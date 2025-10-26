Profesori care inspiră: "Dacă ești autentic în sala de clasă și îți pasă în mod real de copii, ei simt"

search
Publicat:

Relația profesor-elev vine cu multe provocări, mai ales atunci când elevii sunt adolescenți. Alexandra Chirea este profesor de Limba Franceză și diriginte la Colegiul Național ,,Gheorghe Șincai". Nu are formule magice, dar a învățat cum să își apropie elevii și face cu drag meseria aleasă. ,,Cred că dacă ești autentic în sala de clasă și îți pasă în mod real de copii, ei simt", spune profesoara, într-un interviu acordat ziarului Adevărul. Aceasta a vorbit și despre relația pe care o are ca dirigintă cu părinții elevilor: ,,Îi rog să nu facă un grup paralel de WhatsApp, este suficient cel pe care îl au cu mine".

Scrisoarea care i-a așteptat pe bancă, la începutul anului școlar, pe elevii Alexandrei Chirea
Scrisoarea care i-a așteptat pe bancă, la începutul anului școlar, pe elevii Alexandrei Chirea

,,Copiii pot ierta foarte multe atunci când se simt văzuți și auziți de profesori"

Cum reușește un profesor să se apropie de elevi, mai ales dacă aceștia sunt adolescenți?

Alexandra Chirea: Cred că dacă ești autentic în sala de clasă și îți pasă în mod real de copii, ei simt. Dacă faci lucrurile acestea cu efort, dacă doar încerci să pari tolerant sau bun, copiii simt și te resping automat. Oamenii autentici plac oricui. Iar să fii autentic înseamnă să impui și reguli, să fii ferm cu ei și să nu îți încalci promisiunile. Mai exact, când ai spus o regulă, trebuie să o aplici indiferent de orice.    

Care sunt cele trei mari calități pe care trebuie să le ai pentru a lucra cu copiii/adolescenții?

Alexandra Chirea: Cred că cea mai importantă calitate a unui profesor este să fie el ok cu el însuși, să fie echilibrat. Adolescența este de multe ori complicată (lucru absolut normal!), iar noi trebuie să fim acolo un punct de echilibru. Iar dincolo de toate astea, trebuie să îți placă ceea ce faci. Pentru că atunci copiii te vor ierta și când țipi la ei uneori, și când îi cerți, și când ai o zi proastă. Trebuie să știți, copiii pot ierta foarte multe, atunci când se simt văzuți și auziți de profesori. Interesul, empatia, dorința sinceră de a-i cunoaște îți ușurează mult munca și îi fac pe copii să te urmeze. Ei învață cel mai bine prin exemplu. Degeaba le vorbești despre integritate, dacă tu însuți nu ești integru. Degeaba le spui să aibă curajul să își susțină punctul de vedere, dacă atunci când fac acest lucru îi cerți. Degeaba le spui să se ridice și să ia atitudine atunci când se întâmplă o nedreptate, dacă tu însuți nu ai curajul să o faci.

,,Cred că profesorii ar trebui să treacă printr-un proces de psihoterapie"

La polul opus, ce nu ar trebui să facă niciodată un profesor?

Alexandra Chirea: Să nu își verse nervii pe elevi și să nu îi umilească. Să umilești pe cineva mai mic decât tine doar pentru că poți mi se pare o cruzime de nedescris. Dacă ai o zi proastă, nu cei din bănci sunt de vină pentru că tu ai o problemă personală sau pentru că tu nu te poți gestiona pe tine. Dacă nu te poți gestiona pe tine, cum să gestionezi încă câteva sute de copii? Eu am o teorie încă de când eram elevă: cred că profesorii ar trebui să treacă printr-un proces de psihoterapie care să fie inclus în modulul psihopedagogic. Un profesor frustrat, care ia totul personal, care face diferențe între copii în funcție de propriile prejudecăți și de propriile traume, un profesor care umilește doar ca să se simtă important și puternic nu are ce căuta la catedră. Iar psihoterapia ar mai regla aceste comportamente, din păcate, dese la catedră.

Alexandra Chirea, profesoară de Limba Franceză
Alexandra Chirea, profesoară de Limba Franceză

,,Profesorul este cel care dă tonul în relația cu părinții"

Am văzut kitul "de supraviețuire" înmânat părinților la prima ședință. Ce reprezintă? Alexandra Chirea: Mi-a venit ideea asta cu kitul de supraviețuire astă-vară, văzusem cândva o colegă care, la prima ședință, le dăduse părinților de clasa a VIII-a un pliculeț de cafea, spunându-le că urmează un an greu și că vor avea nevoie. Așa că m-am gândit să fac un kit de supraviețuire și m-am gândit ce aș putea pune în el. Îmi amintesc că și eu răspundeam acasă, în adolescență, cu un ,,Bine” sec la întrebarea ,,Ce ai făcut azi la școală?”. Știu că, așa cum și nouă, la catedră, ne este greu să lucrăm uneori cu “toanele” adolescenților, părinții se confruntă și ei cu aceleași probleme acasă. E un fel de a le spune ,,Vă înțeleg, știu că vă este greu, dar trebuie să o scoatem la capăt împreună”. Ce am pus în final în acest kit?

