează disciplină şi forţă. Am mers cu proiectul echipei de robotică la doamna director (Liceul Naţional de Informatică - n.r.) şi a fost încântată că o astfel de iniţiativă a venit din partea elevilor. Ne-a oferit sprijin imediat, am primit un laborator de Informatică în care să lucrăm după cursuri. Eram şase elevi în echipă, iar profesorul nostru de Educaţie Tehnologică, domnul Feher, a fost entuziasmat când i-am propus să ne fie mentor'', povesteşte Octavian.

Liceenii din Delta Force se reuneau zilnic și lucrau după cursuri, programând şi testând roboţi. Atelierul de lucru a fost amenajat în laboratorul de informatică al liceului. La început, majoritatea pieselor erau cumpărate online, însă cu timpul au început să le realizeze singuri.

„Aveam voie în şcoală la orice oră, conducerea ne-a dat cartelele de acces şi chei, iar asta a fost un ajutor extraordinar. Fără laboratorul nostru nu am fi reuşit să avansăm în ritmul de care era nevoie pentru a participa la competiţii. Iniţial, comandam piese pe internet, dar apoi am început să ni le construim singuri cu ajutorul imprimantelor 3D şi cu echipamente pentru prelucrarea metalelor", spune Octavian.

Profesorul Florin Feher, mentor al Delta Force, afirmă că echipa a devenit a doua sa familie: „A fost o resetare profesională pentru mine, am renunţat la metodele clasice de predare. Odată ce am intrat în această echipă, am pus în valoare abilităţile practice ale fiecărui elev. Împreună am construit o familie, pentru că extraşcolar adunăm în fiecare sezon peste 1.000 de ore de muncă împreună. Aceşti copii lucrează mai mult decât un adult, după cursuri rămân în laborator pentru a gândi şi a realiza fiecare piesă necesară construirii unui robot".

Robotul construit de liceenii din Arad ar putea fi folosit în explorarea planetei Marte

Primul robot construit de elevii arădeni ar putea fi folosit în explorarea planetei Marte. „A fost tema primei competiţii la care am participat. Robotul avea două seturi de braţe şi sarcina de a colecta şi sorta minerale de pe suprafaţa planetei Marte. Am ajuns cu acest proiect pe locul 8 la campionatul naţional", a relatat Octavian.

Delta Force a ocupat locul 8 la prima competiţie la care a participat, iar această clasare i-a încurajat să meargă mai departe.

„Asociaţia Naţie prin Educaţie este reprezentantul oficial FIRST pentru România şi se ocupă de organizarea campionatelor interne, prin intermediul cărora ajungem la competiţiile internaţionale. În cei patru ani de activitate, am câştigat în jur de 25 de premii, din care 8 internaţionale. Cel mai important este titlul de campioni mondiali, obţinut în luna aprilie la Houston, Texas, SUA", menţionează Octavian, care atunci era căpitanul echipei, care este, din această toamnă, student la Informatică la Universitatea Politehnica Timişoara.

„România este prima ţară care a detronat SUA în istoria de 30 de ani a FIRST Tech Challenge World Championship“

Membrii echipei care a adus trofeul mondial sunt: Octavian Dragoş-Botoşan - căpitan, Aida Pero, Robert Rus, Sebastian Măcean, Cătălin Georgescu, Briana Lucaci, Mihai Ozarchevici, Raul Floarea, Adrian Albotă, Radu Micle, Daria Feher; mentori: Corina Botoşan şi Florin-Mihai Feher.

„Mândria câştigării titlului mondial a fost cu atât mai mare cu cât România este prima ţară care a detronat Statele Unite ale Americii în istoria de 30 de ani a FIRST Tech Challenge World Championship. Chiar prezentatorii au anunţat iniţial că echipa câştigătoare este din Arizona, probabil pentru că în grabă au citit greşit şi fiind convinşi că este vorba de o echipă americană. S-au corectat imediat şi nu pot să vă exprim ce explozie de bucurie a fost la noi în echipă când i-am auzit spunând că pe primul loc se află Delta Force din Arad, România. În toţi aceşti ani, doar echipe americane au câştigat titlul mondial. Dacă ne gândim la ce nivel este robotica în SUA, dacă luăm în considerare la ce fonduri au acces tinerii de acolo, performanţa este şi mai mare pentru o echipă românească. Noi ne-am bazat pe banii de la părinţi şi pe sprijinul şcolii, iar sponsorizările importante au venit abia când am devenit campioni", afirmă Octavian.

Apreciere arătată de americani

Participarea din acest an la Campionatul Mondial va fi de neuitat. Campionatul mondial a avut 160 de echipe concurente din toată lumea, iar tema primită de acestea a fost ecologia şi transportul eficient. Arădenii s-au prezentat cu un robot care ar putea ajuta la gestionarea mărfurilor în depozite.

„Când ne-am întors la hotel, pe ecrane erau proiectate clipurile cu festivitatea de premiere, ca un semn de apreciere faţă de echipa noastră. Ulterior, am mers să vizităm un muzeu al NASA, iar după ce am plătit biletele, am stat la coadă la intrare. Personalul a aflat cine suntem şi ne-a invitat în muzeu pe o altă uşă, pentru a nu aştepta la rând. Am fost trataţi cu respect peste tot unde am mers în SUA, iar mai apoi acasă în România", dezvăluie Corina Botoşan.

Noul căpitan și-a propus să apere titlul mondial

Noul căpitan este Cătălin Georgescu, elev în clasa a XII-a, care își dorește să apere titlul mondial la ediția de anul viitor: „Ne aşteaptă o competiţie foarte grea în 2023. În plus, anul viitor vom mai participa la un concurs, care are ca temă energia, iar acum lucrăm intens să terminăm robotul. Dar dincolo de competiţii, ne propunem să construim roboţi care să ajute comunitatea. Personal, îmi doresc să lucrez la tehnologii care să servească în domeniul medicinei", arată Cătălin.

Pregătirile pentru cele două competiţii internaţionale sunt foarte costisitoare, admit membrii echipei. Ei estimează că vor avea nevoie de 100.000 de dolari.

„Din fericire, perspectivele noastre s-au schimbat foarte mult după ce am devenit campioni mondiali. Ni s-au deschis uşile oriunde am mers. Mai mult, o importantă companie din domeniul automotive din Arad ne-a căutat imediat după ce am obţinut titlul de la Houston şi ne sprijină foarte mult cu deplasările şi în tot ceea ce facem", menţionează mentorul Corina Botoşan.

Delta Force are acum aproape 50, pentru că tot mai mulți elevi doresc să facă parte din această echipă.