Liceenii care au impresionat NASA. Cadoul oferit după aurul mondial obținut în robotică FOTO

Liceenii care au impresionat NASA, le-a fost oferit un cadou neaşteptat. Elevii din Piatra Neamţ au beneficiat de o vizită gratuită la Bruxelles, după ce au obţinut aurul mondial la o competiţie de robotică organizată anul acesta, în Statele Unite ale Americii.

În primăvară, echipa „Neves“, formată din 11 liceeni de la Colegiul Naţional „Petru Rareş“, sub îndrumarea profesorului Grigoruţă Oniciuc, se impunea concursul internaţional Space Settlement Contest. În acest an, au participat, sub auspiiciile agenţiei spaţiale americane, circa 7.000 de competitori, cu peste 3.800 de proiecte.

În aceste zile, tinerii nemţeni şi profesorul lor sunt la Bruxelles, vizita incluzând şi participări la şedinţele Parlamentului European. Alături de ei sunt şi membrii echipei „Delta Force“ de la Liceul Naţional de Informatică Arad. Şi ei sunt campioni mondiali, titlu cucerit la Houston, Texas, în 2022, tot la o competiţie de robotică.

„Am ţinut să-i invit la Parlamentul European, să vadă cum funcţionează politica la nivel european şi cum ar trebui să fie și la nivel naţional şi local în România. Aceşti copii deosebiţi de inteligenţi ar trebui să fie viitorul nostru, al României, dar pentru aceasta trebuie să ne implicăm toţi să reformăm ţara“.

Declaraţia aparţine europarlamentarului Vlad Marius Botoş, cel care a făcut demersurile pentru cadoul oferit liceenilor din cele două judeţe - vizita la Bruxelles. Într-o postare pe Facebook, mai spune că, în cazul tinerilor dotaţi, ar trebui să li se creeze facilităţi pentru a rămâne în România.

La competiţia organizată de NASA, echipa din Piatra Neamţ a prezentat proiectul intitulat chiar „Neves“, fiind vorba despre o navă spaţială care poate funcţiona pe o perioadă nelimitată în spaţiu. Festivtatea de premiere, la care au ajuns cu greu, a avut loc pe 27 şi 28 mai 2022, la Washinton, la sediul agenţiei.

„Munca acestor copii a fost colosală“

Liceenii au avut mari probleme pentru a ajunge în SUA, costurile pentru a ajunge şi sta câteva zile acolo, circa 35.000 de euro, fiind cu mult peste posibilităţile familiilor şi a unităţii de învăţământ. N-au fost ajutaţi de autorităţi, doar Primăria Piatra Neamţ acordându-le câte 3.000 de lei.

Asta pentru a participa în Luxemburg, pe 9 mai, la Ziua Europei, unde au prezentat proiectul „Neves“. Din fericire, pe ultima sută de metri, minunea s-a produs şi au reuşit să treacă Atlanticul, păşind pe continentul american. Iată ce declara, pentru „Adevărul“, profesorul Grigoruţă Oniciuc:

„Am reuşit, graţie unor sponsori, să adunăm suma necesară plecării. Ne-au ajutat tot felul de persoane, firme găsite de părinţi prin Neamţ şi în ţară. Una dintre ele, din Anglia, ne-a sponsorizat cu 7.000 de euro. În demersurile noastre am găsit sprijin şi la un ministru din actuala guvernare“.

La Washinton, echipa din judeţul Neamţ şi-a prezentat proiectul în plenul ceremoniei organizate de către Administraţia Naţională Aeronautică şi Spaţială, una la care au participat reprezentanţi de marcă ai conducerii agenţiei, cercetători în domeniu, fizicieni şi astronauţi de renume mondial.

Cei 11 liceni care au conceput naveta spaţială sub îndrumarea profesorului Oniciuc şi au obţinut aurul sunt: Alexandru Apostol, Ştefan Armeanu, Tudor Bărbieru, Alexandru Berea, Traian Bistriceanu, Ilinca Cristescu, David Gheorghiu, Iancu Matei Scurtu, Theodor Lupaşcu, Mircea Verdeanu şi Tudor Zăgărin.

„Munca acestor copii a fost colosală“, a mai spus profesorul Oniciuc. Din păcate, membrii echipei de la Colegiul Naţional „Petru Rareş“ din Piatra Neamţ nu-şi vor contiua studile universitare în România, ei dorind și fiind ofertați să devină studenţi la facultăţi de prestigiu din Europa sau din Statele Unite ale Americii.