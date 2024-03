Profesoara care combate analfabetismul cu jocuri, școli de vară și ateliere de literație. „Vreau să îi pregătesc pentru viață“

Valeria Florentina Neagu folosește metode atipice pentru a elimina analfabetismul și analfabetismul funcțional din școala unde predă: ore de lectură suplimentare, jocuri inedite prin care le verifică cunoștințele și ateliere de literație.

Valeria Florentina Neagu, profesoară de limba română la Școala Gimnazială Nr. 1 din comuna Curcani, județul Călărași, a câștigat locul întâi la categoria „Dezvoltarea literației“ la Gala Profesorul Anului în mediul rural în 2023 organizată de „Teach for Romania“ pentru implicarea sa profundă în viața comunității din care face parte.

Dascălul predă acum la școala pe care a urmat-o când era copil și a mărturisit pentru „Weekend Adevărul“ că mentor i-a fost profesoara ei de Limba română, care atunci era și director.

Model i-a fost și Ionela Neagoe, actuala directoare de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr“ din București, unul dintre cele mai prestigioase din țară, care i-a fost profesoară de Limba franceză în clasa a II-a.

„Îmi privesc întotdeauna elevii ca pe niște prieteni, bineînțeles cu limitele de rigoare. Încerc mereu să îi înțeleg, să fiu alături de ei, să descopăr ce le place și cum și-ar dori ei să decurgă lucrurile, ca să putem obține rezultate“, își explică profesoara stilul de lucru la clasă.

În 2017, alături de o colegă de la școală a scris un proiect Erasmus, pe care l-a câștigat, iar la școala din Curcani l-a coordonat alături de alte unități școlare din Turcia, Grecia, Portugalia și Bulgaria.

În vara lui 2023 a deschis o școală de vară în localitate, unde i s-au alăturat mai mulți colegi de catedră ca voluntari. Peste 100 de copii au participat zi de zi la ateliere de literație, numerație și artă, iar cu elevii de clasa a VIII-a s-a făcut pregătire pentru a putea promova Evaluarea Națională.

Elevii au participat inclusiv la un atelier de robotică, unde au fost fascinați de roboții pe care au avut ocazia să îi manevreze.

Vânătoare de comori la matematică

Celor mici, cel mai mult la școala de vară le-a plăcut vânătoarea de comori.

„Au rezolvat anumite exerciții, care se regăsesc și la Evaluarea Națională, și astfel găseau diferite indicii, iar prin intermediul lor ajungeau la comori. Este vorba de ciocolată, bomboane sau cupa competiției, iar cei care câștigau, pe rând, luau câte o zi trofeul acasă“, explică dascălul cum a transformat orele de matematică într-o joacă.

În 2021, școala din Curcani a fost inclusă într-un proiect al Ministerului Educației, care a presupus schimbarea metodelor de predare. Valeria a introdus la clasa a V-a o oră de lectură suplimentară.

„Am observat de-a lungul timpului că elevii citesc foarte puțin, iar unii chiar deloc“, spune profesoara. În 2019, cu un proiect pe care l-a scris singură a reușit să aducă la biblioteca școlii 650 de cărți noi de la Fundația „Melior“, pe gustul copiilor:

„Ei nu mai citesc pentru că nu se mai regăsesc în cărțile mai vechi. Consideră că este un limbaj greoi pentru ei și sunt foarte multe arhaisme“, explică Valeria.

Prin ora de lectură suplimentară și cărțile noi de la bibliotecă a reușit să îi captiveze pe elevii săi și să le reaprindă pasiunea pentru citit. Au parcurs cu nesaț volumele „Harry Potter“, dar și cele scrise de Mircea Cărtărescu, Adina Popescu și Ioana Nicolae.

Jocuri online și scaunele muzicale

Profesoara de limba română găsește permanent noi metode prin care să îi atragă pe elevi către școală. De pildă, prin intermediul platformei online kinderpedia.co le trimite materiale, ba chiar și lecțiile de a doua zi la clasă.

„Copiii le citesc și le vine mai ușor să lucrăm pe acea temă pentru că ei deja știu despre ce este vorba. De pildă, când am predat substantivul, am reușit să facem mai multe exerciții tocmai pentru că informațiile ajunseseră deja la ei și am clarificat doar ce nu înțeleseseră“, detaliază Valeria.

De multe ori predă o noțiune la clasă, iar apoi îi verifică printr-un joc online, ca să vadă cât de bine au înțeles-o.

O altă metodă de predare pe care o folosește sunt scaunele muzicale: elevii primesc diverse întrebări sau sarcini și se învârt în jurul unui scaun pe muzică. Cei care nu reușesc să se așeze pe scaun primesc întrebări, iar dacă nu știu răspunsul la două dintre ele și nici nu au îndeplinit sarcinile, sunt eliminați din joc.

Atelier de literație în școală

Vara trecută a deschis în școală un atelier de literație, unde îi învață pe elevi să folosească ortografia și punctuația, să înțeleagă sensul noțiunilor pe care le citesc, inclusiv la matematică, dar și să extragă ideile principale ale lecțiilor.

„O parte dintre elevi sunt în situația de analfabetism funcțional și m-am gândit că un astfel de atelier îi va ajuta. Acum doi ani ne întâlneam de două ori pe săptămână și am făcut cu ei inclusiv ore de artă, pentru că am descoperit că avem copii care au înclinație către așa ceva“, spune profesoara de română.

Printr-un parteneriat cu organizația neguvernamentală ACEDO, 25 de părinți ai unor elevi de la școală au participat, la rândul lor, la ateliere de lectură și literație.

„Părinții primeau cărți și aveau la dispoziție o săptămână să le citească împreună cu copiii, iar apoi trebuiau să ne spună ce au înțeles și dacă elevii au întrebări. A fost ceva fantastic, pentru că părinții au văzut la ce nivel sunt copiii lor și au petrecut timp cu ei. La finalul proiectului, multe mămici mi-au spus că vor să continuăm și fără să mai primească cărți, doar să vin cu niște foi printate“, își amintește cu emoție Valeria.

Platforme online la clasă

Profesoara a extins proiectul de leadership de la colegii săi de la catedră la elevi și i-a învățat cum să comunice mai bine și să lucreze în echipă. Copiii au descoperit prin intermediul ei și cum să își identifice abilitățile la care excelează și să le dezvolte pe viitor.

Valeria folosește o platformă online (livresq.com), pe care o ajustează în funcție de capacitatea elevilor de-a lucra pe un subiect sau altul. Testarea standardizată de la brio.ro este o altă metodă care o ajută să verifice nivelul de literație al elevilor săi, astfel încât să știe unde mai are de lucrat cu ei.

→ Imaginea 1/7: Valeria Florentina Neagu profesor Teach for Romania FOTO arhiva personala (10) (1) jpeg

GALERIE FOTO VALERIA FLORENTINA NEAGU

Își amintește că erau copii la clasa a V-a care nu știau să scrie și să citească, iar Valeria și colegii ei se luptă și acum cu analfabetismul.

„Ne este greu să luăm caiete de clasa I și să facem cu ei litere sau să scriem propoziții, ori să descoperim sensurile cuvintelor. Lucrăm însă cu ei, pentru ca până în clasa a VIII-a să învețe să scrie și să citească și să se poată descurca în viață“, explică profesoara realitatea cu care se confruntă.

Elevii ei și-au făcut acum un obicei din citit și înțeleg mai bine textele și cuvintele pe care le parcurg.

Dorințele ei sunt simple: „Vreau să îi pregătesc pentru viață, să se descurce când au o cerere de completat sau de redactat. Nu îi va întreba nimeni ce este substantivul, dar cu siguranță trebuie să știe să scrie și să citească, dar și să înțeleagă noțiunile pe care le parcurg“.