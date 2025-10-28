Program inovator pentru literație: 100 de învățători își dezvoltă competențele digitale și pedagogice

Un program educațional inovator aduce în prim-plan dezvoltarea competențelor de literație, gândire critică și creativă pentru 2.000 de elevi din județul Galați. În cadrul inițiativei, 100 de învățători au acces la tehnologii moderne și metode practice care îi ajută să își sprijine elevii să înțeleagă mai bine textele citite și să își dezvolte gândirea independentă.

→ Imaginea 1/3: 100 de învățători din Galați participă la un program educațional FOTO: Generatia Smart

Programul se desfășoară între 4 octombrie 2025 și 30 august 2026 și oferă cadrelor didactice licențe gratuite pentru platforma Generația Smart. Aici, învățătorii găsesc metode interactive de predare, proiecte didactice și instrumente aliniate cu programa școlară, dar și teste care permit evaluarea atât a cunoștințelor elevilor, cât și a modului în care aplică ceea ce învață în situații reale. Astfel, profesorii pot monitoriza progresul elevilor la vocabular, fluența în citire și capacitatea de reflecție după lectură.

Mentorare și cursuri practice

Dintre cei 100 de învățători, 50 vor urma un curs practic livrat de profesori experți, axat pe metode didactice inovatoare, și vor beneficia de mentorat individual pentru a adapta învățarea la nevoile reale ale elevilor.

„Mentorii care însoțesc profesorii în învățare sunt practicieni care au validat la clasă bunele practici în ceea ce privește alfabetizarea funcțională. Rezultatele pe care le-au obținut cu elevii proprii sunt dovada faptului că schimbările propuse în predare-învățare și evaluare nu lasă în urmă niciun elev”, explică Daniela Stoicescu, Președinte Asociația InfinitEdu.

Ateliere de vară pentru elevi

În vara anului 2026 vor fi organizate ateliere de literație sub formă de tabere de câte o săptămână. În perioada iulie-august, 50 de copii cu cea mai mare nevoie de sprijin suplimentar vor fi selectați pentru activități interactive de lectură, scriere și jocuri educative.

„Participarea la atelierele de vară le oferă copiilor șansa de a progresa vizibil în zona literației și a abilităților de gândire autonomă. Activitățile sunt gândite astfel încât să îi ajute să își dezvolte vocabularul, să își îmbunătățească fluența în citire și să își crească abilitatea de a înțelege textul și de a reflecta după lectură”, spune Daniela Stoicescu.

Învățătorii vor primi kituri educaționale și sprijin din partea mentorilor de literație pentru a adapta experiențele la nevoile reale ale elevilor.

Formarea competențelor pentru viitor

Andreea Nistor, Director de Dezvoltare Digital Nation, subliniază impactul programului: „Dezvoltarea competențelor de literație, gândire critică și autonomie în învățare este motorul care poate transforma rezultatele școlare și succesul profesional al copiilor. Prin ceea ce facem la Generația Smart, arătăm că atunci când profesori, instituții și mediul privat își unesc eforturile, pot prinde contur inițiative sustenabile, care dau copiilor șansa să își construiască o rutină de gândire vizibilă, cu impact real asupra viitorului lor”.

Până în prezent, peste 5.000 de cadre didactice și 33.000 de elevi din întreaga țară folosesc Generația Smart, platforma fiind concepută pentru a sprijini profesorii în dezvoltarea gândirii critice, curiozității și autonomiei în învățare.