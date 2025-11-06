O familie s-a mutat în Italia pentru o viață mai bună. După șase luni, renunță și pleacă în SUA: „Birocrația ar testa răbdarea unui sfânt”

O familie britanică a părăsit Anglia în urmă cu trei ani în căutarea unei vieți mai bune. După mai multe mutări, s-a stabilit în cele din urmă în Italia, alegând regiunea Umbria pentru peisajele sale pitorești și pentru accesul la un stil de viață mai relaxat. După aproape șase luni, familia intenționează să se mute în Statele Unite, unde speră să găsească oportunități mai bune și să evite provocările lingvistice și birocratice întâmpinate în Europa.

Italia, cunoscută pentru dealurile sale însorite, satele medievale și coasta impresionantă, atrage anual peste șase milioane de turiști britanici. Cei mai mulți sunt atrași de mâncarea sănătoasă, cultură și costurile mai reduse de trai.

Familia a închiriat o fermă mică la marginea unui sat umbrian, de lângă Toscana, beneficiind de chirie de aproximativ 750 euro pe lună și de teren propriu.

„Soțul meu, eu (însărcinată cu al doilea copil), fiul nostru (de trei ani) și gașca noastră de animale (un câine, două pisici și zece găini) suntem aici de aproape șase luni. Și, în multe privințe, viața a fost idilică. Fiecare localnic întâlnit a fost fermecător, plin de spirit și primitor. Grădinița locală este la opt minute de mers pe jos și nu costă nimic. Mâncarea este proaspătă și mereu delicioasă. Vremea a fost perfectă-cald, dar niciodată umed vara, blândă primăvara și toamna”, a dezvăluit Annabel Fenwick Elliott.

Totuși, viața în Italia implică și provocări semnificative. Birocrația poate fi copleșitoare.

„Unul dintre motivele pentru care ne mutăm este birocrația, care ar testa răbdarea unui sfânt. Într-o zi, când va fi doar o amintire, voi râde de cât de complicat este să trimiți o scrisoare sau să-ți faci o programare la doctor, dar furia cu care ne confruntăm zilnic este încă prea puternică”, a spus Annabel Fenwick Elliott, pentru Telegraph.

În plus, religiozitatea accentuată în instituțiile pentru copii a fost un aspect greu de acceptat. „Fiul nostru a participat la două ore de religie în fiecare miercuri la grădiniță, ceea ce mi s-a părut cam exagerat pentru un copil de trei ani”, a mărturisit acesta.

Bariera lingvistică a fost, de asemenea, un obstacol major, susține Annabel.

„Am făcut un curs intensiv de italiană, dar adevărul este că sunt pur și simplu slabă la limbi străine… Încercarea de a vorbi cu italieni este dificilă, jenantă, izolantă și demoralizantă, și nu cred că, chiar și după ani de imersiune, aș ajunge la un nivel de fluență care să mă facă să mă simt cu adevărat parte din comunitate”, dezvăluie Annabel.

În comparație cu Marea Britanie, Italia oferă avantaje precum prețuri mai accesibile pentru proprietăți și un stil de viață mai relaxat. De exemplu, achiziția unui imobil cu teren poate costa mai puțin de 80.000 euro, iar îngrijirea copiilor este gratuită.

„Pe scurt, Italia se simte ca polarul opus al Marii Britanii, care a fost recent clasată – în raportul anual al Global Mind Project despre Starea Mentală a Lumii – drept cea mai stresată țară din lume și a doua cea mai nefericită (devansată doar de Uzbekistan). Spun asta cu tristețe, pentru că sunt mândră că sunt britanică și îmi lipsesc vremurile de altădată”,a mai spus tânăra mamă.

Cu toate acestea, dificultățile de adaptare și diferențele culturale determină unele familii să se mute în alte țări, cum ar fi Statele Unite, unde integrarea nu presupune învățarea unei limbi complet noi.

„Aceasta m-a făcut să concluzionez că, indiferent cât de frumos este peisajul sau primitoare societatea, nu voi prospera nicăieri în Europa, și acesta este motivul pentru care ne îndreptăm următorul (și, sperăm, pentru totdeauna) către SUA. Are totul, de la dune deșertice și pârtii de schi până la plaje toride și lacuri imense, dar oriunde am ajunge, pot elimina de pe lista mea <să învăț o limbă complet nouă de la zero> pentru a mă integra”, a adăugat Annabel.