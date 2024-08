Profesoară la un pas să piardă catedra. A primit la recorectare peste 3 puncte. „Poți să rămâi șomer pe nedrept”

Nicoleta Teodora Rîpeanu a susținut concursul de Titularizare 2024 în județul Olt, iar la proba scrisă a fost notată inițial cu 4,60, pentru ca după recorectare nota să fie peste 8,00. La fel ca tânăra profesoară au fost sute de candidați, ceea ce ce ridică serioase semne de întrebare cu privire la evaluare.

Tânăra profesoară de Engleză a susținut pentru prima dată concursul de Titularizare în anul 2019, anterior lucrând în mediul privat. Cu nota obținută a predat trei ani la rând în București și Giurgiu. Între timp a promovat și Definitivatul și vrea să se înscrie la gradul II și la doctorat. Din 2022 se află în concediu pentru creșterea copilului, iar în acest an a hotărât să revină la catedră și a ales județul de origine. S-a înscris din nou la concursul de Titularizare, a susținut proba scrisă și la afișarea rezultatelor a aflat cu stupoare că nota sa este 4,60, cu mult sub nota estimată, dându-i toate planurile peste cap. Același lucru i s-a întâmplat, însă cu o diferență de peste patru puncte, unei alte candidate tot din Olt, care a susținut concurs la o altă disciplină.

Profesoara de Limba engleză și-a povestit experiența și pe Facebook, iar candidați din toate colțurile țării au confirmat că au trăit experiențe similare.

„Pierdem oameni buni ai sistemului din cauza erorii sistemului”

„M-a anunțat o colegă că luasem 4,60...

(I R E AL)...

Nu am crezut prima dată, nu mergea să deschid pagina, a trebuit să intru Incognito. Toma Necredinciosul tot avea o speranță, dar spera degeaba. Plecată în vacanță în Grecia, am pus ochelarii pe ochi, să nu fiu văzută cum curg lacrimile mai ceva ca marea de lângă. Ce sa fac?! Caut un xerox, depun online contestație (aici altă poveste).

Ziua și vacanța s-au cam dus pe apa sâmbetei, gândurile de-a valma. Nu puteam înțelege cum nici măcar prima dată când nu știam cu ce se mănâncă acest examen am luat, iar acum când aveam habar, pic”, a relatat profesoara, mărturisirea ei fiind publicată pe contul „Jurnalul unui profesor”.

Săptămâna de așteptare a fost un chin, a continuat profesoara, pentru ca în ziua anunțată pentru afișarea rezultatelor după contestații să afle că nota ei este 8,03. S-a simțit, mai scria tânăra, ca și cum ar fi câștigat la Loto.

„Cineva a corectat cu simț de răspundere lucrarea mea și am luat 8,03. Ce s-a întâmplat cu prima?! Cum de a existat bătaia asta de joc?! Mai că începusem să caut alt job și să încep să mă reorientez.

Pierdem oameni buni ai sistemului din cauza erorii sistemului (asta ca să fiu finuță).

Lucrarea mea a avut anumite tăieturi, sunt sigură că s-a citit printre rânduri, mai ales că am dat-o ultima. Nu a mai necesitat interes sau simț de răspundere, așa că era cât pe-aici să fiu șomeră.

Mulțumesc, Doamne, că a ajuns pe final în mâinile cui trebuie!”, și-a încheiat profesoara povestirea.

Nicoleta Teodora Rîpeanu spune în discuția cu reporterul „Adevărul” că a sperat că, făcând publică situația, profesorii evaluatori ar putea vedea textul ei și astfel ar înțelege ce implicații are o evaluare făcută în grabă. Între timp a aflat multe alte povești asemănătoare și a semnat mai multe petiții. Și-ar dori chiar să afle ce s-a întâmplat cu lucrarea ei și cum s-a ajuns la o astfel de diferență de punctaj între nota inițială și cea după contestații.