  1. Plic de cafea – pentru energia de care părinții au nevoie anul acesta
  2. Bomboană – pentru a îndulci momentele amare ale parentingului
  3. Șervețel – pentru a șterge lacrimile atunci când vor simți că nu o scot la capăt
  4. Agrafă de birou – pentru a-și ține gândurile în ordine, căci adolescența înseamnă mult haos
  5. Plasture – pentru a vindeca micile răni inevitabile, ale părinților sau ale copilului
  6. Gumă de mestecat – pentru a vă păstra calmul în timpul conversațiilor cu adolescentul din dotare
  7. Cărticel și creion – pentru a nota toate momentele bune și nebune prin care vor trece alături de copil, căci acestea vor fi amintiri de neuitat
  8. Lipici – pentru a lipi piesele fragile ale relației. Adesea, un gest mic poate reconstrui o punte de înțelegere și încredere.
  9. O piuneză – să nu calce în piuneze; cam așa arată tărâmul adolescenței: trebuie să pășească cu grijă, dar și cu fermitate. I-am rugat să nu folosească cuvintele ca pe niște piuneze, pentru că pot lăsa urme adânci.
  10. Gumă de șters – pentru a șterge toate greșelile copilului, dar și ale părinților, și a avea șansa să o ia de la capăt. Nimic nu este iremediabil.
Kitul ,,de supraviețuire" pentru părinți FOTO Facebook/Alexandra Chirea
Kitul ,,de supraviețuire" pentru părinți FOTO Facebook/Alexandra Chirea

Cum poate exista o comunicare echilibrată între diriginte și părinți?

Alexandra Chirea: Profesorul este cel care dă tonul în relația cu părinții. El trebuie să impună limitele, el este specialistul în educație. Asta nu înseamnă însă să respingem orice idee sau sugestie care vine de la un părinte. Revin aici la ce am spus mai sus: și părinții simt dacă le vrei binele copiilor și dacă îți pasă cu adevărat de ei. Desigur, asta nu înseamnă că nu vom avea niciodată la clasă un părinte mai dificil. Din păcate, profesorilor le este frică de părinții mai dificili și, de frica unei reclamații, cedează. Eu sunt profesorul, eu știu că fac ceea ce trebuie și ceea ce e corect, așa că îl invit pe părinte să mă reclame oriunde dorește domnia sa. Profesorul este la școală în interesul superior al copilului, nu al părintelui.

Care sunt limitele pe care le impuneți în implicarea părinților?

Alexandra Chirea: În general, lămuresc aceste lucruri încă de la prima ședință cu părinții. Îi rog să nu facă un grup paralel de WhatsApp, este suficient cel pe care îl au cu mine. Orice nemulțumiri au, trebuie să și le asume și să le spună public. Un alt grup de WhatsApp ar fi un grup de bârfă. Le spun de la bun început că nu primesc cadouri, le interzic să strângă bani pentru astfel de lucruri și îi rog să nu se supere — știu că uneori este pentru că doar așa știm noi să ne arătăm recunoștința. Le explic că eu sunt diriginta acestei clase, nu un părinte sau un grup de părinți, că știu ce fac și că nu sunt dușmanul lor. Le spun că nu sunt supărăcioasă, că pot veni să îmi spună absolut orice și că pot accepta că și eu greșesc uneori. Le spun că așteptările mele de la ei sunt aceleași. Toți greșim, ceea ce ne diferențiază este atitudinea în fața greșelii.    

Ce credeți că face meseria de profesor cu adevărat frumoasă?

Alexandra Chirea: Forfota de pe holurile școlii, micile drame de adolescenți îndrăgostiți, lacrimile unei despărțiri, chiotele de bucurie când reușesc la un examen, mulțumirile pe care le primesc uneori, îmbrățișările — toate aceste trăiri le găsești într-o școală. Dar le găsești numai și numai dacă vrei să le găsești și dacă te interesează să îi cunoști pe cei cărora le predai. Pentru că, să știți, copiii nu învață de la profesori pe care nu îi plac.

Scrisorile Alexandrei Chirea pentru elevi
Scrisorile Alexandrei Chirea pentru elevi
Educație

