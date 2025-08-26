Profesorii primesc vouchere de vacanță și în 2025. Anunţul făcut de Ministerul Educaţiei, cu puţin timp înainte de începerea noului an şcolar

Ministerul Educației anunță că și în 2025 angajații din sistemul de învățământ vor primi vouchere de vacanță, conform unui ordin recent semnat.

Cu doar două săptămâni înainte de începerea unui nou an şcolar, marţi, 26 august, Ministerul Educației și Cercetării a anunţat că angajații din sistemul de educație vor beneficia și anul acesta de vouchere de vacanță, printr-un ordin de ministru semnat recent, prin care se aprobă Regulamentul de acordare a acestor vouchere pentru anul 2025.

Ordinul stabilește că voucherele se acordă angajaților ale căror salarii nete nu depășesc 8.000 de lei, calculul fiind raportat la salariul net aferent funcției de bază în luna în care sunt acordate.

Valoarea maximă a unui voucher este de 800 de lei, sumă care poate acoperi cel mult 50% din costul unui pachet turistic, care trebuie să aibă o valoare minimă de 1.600 de lei.

Durata de valabilitate a voucherelor este de un an de la data alimentării suportului electronic, iar pentru angajații cu contract individual de muncă cu normă parțială, voucherele se acordă proporțional cu timpul de muncă, raportat la valoarea maximă a voucherelor de vacanță, respectiv 800 lei, stabilită pentru programul normal de lucru, se precizează în comunicat.

Documentul va fi disponibil în formă integrală după publicarea în Monitorul Oficial.

„Ordinul de ministru pentru voucherele de vacanță a fost semnat. Angajații din sistemul de educație cu salarii nete de până la 8.000 lei vor beneficia, în 2025, de vouchere de vacanță.

* Valoarea: 800 lei (acoperă 50% dintr-un pachet turistic de minimum 1.600 lei)

* Valabilitate: 1 an de la alimentarea cardului

* Pentru contractele part-time: valoarea se calculează proporțional cu norma de lucru

Detaliile complete vor fi disponibile odată cu publicarea documentului în Monitorul Oficial”, se arată în postarea distribuită de minister pe Facebook.