Scandal fără precedent la Miss Universe: reprezentanta Mexicului, insultată de director. Mai multe concurente au părăsit sala

Scandalul care a izbucnit la Miss Universe 2025, în Thailanda, umbreşte una dintre cele mai cunoscute competiţii de frumuseţe. Reprezentanta Mexicului a fost umilită public de directorul concursului, moment care a provocat revoltă și un val de solidaritate fără precedent între participante, dar şi în mediul online.

Tensiunile au atins cote maxime la Miss Universe 2025, competiție desfășurată în Thailanda, după ce o scenă petrecută în public, în timpul unei sesiuni oficiale, a transformat evenimentul într-un scandal internațional.

Reprezentanta Mexicului, Fátima Bosch, a fost admonestată și insultată în fața tuturor de către Nawat Itsaragrisil, directorul concursului și vicepreședinte al Miss Universe Organization, pentru că ar fi refuzat să participe la o campanie publicitară.

Incidentul a avut loc pe 4 noiembrie, în timpul unei sesiuni oficiale la care erau prezente toate concurentele. Într-un moment care a fost filmat și distribuit pe rețelele sociale, Nawat Itsaragrisil a arătat-o pe Fátima Bosch și a spus, în fața camerelor, că aceasta „încurcă regulamentul”, pentru că nu ar fi vrut să promoveze anumite produse într-o ședință foto sponsorizată.

Mai mult, i-a adresat epitete jignitoare, numind-o „dummy” („prostuță”), ceea ce a stârnit rumoare și indignare în sală.

Reprezentanta Mexicului a încercat să răspundă acuzațiilor, dar a fost întreruptă de organizator. Potrivit martorilor, Nawat ar fi cerut echipei de securitate să o scoată din sală, dar tânăra s-a ridicat și a părăsit locul în lacrimi.

„Pentru că suntem femei, ar trebui să ne respecți. Sunt aici să-mi reprezint țara și nu este vina mea că ai o problemă cu organizația din care fac parte”, a spus ea în timp ce se îndrepta spre ieşire.

Gestul reprezentantei Mexicului a generat un val de solidaritate spontan, astfel că numeroase alte participante au decis să o urmeze, printre care regina en-titre Victoria Kjær Theilvig (Danemarca), Miss Canada și Miss Iraq. Acestea au părăsit sala în semn de protest față de ceea ce au numit „o umilință publică inadmisibilă”.

Multe concurente au explicat ulterior că au ieșit din respect pentru colega lor și pentru a atrage atenția asupra tratamentului abuziv la care a fost supusă.

„A fost un moment dureros de urmărit. Nu e normal ca o femeie să fie atacată public pentru că își respectă regulile propriei organizații naționale”, a comentat o concurentă sub protecția anonimatului, potrivit The New York Time, care citează presa locală.

Ce spune Fátima Bosch

Chestionată de jurnaliștii aflați la eveniment, Fátima Bosch a spus că atitudinea lui Nawat Itsaragrisil „este de neconceput” și a explicat că nu a refuzat regulile competiției, ci doar a cerut confirmarea echipei sale din Mexic înainte de a participa la o campanie comercială.

„Am fost acuzată că nu respect regulamentul, dar tot ce am făcut a fost să urmez instrucțiunile organizației mele. A fost un moment extrem de umilitor, însă nu pentru mine, ci pentru valorile pe care acest concurs ar trebui să le apere”, a mai spus tânăra.

Organizatorii concursului şi-au cerut scuze

Sub presiunea opiniei publice și a sponsorilor, Nawat Itsaragrisil a revenit asupra declarațiilor și a emis un comunicat în care şi-a cerut scuze, spunând că tensiunea și presiunea evenimentului l-au determinat să reacționeze greșit.

„Sponsori importanți au investit sume mari, iar responsabilitățile erau uriașe. Îmi cer scuze pentru tonul și expresiile folosite”, şi-a motivat el derapajul.

Reacția sa nu a fost suficientă pentru a opri valul de critici. Pe rețelele sociale, sute de mii de utilizatori au reacționat în favoarea Fátimei Bosch, cerând respect pentru participante și o anchetă internă, hashtaguri de tipul #RespectForMissMexico și #MissUniverseControversy devenind virale pe X și Instagram.

În acest context, Raul Rocha Cantu, președintele și coproprietarul Miss Universe Organization, a distribuit, la rândul său, un videoclip oficial în care l-a sancționat verbal pe Nawat Itsaragrisil.

„Nu voi permite ca nicio concurentă să fie atacată sau umilită în cadrul acestui concurs. Respectul este fundamentul Miss Univers”, a declarat Rocha Cantu.

Miercuri seară, Bosch a urcat din nou pe scenă alături de cele peste 100 de participante, după ce Nawat Itsaragrisil și-a cerut scuze public, în fața întregii audiențe.

În pofida scandalului, organizatorii au anunțat că finala Miss Universe 2025 se va desfășura conform programului, la Bangkok, pe 21 noiembrie, sub promisiunea că „toate concurentele vor fi tratate cu demnitate și respect”.

Problemele interne de la Miss Universe 2025

Scandalul are loc într-un moment dificil pentru Miss Universe Organization, care traversează o perioadă de instabilitate financiară și schimbări interne.

Miss Universe este una dintre cele mai vechi competiții internaționale de frumusețe, fondată în 1952 în Statele Unite. După ce a fost deținută de Donald Trump, licența a fost vândută către Endeavor, o companie americană de talente, și ulterior către JKN Global Group, un conglomerat media din Thailanda.

În 2022, achiziția în valoare de 20 de milioane de dolari a fost prezentată ca un triumf național, iar noul proprietar, Anne Jakkaphong Jakrajutatip, femeie trans și personalitate media în Thailanda, a devenit un simbol al deschiderii și al modernizării competiției.

Totuși, doar un an mai târziu, JKN a intrat în faliment, iar jumătate din organizație a fost cumpărată de omul de afaceri mexican Raul Rocha Cantu.

În iunie 2025, Anne Jakrajutatip a fost forțată să demisioneze din fruntea companiei, după ce autoritatea de reglementare financiară din Thailanda a acuzat-o de falsificarea unor documente comerciale legate de vânzarea acțiunilor Miss Universe.