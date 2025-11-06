Un bărbat care săpa o piscină a găsit o comoară de 700.000 de euro în curtea sa. Ce se întâmplă cu lingourile

Un bărbat a făcut o descoperire uluitoare, în timp ce săpa o piscină în grădina casei sale din Franţa: o comoară de sute de mii de euro, ascunsă în pungi de plastic.

Francezul a găsit îngropate lingouri şi monede de aur în valoare de circa 700.000 de euro (800.000 de dolari), au anunţat joi, 6 noiembrie, autorităţile locale, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

Norocosul, al cărui nume nu a fost făcut public, a descoperit depozitul de valori la adresa sa din oraşul Neuville-sur-Saone, în apropiere de Lyon, în luna mai şi a declarat valorile la Direcţia regională de cultură.

Oficialii au decis recent că bărbatul poate păstra comoara, întrucât nu există niciun indiciu că ar fi o comoară arheologică, a spus un purtător de cuvânt al autorităţilor locale din Neuville-sur-Saone.

Nu se ştie cum a ajuns aurul acolo, iar fostul proprietar al terenului a murit, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Potrivit ziarului regional Le Progres, cele cinci lingouri şi numeroasele monede au fost descoperite în pungi din plastic.

