Câteva zeci de cadre didactice din învățământul preuniversitar pichetează sediul Ministerului Educaţiei și Cercetării, luni, 25 august, în semn de protest față de modificările aduse de Legea 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”. Este a patra săptămână de manifestații. Profesorii susțin că noile prevederi „afectează grav” sistemul de educație din România.

Legea, intrată în vigoare în luna iulie, prevede creşterea normei didactice cu cel puţin două ore, comasarea şcolilor cu mai puţin de 500 de elevi, tăierea burselor de rezilienţă şi excelenţă, reducerea numărului de burse de merit şi a fondului de burse pentru studenţi, precum şi modificări privind plata cu ora şi degrevările de normă, potrivit News.ro.

Profesorii prezenţi la protest, „înarmaţi” cu vuvuzele, steaguri şi pancarte, au cerut demisia ministrului Educaţiei, Daniel David. Pe pancarte se puteau citi mesaje precum: „Educaţia e un drept, nu statistică!”, „Fiecare copil are nevoie de atenţie, nu de înghesuială!” şi „Ne-am săturat să suferim noi pentru greşelile voastre!”.

Sindicatele au anunţat proteste zilnice până la începerea noului an şcolar şi au programat, pentru 8 septembrie, un miting şi un marş de protest pe traseul Piaţa Victoriei – Palatul Cotroceni, între orele 11.00 şi 16.00.

Tot atunci, federaţiile sindicale îi îndeamnă pe profesori să boicoteze festivităţile oficiale de deschidere a anului şcolar 2025–2026.

„Nu putem să participăm la festivităţi golite de conţinut şi să aplaudăm discursuri ipocrite şi demagogice”, au transmis reprezentanţii sindicatelor.