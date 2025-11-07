Suplimentele de melatonină, periculoase pentru sănătate? Studiul controversat care circulă pe internet

,O analiză desfășurată pe o perioadă de cinci ani, care a inclus peste 130.000 de adulți cu insomnie, a constatat că utilizarea pe termen lung a melatoninei a fost asociată cu un risc mai mare de insuficiență cardiacă. Așa sună doar unul dintre articolele publicate săptămâna aceasta de site-urile de știri internaționale, care au stârnit teamă printre cei care folosesc un astfel de supliment.

Ce spune studiul nepublicat

Studiul preliminar, care urmează să fie prezentat la întâlnirea Asociației Americane de Cardiologie, a analizat date de la 130.000 de adulţi cu insomnie cronică, pe care i-au împărțit în două grupuri: cei care au luat suplimente cu melatonină cel puțin un an și cei care nu au folosit deloc.

,,Suplimentele cu melatonină ar putea să nu fie pe cât de inofensive se presupune în mod obișnuit. Dacă studiul nostru va fi confirmat, acest lucru ar putea influenţa modul în care medicii prescriu supllimente pacienților cu probleme de somn”, a spus Ekenedilichukwu Nnadi, autorul principal al studiului și medic rezident-șef la un spital din New York.

Potrivit cercetării, persoanele care au folosit melatonină mai mult de un an au avut un risc cu aproximativ 90% mai mare de insuficienţă cardiacă în cinci ani, comparativ cu cei cu insomnie, dar care nu au utilizat suplimentul. Totodată, cei care au realizat studiul spun că riscul de spitalizare a fost de aproape 3,5 ori mai mare în cazul celor care luau melatonină (19% față de 6,6% în cazul celor care nu foloseau suplimentul). Și riscul de deces ar fi fost mai mare (7,8% în cazul celor care utilizau suplimentul versus 4,3% în cazul celorlalți).

„Suplimentele cu melatonină sunt în general considerate o opţiune sigură şi naturală pentru a sprijini un somn mai bun, aşa că a fost frapant să observăm creşteri atât de semnificative în probleme grave de sănătate", a mai spus autorul studiului. Tot acesta a precizat însă că este nevoie de cercetări suplimentare.

Ce limitări are cercetarea actuală

Cercetarea în cauză nu doar că nu a fost publicată până acum în nicio publicație științifică, dar are și limitări și trebuie privită cu îndoială rezonabilă, spun specialiștii. Într-o analiză New York Times, experții în somn atrag atenția asupra faptului că nu putem trage concluzii despre melatonină doar în urma acestui studiu.

O explicație mai probabilă, spun cei consultați de publicație, e că insomnia însăși sau o problemă de sănătate care o cauzează (precum apneea) ar putea fi de vină pentru riscul sporit de a dezvolta complicații cardiace. Iar melatonina ar fi doar ,,un martor nevinovat"

Una dintre limitările majore ale studiului este că utilizarea melatoninei a fost dedusă doar pe baza analizei prescripțiilor medicale aflate în dosarele medicale electronice. Dar în ţări precum Statele Unite, melatonina se poate lua fără rețetă. Astfel, și cei din grupul non-melatonină ar fi putut de fapt să utilizeze.

„De asemenea, nu au existat informaţii despre doza de melatonină şi severitatea insomniei, a spus dr. Phyllis C. Zee, medic specialist în somn şi cercetător la Northwestern Medicine (care nu a fost implicat în studiu). Ambele aspecte ar fi putut influenţa riscurile pentru inimă. Dr. Sujay Kansagra a remarcat de asemenea că riscul de insuficienţă cardiacă era destul de scăzut în ambele grupuri", se arată în analiza New York Times.

Potritivit aceleiași analize, pentru a înțelege dacă melatonina creşte riscul de insuficienţă cardiacă, cercetătorii ar trebui să realizeze studii controlate.

Experții admit necesitatea unor studii suplimentare

Dincolo de limitările cercetării experții au căzut de acord că este un bun memento despre cât de puţine ştim cu adevărat despre siguranţa suplimentelor. Deși suplimentele cu melatonină imită un hormom pe care corpul nostru îl produce în mod natural, asta nu le face lipsite de riscuri pentru sănătate.