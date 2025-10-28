search
Marți, 28 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Program inovator pentru literație: 100 de învățători își dezvoltă competențele digitale și pedagogice

0
0
Publicat:

Un program educațional inovator aduce în prim-plan dezvoltarea competențelor de literație, gândire critică și creativă pentru 2.000 de elevi din județul Galați. În cadrul inițiativei, 100 de învățători au acces la tehnologii moderne și metode practice care îi ajută să își sprijine elevii să înțeleagă mai bine textele citite și să își dezvolte gândirea independentă.

100 de învățători din Galați participă la un program educațional FOTO: Generatia Smart
Imaginea 1/3: 100 de învățători din Galați participă la un program educațional FOTO: Generatia Smart
100 de învățători din Galați participă la un program educațional FOTO: Generatia Smart
100 de învățători din Galați participă la un program educațional FOTO: Generatia Smart
100 de învățători din Galați participă la un program educațional FOTO: Generatia Smart

Programul se desfășoară între 4 octombrie 2025 și 30 august 2026 și oferă cadrelor didactice licențe gratuite pentru platforma Generația Smart. Aici, învățătorii găsesc metode interactive de predare, proiecte didactice și instrumente aliniate cu programa școlară, dar și teste care permit evaluarea atât a cunoștințelor elevilor, cât și a modului în care aplică ceea ce învață în situații reale. Astfel, profesorii pot monitoriza progresul elevilor la vocabular, fluența în citire și capacitatea de reflecție după lectură.

Mentorare și cursuri practice

Dintre cei 100 de învățători, 50 vor urma un curs practic livrat de profesori experți, axat pe metode didactice inovatoare, și vor beneficia de mentorat individual pentru a adapta învățarea la nevoile reale ale elevilor.

Mentorii care însoțesc profesorii în învățare sunt practicieni care au validat la clasă bunele practici în ceea ce privește alfabetizarea funcțională. Rezultatele pe care le-au obținut cu elevii proprii sunt dovada faptului că schimbările propuse în predare-învățare și evaluare nu lasă în urmă niciun elev”, explică Daniela Stoicescu, Președinte Asociația InfinitEdu.

Ateliere de vară pentru elevi

În vara anului 2026 vor fi organizate ateliere de literație sub formă de tabere de câte o săptămână. În perioada iulie-august, 50 de copii cu cea mai mare nevoie de sprijin suplimentar vor fi selectați pentru activități interactive de lectură, scriere și jocuri educative.

Participarea la atelierele de vară le oferă copiilor șansa de a progresa vizibil în zona literației și a abilităților de gândire autonomă. Activitățile sunt gândite astfel încât să îi ajute să își dezvolte vocabularul, să își îmbunătățească fluența în citire și să își crească abilitatea de a înțelege textul și de a reflecta după lectură”, spune Daniela Stoicescu.

Învățătorii vor primi kituri educaționale și sprijin din partea mentorilor de literație pentru a adapta experiențele la nevoile reale ale elevilor. 

Formarea competențelor pentru viitor

Andreea Nistor, Director de Dezvoltare Digital Nation, subliniază impactul programului: „Dezvoltarea competențelor de literație, gândire critică și autonomie în învățare este motorul care poate transforma rezultatele școlare și succesul profesional al copiilor. Prin ceea ce facem la Generația Smart, arătăm că atunci când profesori, instituții și mediul privat își unesc eforturile, pot prinde contur inițiative sustenabile, care dau copiilor șansa să își construiască o rutină de gândire vizibilă, cu impact real asupra viitorului lor”.

Până în prezent, peste 5.000 de cadre didactice și 33.000 de elevi din întreaga țară folosesc Generația Smart, platforma fiind concepută pentru a sprijini profesorii în dezvoltarea gândirii critice, curiozității și autonomiei în învățare.

Educație

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se mai caută adeverințe de la angajatori”
digi24.ro
image
Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani
stirileprotv.ro
image
Elena Mateescu anunță când vine iarna ADEVĂRATĂ în România. La ce trebuie să ne așteptăm în perioada următoare
gandul.ro
image
Când se virează pensiile, indemnizațiile, alocațiile și ajutoarele sociale: Modificări în calendaru plăților!
mediafax.ro
image
Tavi Popescu, adio FCSB? “Nu e șmecher, are lipsa de educație! Să-i ceară lui Gigi Becali să plece”
fanatik.ro
image
Un român și-a agresat soția, reproșându-i că „stă mereu pe TikTok”: „Am mers în cameră la ea și mi-a zis: «Du-te dracu’ de aici!»
libertatea.ro
image
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
digi24.ro
image
A prezentat derby-ul fără sutien și a stârnit o avalanșă de reacții: „Ar trebui să intri în patrimoniul UNESCO”
gsp.ro
image
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro
digisport.ro
image
VIDEO Explozie la vârful statului! Posibilă ilegalitate a Guvernului cu pensiile magistraților, dezvăluită chiar de un lider al coaliției
stiripesurse.ro
image
Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture
antena3.ro
image
Nu răspundeți dacă primiți acest mesaj pe WhatsApp. Escrocii au mai găsit o metodă de înșelătorie online
observatornews.ro
image
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
prosport.ro
image
Dosar penal în cazul morţii directoarei spitalului din Buzău. Ce s-a întâmplat cu doar câteva ore înainte cu Ştefania Szabo
playtech.ro
image
Daniel Pancu, noul antrenor al CFR Cluj! Ce salariu îi plătește Neluțu Varga și condiția pusă de rapidist
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Tragedie la Inter: fotbalistul a lovit mortal un bărbat în scaun cu rotile! Cristi Chivu și-a anulat conferința de presă
digisport.ro
image
Nicușor Dan a găsit la Cotroceni o lege uitată 5 ani în sertare de către Klaus Iohannis: A sesizat Curtea Constituțională
stiripesurse.ro
image
A murit fratele lui Devis Epassy! Decizia radicală luată de portarul de la FC Dinamo chiar înainte de Cupa României Betano
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
AVEM PRIMA REACȚIE a lui Irinel Columbeanu după ce Monica Gabor s-a întors în România: „Nici nu m-a...”
wowbiz.ro
image
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo în viață! A fost filmată cu câteva ore înainte să se stingă! Ce a făcut, cu o zi înainte să moară. Se vede că era foarte obosită! VIDEO
romaniatv.net
image
Bani cadou pentru români, chiar înainte de Crăciun!
mediaflux.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Locul magic pe care puțini turiști au șansa să-l viziteze. Ce spun doi români care au ajuns aici: „De departe, locul nostru preferat”
click.ro
image
Cu ce trebuie să dai pe perdele, ca să miroasă ca în camerele de lux ale hotelurilor de 7 stele. Trucul pe care nimeni nu ți-l spune
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
image
Locul magic pe care puțini turiști au șansa să-l viziteze. Ce spun doi români care au ajuns aici: „De departe, locul nostru preferat”

OK! Magazine

image
Regele britanic care se purta mai bine cu amantele, decât cu soția! Pe iubite le răsfăța cu bijuterii și palate, nevasta era complet ignorată

Click! Pentru femei

image
Demi Moore: „Am făcut sport câteva ore în ziua în care mi s-a rupt apa!”

Click! Sănătate

image
Ce rişti dacă îi ceri lui ChatGPT informații medicale