Profesoara spune că susține propunerea de a se forma un corp al evaluatorilor, astfel încât candidații să nu mai aibă suspiciuni cu privire la competența celor care corectează lucrările. Mai mult, și-ar dori să participe la evaluare și să corecteze cu grijă, pentru că aceste note pot influența decizia unui absolvent bine pregătit de a rămâne în sistem sau de a se orienta spre un alt domeniu fără să stea pe gânduri.

„Nu-mi permit nici să-i blamez, doar că mi s-a părut diferență foarte mare între prima evaluare și cea de-a doua”, spune profesoara.

A avut colegi care s-au gândit inițial să depună contestație și s-au temut că în urma reevaluării le poate scădea nota, așa că au renunțat. „La a doua corectură s-a reușit să ne facă cinste muncii. Nu știu dacă la alte discipline s-a întâmplat, dar la Limba Engleză au fost diferențe de cel puțin două puncte. Știu asta pentru că avem un grup în care mai discutăm”, adaugă profesoara.

„Dacă tot ai digitalizat, fă-o ca la carte”

Pe de altă parte, evaluarea în sistem digitalizat poate fi considerată un plus, crede profesoara, însă lucrurile ar trebui duse până la capăt.

„Dacă tot ai digitalizat, fă-o ca la carte. Dă-mi un laptop și lasă-mă să scriu în word, dezactivează-mi orice sursă de Internet, ca să pot să revin și eu asupra a ceea ce am greșit. De exemplu, am greșit la un cuvânt o literă. Eu am tăiat de tot cuvântul acela. Și am fost depunctată pentru acel lucru, pentru că nu mai ai voie să scrii deasupra, să revii... Chiar ar fi bine, dacă tot ai făcut digitalizat, să mergi mai departe, nu doar mi-ai luat foaia, mi-ai scanat-o și ai trimis-o în țară. Poate greșesc eu”, spune profesoara.

Modul cum sunt structurate subiectele ar putea suporta de asemenea discuții, crede Teodora Rîpeanu. Anumite propuneri făcute pe diverse grupuri vizau, de altfel, și acest aspect.

„Nu există, sau sunt puțini itemi obiectivi, până și la gramatică sunt subiective subiectele. Sunt niște subiecte fixe, dar și acolo este interpretabil după model, dar restul este subiectivitate. Și sunt foarte multe excepții”, explică profesoara cum se poate ajunge destul de ușor la diferențe mari în notare. Pe de altă parte, nu și-ar dori nici ca toate subiectele să fie de tip grilă. „Să se păstreze cel puțin un subiect, să se vadă că acel profesor dobândește scrierea și înțelegerea limbii engleze. Da, sunt de acord grilă, pe anumite subiecte, dar cel puțin un subiect să nu fie grilă, să se vadă acolo că acel profesor chiar dobândește materia”, a adăugat Teodora Rîpeanu.

Profesoara va ști unde va preda din toamna acestui an - doar pentru un an, pentru că suplinitorii nu au altă variantă - peste doar câteva zile, când se va prezența la ședința publică de ocupare a posturilor/catedrelor/fragmentelor de catedră vacante care au viabilitate sub 4 ani. Și-ar dori în orașul în care locuiește sau cât mai aproape.

În 2024 a a susținut examenul de Titularizare pentru a doua oară și spune că ar fi dispusă să mai treacă prin acest proces și în următorii ani, însă nu mulți, pentru că statutul de suplinitor nu este nici pe departe unul de invidiat. Suplinitorii, indiferent de nota obținută la Titularizare, încheie în fiecare vară contract pentru un singur an și stau cu teama că în vara următoare nu vor mai reuși să ocupe un post, sau nu unul care să-i mulțumească. Profesoara consideră că are un avantaj în fața altor candidați pentru faptul că are mai multe specializări și poate preda, pe lângă Limba engleză, și Limba și literatura română, Limba franceză și Limba latină. Această stare de provizorat îi poate determina însă pe mulți tineri pregătiți, pentru care aproape niciodată nu sunt posturi disponibile, să renunțe, mai spune profesoara.