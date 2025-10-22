search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”

0
0
Publicat:

O expresie de argou, aparent lipsită de sens a stârnit controverse în școlile din SUA. „6 - 7!” este rostită mecanic de nenumărați elevi, a devenit virală pe rețelele de socializare și îi intrigă pe profesori și părinți.

Numeroși dascăli spun că aud frecvent expresia 6 - 7! de la copii. Foto: Freepik.com
Numeroși dascăli spun că aud frecvent expresia 6 - 7! de la copii. Foto: Freepik.com

Un argou popularizat pe rețelele de socializare a cucerit în scurt timp „generația Alpha”, a copiilor care au crescut cu telefonul în mână.

Expresia „6-7”, aparent lipsită de sens, este rostită cu entuziasm și acompaniată de un gest brusc al mâinii de către elevii de liceu, dar și de copii mai mici, în școli și chiar în grădinițe, arată numeroase clipuri virale de pe rețelele sociale.

Expresia „6-7” (six-seven) pare să fi apărut din senin, dar a devenit virală la fel ca alte trenduri de pe internet. Unii autori îi leagă originea de versurile piesei de rap „Doot Doot (6 7)”, lansată de artistul Skrilla, și folosită ulterior în clipuri populare cu vedete sau sportivi.

Argoul care i-a cucerit pe elevi

Argoul a fost parodiat în serialul de comedie South Park, sportivii și vedetele au început să-l folosească la rândul lor, iar presa internațională i-a acordat atenție, amplificându-i și mai mult popularitatea.

În scurt timp, „6-7” a intrat în vocabularul obișnuit al elevilor, care o folosesc ca pe o glumă specifică generației lor, fără a-i cunoaște sensul real.

Unii profesori din Statele Unite susțin pe rețelele de socializare că aud zilnic de zeci de ori expresia, fie în discuțiile cu elevii, fie atunci când aceștia simt nevoia să se exprime spontan, chiar în timpul orelor. Unii dintre ei au relatat că au încercat să-i oprească pe elevi să mai folosească acest tic verbal în școli.

„6-7!, pronunțat teatral six-seveeeeen! de copii, bântuie holurile școlilor din toată țara, devenind expresia absurdă preferată a Generației Alpha. Copiii o strigă în clasă când profesorul ajunge la pagina 67, când mai sunt șase-șapte minute până la pauză… sau pur și simplu, fără niciun motiv. Exasperați până peste poate, unii profesori au început să interzică expresia ‘6-7’ în clasele lor sau să facă TikTok-uri pline de disperare despre de câte ori au auzit-o într-o singură zi de școală”, notează platforma CNN.

Citește și: Noua modă pe TikTok. Influencerii aspiranți hărțuiesc cumpărătorii și personalul supermarketurilor pentru a câștiga urmăritori

Unii profesori au preluat și ei expresia și o folosesc pentru a-i amuza pe elevi, arată alte clipuri publicate pe rețelele de socializare.

„E ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile. Nu poți rosti numerele 6 sau 7, în nicio combinație, fără ca cel puțin 15 copii să strige: 6-7!”, spune Gabe Dannenbring, profesor de științe la o școală gimnazială din Dakota de Sud, potrivit CNN.

Expresia „6-7!” nu înseamnă nimic, dar rostirea ei le oferă elevilor senzația că fac parte dintr-un grup mai mare și mai „cool”, adaugă acesta.

Modul de comunicare se schimbă

Fenomenul este considerat parte din valul de „brain rot” („creier prăjit”) — o expresie asociată cu conținutul digital repetitiv și lipsit de substanță, care atrage atenția tinerilor. Unii afirmă însă că „6-7” este și un element al culturii online moderne.

Totuși, spun specialiștii, părinții nu au motive de îngrijorare auzindu-i pe cei mici strigând neîncetat „6-7!”.

„Nu este o dovadă că li se prăjește creierul. Îngrijorările legate de scăderea nivelului de alfabetizare și de diminuarea gândirii critice sunt legitime, dar acestea sunt proiectate asupra unui comportament tineresc normal”, explică Taylor Jones, lingvist și cercetător în științe sociale, potrivit CNN.

Specialistul adaugă că fiecare generație își inventează propriul argou, iar limba evoluează în moduri pe care cei mai mulți dintre noi nu le percepem conștient.

„Copiii vor continua mereu să găsească expresii noi și cool (precum însuși cuvântul cool!), iar adulții vor rămâne confuzi, întrebându-se ce înseamnă toate astea”, mai spune Jones.

Popularitatea expresiei ar putea fi un simptom inofensiv al unei societăți în care semnificația și precizia comunicării contează mai puțin decât interpretarea pe care o dau oamenii.

„Pare să fie o variantă a acelui tip de fenomen în care folosim limbajul doar de dragul de a-l folosi, nu pentru că exprimă ceva cu adevărat semnificativ sau real”, concluzionează Gail Fairhurst, profesoară la Universitatea din Cincinnati, specializată în comunicare și leadership.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată raportul preliminar INSEMEX
digi24.ro
image
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
stirileprotv.ro
image
Obiceiurile neregulamentare pentru care șoferii riscă AMENZI de până la 1.000 de lei dacă le mai practică la volanul mașinii
gandul.ro
image
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care sunt regulile
mediafax.ro
image
Cauzele dezastrului de la FCSB! Ce se întâmplă, de fapt, cu echipa campioanei. Mitică Dragomir, dezvăluiri în premieră
fanatik.ro
image
Conducerea SALROM a fost demisă, anunță ministrul Economiei: „S-a terminat cu nepăsarea şi aroganţa”
libertatea.ro
image
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Vânzările de apartamente s-au prăbuşit pe litoral. 500.000 de euro pentru o locuinţă cu 3 camere şi 2 băi
observatornews.ro
image
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Cât costă un detector de gaze? Suma este mică pentru cât de mult ajută
playtech.ro
image
Povestea lui Mihai, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”. Familia băiatului riscă să rămână pe drumuri
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După ce l-a făcut ”praf” pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis să spună tot ce crede despre antrenor și despre România
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
O nouă alertă de gaz în România! Un întreg bloc a fost evacuat în urmă cu puțin timp
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Divorț șoc la ProTV! Vedeta din Las Fierbinți a rupt căsnicia de 20 de ani pentru o nouă iubire. A făcut nuntă în secret, cum arată mirii / FOTO
romaniatv.net
image
Decizie privind creșterea de taxe și impozite. Consilierul premierului Bolojan pune presiune pe ANAF
mediaflux.ro
image
Apariție răvășitoare a fotomodelului român care s-a căsătorit cu un milionar
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Cum arată acum mormântul lui Nicolae Ceaușescu VIDEO
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Alin Oprea a renăscut! Pe ce alimente nu mai pune gura: „Am renunțat complet” Ce alte schimbări a făcut în viața lui
click.ro
image
Nadia Comăneci, tristă din cauza fiului: „M-am gândit că totuși este o fază a lui”. Cum arată și ce decizie a luat Dylan
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Artistul care de Revelion 2026 nu se dă jos din pat decât plătit regește: „Dacă nu pui pe masă 6.000 de euro, n-avem ce discuta! Măcar să știu pe ce bani îmi abandonez familia”
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Gesturile și cuvintele care demonstrează că Prințesa Leonor încă e dependentă de mama ei, Regina Letizia. Are 19 ani

Click! Pentru femei

image
„Biata mea soție!” Solistul de la Simply Red se laudă cu 3000 de iubite în tinerețe!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze