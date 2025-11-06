search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

O familie s-a mutat în Italia pentru o viață mai bună. După șase luni, renunță și pleacă în SUA: „Birocrația ar testa răbdarea unui sfânt”

0
0
Publicat:

O familie britanică a părăsit Anglia în urmă cu trei ani în căutarea unei vieți mai bune. După mai multe mutări, s-a stabilit în cele din urmă în Italia, alegând regiunea Umbria pentru peisajele sale pitorești și pentru accesul la un stil de viață mai relaxat. După aproape șase luni, familia intenționează să se mute în Statele Unite, unde speră să găsească oportunități mai bune și să evite provocările lingvistice și birocratice întâmpinate în Europa.

Familia de britani care se mută din Italia FOTO: Annabel Fenwick Elliott
Familia de britani care se mută din Italia FOTO: Annabel Fenwick Elliott

Italia, cunoscută pentru dealurile sale însorite, satele medievale și coasta impresionantă, atrage anual peste șase milioane de turiști britanici. Cei mai mulți sunt atrași de mâncarea sănătoasă, cultură și costurile mai reduse de trai.

Familia a închiriat o fermă mică la marginea unui sat umbrian, de lângă Toscana, beneficiind de chirie de aproximativ 750 euro pe lună și de teren propriu.

„Soțul meu, eu (însărcinată cu al doilea copil), fiul nostru (de trei ani) și gașca noastră de animale (un câine, două pisici și zece găini) suntem aici de aproape șase luni. Și, în multe privințe, viața a fost idilică. Fiecare localnic întâlnit a fost fermecător, plin de spirit și primitor. Grădinița locală este la opt minute de mers pe jos și nu costă nimic. Mâncarea este proaspătă și mereu delicioasă. Vremea a fost perfectă-cald, dar niciodată umed vara, blândă primăvara și toamna”, a dezvăluit  Annabel Fenwick Elliott. 

Totuși, viața în Italia implică și provocări semnificative. Birocrația poate fi copleșitoare. 

„Unul dintre motivele pentru care ne mutăm este birocrația, care ar testa răbdarea unui sfânt. Într-o zi, când va fi doar o amintire, voi râde de cât de complicat este să trimiți o scrisoare sau să-ți faci o programare la doctor, dar furia cu care ne confruntăm zilnic este încă prea puternică”, a spus Annabel Fenwick Elliott, pentru Telegraph.

În plus, religiozitatea accentuată în instituțiile pentru copii a fost un aspect greu de acceptat. „Fiul nostru a participat la două ore de religie în fiecare miercuri la grădiniță, ceea ce mi s-a părut cam exagerat pentru un copil de trei ani”, a mărturisit acesta. 

Familia de britani care se mută din Italia FOTO: Annabel Fenwick Elliott
Familia de britani care se mută din Italia FOTO: Annabel Fenwick Elliott

Bariera lingvistică a fost, de asemenea, un obstacol major, susține Annabel.

„Am făcut un curs intensiv de italiană, dar adevărul este că sunt pur și simplu slabă la limbi străine… Încercarea de a vorbi cu italieni este dificilă, jenantă, izolantă și demoralizantă, și nu cred că, chiar și după ani de imersiune, aș ajunge la un nivel de fluență care să mă facă să mă simt cu adevărat parte din comunitate”, dezvăluie Annabel.

În comparație cu Marea Britanie, Italia oferă avantaje precum prețuri mai accesibile pentru proprietăți și un stil de viață mai relaxat. De exemplu, achiziția unui imobil cu teren poate costa mai puțin de 80.000 euro, iar îngrijirea copiilor este gratuită.

„Pe scurt, Italia se simte ca polarul opus al Marii Britanii, care a fost recent clasată – în raportul anual al Global Mind Project despre Starea Mentală a Lumii – drept cea mai stresată țară din lume și a doua cea mai nefericită (devansată doar de Uzbekistan). Spun asta cu tristețe, pentru că sunt mândră că sunt britanică și îmi lipsesc vremurile de altădată”,a mai spus tânăra mamă. 

Cu toate acestea, dificultățile de adaptare și diferențele culturale determină unele familii să se mute în alte țări, cum ar fi Statele Unite, unde integrarea nu presupune învățarea unei limbi complet noi.

„Aceasta m-a făcut să concluzionez că, indiferent cât de frumos este peisajul sau primitoare societatea, nu voi prospera nicăieri în Europa, și acesta este motivul pentru care ne îndreptăm următorul (și, sperăm, pentru totdeauna) către SUA. Are totul, de la dune deșertice și pârtii de schi până la plaje toride și lacuri imense, dar oriunde am ajunge, pot elimina de pe lista mea <să învăț o limbă complet nouă de la zero> pentru a mă integra”, a adăugat Annabel.

Europa

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
digi24.ro
image
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt
stirileprotv.ro
image
Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260 de metri
gandul.ro
image
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
mediafax.ro
image
Donald Trump a reușit să-l impresioneze pe Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist a ținut să-l laude pe liderul SUA: ”Poate să contribuie la schimbarea lumii”
fanatik.ro
image
Anamaria Gavrilă, șefa POT, și-a bătut joc de Marian Ceaușescu pe stradă: „De ce vorbești sacadat?”
libertatea.ro
image
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
digi24.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Primarul din Livezile, acuzat că a agresat sexual o angajată, chiar la serviciu, și-a luat concediu. Ce spun colegii femeii
antena3.ro
image
Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
observatornews.ro
image
Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de grija lui
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
Ninsori şi frig în decembrie. Meteorologii anunţă o iarnă ca altădată
playtech.ro
image
”Bijuteria” lui Gică Popescu a fost inaugurată. Cum arată proiectul în valoare de 6 milioane de euro
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: Acesta este intubat și se află la ATI
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre starea lui Horia Moculescu, la scurt timp după ce a ajuns pe secția ATI: „Problemele, din păcate, își spun cuvântul...”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
romaniatv.net
image
Urșii periculoși pot fi împușcați imediat. Amenzi uriașe pentru cine îi hranește. Ministrul Mediului anunță garduri electrice
mediaflux.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?
click.ro
image
Dezvăluirile lui Rică Răducanu despre regretatul antrenor Emeric Ienei: „Nu era de-ai noștri, cu femeile și cu paharul”. Cum o răsfăța pe Vasilica Tastaman, prima lui soție?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Tezaurul ar putea fi cea mai mare din istoria Țării Galilor (© Facebook / Minelab Metal Detectors)
Tezaur format din 15.000 de monede romane, descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?

OK! Magazine

image
Cum a reușit Prințul William să slăbească sănătos la 43 de ani. Dieta lui fără zahăr și cu un mic dejun care face diferența

Click! Pentru femei

image
A învins cancerul, a trecut peste eșecuri amoroase, iar acum, la 57 de ani, Kylie Minogue e mai sexy ca niciodată!

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate