search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Scandal fără precedent la Miss Universe: reprezentanta Mexicului, insultată de director. Mai multe concurente au părăsit sala

0
0
Publicat:

Scandalul care a izbucnit la Miss Universe 2025, în Thailanda, umbreşte una dintre cele mai cunoscute competiţii de frumuseţe. Reprezentanta Mexicului a fost umilită public de directorul concursului, moment care a provocat revoltă și un val de solidaritate fără precedent între participante, dar şi în mediul online.

Miss Mexic a fost insultată de directorul concursului. FOTO: Facebook/Fátima Bosch
Miss Mexic a fost insultată de directorul concursului. FOTO: Facebook/Fátima Bosch

Tensiunile au atins cote maxime la Miss Universe 2025, competiție desfășurată în Thailanda, după ce o scenă petrecută în public, în timpul unei sesiuni oficiale, a transformat evenimentul într-un scandal internațional.

Reprezentanta Mexicului, Fátima Bosch, a fost admonestată și insultată în fața tuturor de către Nawat Itsaragrisil, directorul concursului și vicepreședinte al Miss Universe Organization, pentru că ar fi refuzat să participe la o campanie publicitară.

Incidentul a avut loc pe 4 noiembrie, în timpul unei sesiuni oficiale la care erau prezente toate concurentele. Într-un moment care a fost filmat și distribuit pe rețelele sociale, Nawat Itsaragrisil a arătat-o pe Fátima Bosch și a spus, în fața camerelor, că aceasta „încurcă regulamentul”, pentru că nu ar fi vrut să promoveze anumite produse într-o ședință foto sponsorizată.

Mai mult, i-a adresat epitete jignitoare, numind-o „dummy” („prostuță”), ceea ce a stârnit rumoare și indignare în sală.

Reprezentanta Mexicului a încercat să răspundă acuzațiilor, dar a fost întreruptă de organizator. Potrivit martorilor, Nawat ar fi cerut echipei de securitate să o scoată din sală, dar tânăra s-a ridicat și a părăsit locul în lacrimi.

„Pentru că suntem femei, ar trebui să ne respecți. Sunt aici să-mi reprezint țara și nu este vina mea că ai o problemă cu organizația din care fac parte”, a spus ea în timp ce se îndrepta spre ieşire.

Gestul reprezentantei Mexicului a generat un val de solidaritate spontan, astfel că numeroase alte participante au decis să o urmeze, printre care regina en-titre Victoria Kjær Theilvig (Danemarca), Miss Canada și Miss Iraq. Acestea au părăsit sala în semn de protest față de ceea ce au numit „o umilință publică inadmisibilă”.

Multe concurente au explicat ulterior că au ieșit din respect pentru colega lor și pentru a atrage atenția asupra tratamentului abuziv la care a fost supusă.

„A fost un moment dureros de urmărit. Nu e normal ca o femeie să fie atacată public pentru că își respectă regulile propriei organizații naționale”, a comentat o concurentă sub protecția anonimatului, potrivit The New York Time, care citează presa locală.

Ce spune Fátima Bosch

Chestionată de jurnaliștii aflați la eveniment, Fátima Bosch a spus că atitudinea lui Nawat Itsaragrisil „este de neconceput” și a explicat că nu a refuzat regulile competiției, ci doar a cerut confirmarea echipei sale din Mexic înainte de a participa la o campanie comercială.

Citește și: O participantă la Miss Universe a provocat indignare în Pakistan: „O rușine!”. Care este motivul

„Am fost acuzată că nu respect regulamentul, dar tot ce am făcut a fost să urmez instrucțiunile organizației mele. A fost un moment extrem de umilitor, însă nu pentru mine, ci pentru valorile pe care acest concurs ar trebui să le apere”, a mai spus tânăra.

Organizatorii concursului şi-au cerut scuze

Sub presiunea opiniei publice și a sponsorilor, Nawat Itsaragrisil a revenit asupra declarațiilor și a emis un comunicat în care şi-a cerut scuze, spunând că tensiunea și presiunea evenimentului l-au determinat să reacționeze greșit.

„Sponsori importanți au investit sume mari, iar responsabilitățile erau uriașe. Îmi cer scuze pentru tonul și expresiile folosite”, şi-a motivat el derapajul.

Reacția sa nu a fost suficientă pentru a opri valul de critici. Pe rețelele sociale, sute de mii de utilizatori au reacționat în favoarea Fátimei Bosch, cerând respect pentru participante și o anchetă internă, hashtaguri de tipul  #RespectForMissMexico și #MissUniverseControversy devenind virale pe X și Instagram.

În acest context, Raul Rocha Cantu, președintele și coproprietarul Miss Universe Organization, a distribuit, la rândul său, un videoclip oficial în care l-a sancționat verbal pe Nawat Itsaragrisil.

„Nu voi permite ca nicio concurentă să fie atacată sau umilită în cadrul acestui concurs. Respectul este fundamentul Miss Univers”, a declarat Rocha Cantu.

Miercuri seară, Bosch a urcat din nou pe scenă alături de cele peste 100 de participante, după ce Nawat Itsaragrisil și-a cerut scuze public, în fața întregii audiențe.

În pofida scandalului, organizatorii au anunțat că finala Miss Universe 2025 se va desfășura conform programului, la Bangkok, pe 21 noiembrie, sub promisiunea că „toate concurentele vor fi tratate cu demnitate și respect”.

Citește și: Cine este Loredana Salanţă. Ardeleanca a reprezentat România la Miss Universe 2024

Problemele interne de la Miss Universe 2025

Scandalul are loc într-un moment dificil pentru Miss Universe Organization, care traversează o perioadă de instabilitate financiară și schimbări interne.

Miss Universe este una dintre cele mai vechi competiții internaționale de frumusețe, fondată în 1952 în Statele Unite. După ce a fost deținută de Donald Trump, licența a fost vândută către Endeavor, o companie americană de talente, și ulterior către JKN Global Group, un conglomerat media din Thailanda.

În 2022, achiziția în valoare de 20 de milioane de dolari a fost prezentată ca un triumf național, iar noul proprietar, Anne Jakkaphong Jakrajutatip, femeie trans și personalitate media în Thailanda, a devenit un simbol al deschiderii și al modernizării competiției.

Totuși, doar un an mai târziu, JKN a intrat în faliment, iar jumătate din organizație a fost cumpărată de omul de afaceri mexican Raul Rocha Cantu.

În iunie 2025, Anne Jakrajutatip a fost forțată să demisioneze din fruntea companiei, după ce autoritatea de reglementare financiară din Thailanda a acuzat-o de falsificarea unor documente comerciale legate de vânzarea acțiunilor Miss Universe.

În lume

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
digi24.ro
image
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt
stirileprotv.ro
image
Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260 de metri
gandul.ro
image
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
mediafax.ro
image
Adevărul despre averea lui Dani Mocanu. Dezvăluirile avocatului care l-a refuzat pe manelist: „Asta afișează pe rețele sociale”
fanatik.ro
image
Anamaria Gavrilă, șefa POT, și-a bătut joc de Marian Ceaușescu pe stradă: „De ce vorbești sacadat?”
libertatea.ro
image
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
digi24.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Imagini rușinoase după Basel - FCSB 3-1: Charalambous, înjurat de un suporter român! Ce a urmat
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Primarul din Livezile, acuzat că a agresat sexual o angajată, chiar la serviciu, și-a luat concediu. Ce spun colegii femeii
antena3.ro
image
Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
observatornews.ro
image
Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de grija lui
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
Grupa a II-a de muncă. Puncte şi spor de vechime, în 2025
playtech.ro
image
Donald Trump a reușit să-l impresioneze pe Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist a ținut să-l laude pe liderul SUA: ”Poate să contribuie la schimbarea lumii”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: Acesta este intubat și se află la ATI
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre starea lui Horia Moculescu, la scurt timp după ce a ajuns pe secția ATI: „Problemele, din păcate, își spun cuvântul...”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
romaniatv.net
image
Credite mai greu de obținut. Anunțul băncilor pentru finalul anului
mediaflux.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?
click.ro
image
Dezvăluirile lui Rică Răducanu despre regretatul antrenor Emeric Ienei: „Nu era de-ai noștri, cu femeile și cu paharul”. Cum o răsfăța pe Vasilica Tastaman, prima lui soție?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Tezaurul ar putea fi cea mai mare din istoria Țării Galilor (© Facebook / Minelab Metal Detectors)
Tezaur format din 15.000 de monede romane, descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?

OK! Magazine

image
Cum a reușit Prințul William să slăbească sănătos la 43 de ani. Dieta lui fără zahăr și cu un mic dejun care face diferența

Click! Pentru femei

image
A învins cancerul, a trecut peste eșecuri amoroase, iar acum, la 57 de ani, Kylie Minogue e mai sexy ca niciodată!

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate