search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Fostul rege al Spaniei Juan Carlos dezvăluie în premieră cum și-a ucis fratele când erau adolescenți. „Mă gândesc la asta în fiecare zi”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Regele Juan Carlos I al Spaniei, aflat în exil, a dezvăluit pentru prima dată cum și-a ucis fratele mai mic când erau adolescenți.

Juan Carlos, fostul monarh al Spaniei FOTO: Getty Images
Juan Carlos, fostul monarh al Spaniei FOTO: Getty Images

Fostul rege, care locuiește acum în Dubai, și-a publicat săptămâna aceasta memoriile de 500 de pagini, în care a scris despre moartea lui Alfonso în urmă cu aproape 70 de ani. 

Juan Carlos le mărturisește cititorilor că, timp de decenii, „nu mi-a plăcut să vorbesc despre asta, iar aceasta este prima dată când o fac”.  

În carte, publicată în Franța sub titlul "Juan Carlos I d'Espagne: Réconciliation", regele în vârstă de 87 de ani încearcă să împace relațiile cu fiul său înstrăinat, regele Spaniei Felipe al VI-lea, și să se confrunte cu amintiri dureroase din trecutul său, scrie Daily Mail.

El povestește incidentul traumatizant care a avut loc în copilăria sa, când frații se «jucau» cu un pistol în casa familiei lor din Portugalia, în 1956. 

”Nu-mi voi reveni din această tragedie. Gravitatea ei mă va însoți pentru totdeauna”, a scris Juan Carlos.  

Episodul este povestit într-un capitol de doar două pagini intitulat «Tragedia», în care fostul monarh a explicat că încărcătorul pistolului fusese scos, așa că el a crezut că acesta nu prezintă niciun pericol.  

Accident nefericit

”Scosesem încărcătorul. Habar nu aveam că mai era un glonț”, a scris el. 

"Un foc de armă a fost tras în aer, glonțul a ricoșat și l-a lovit pe fratele meu drept în frunte. El a murit în brațele tatălui nostru". 

La momentul respectiv, nu a existat nicio anchetă judiciară cu privire la circumstanțele accidentului cu armă de foc. 

Juan Carlos, pe atunci în vârstă de 18 ani, și Alfonso, în vârstă de 14 ani, se jucau aparent cu un pistol automat Star Bonifacio Echeverria, deținut de fratele mai mic.  

Întrucât cei doi se jucau singuri într-o cameră, a rămas întotdeauna neclar modul în care Alfonso a fost ucis.  

Una dintre croitoresele prințesei María de las Mercedes a susținut la acea vreme că Juan Carlos a îndreptat pistolul spre Alfonso și a tras, fără să realizeze că era încărcat.  

Dar alte surse au crezut că glonțul a ricoșat sau că o ușă a lovit brațul fostului rege, făcându-l să își împuște din greșeală fratele. 

De asemenea, s-a crezut mult timp că Juan Carlos, care se întorsese acasă de Paște de la școala sa militară strictă, curăța un revolver pe care i-l dăduse Francisco Franco când și-a împușcat fratele.  

Tatăl lor, contele de Barcelona, l-ar fi prins de gât și i-ar fi strigat furios: "Jură-mi că nu ai făcut-o intenționat”.

În noile memorii, se arată că Juan de Borbón a procedat la acoperirea trupului lui Alfonso cu un steag spaniol, iar ulterior a aruncat pistolul în mare.  

Juan Carlos a fost trimis înapoi la academia sa militară austeră - relația sa cu tatăl său fiind distrusă.  

„Există un înainte și un după”, scria Juan Carlos, reflectând asupra evenimentului. Îmi este încă greu să vorbesc despre asta și mă gândesc la asta în fiecare zi... Mi-e dor de el; mi-aș dori să îl am lângă mine și să vorbesc cu el. Am pierdut un prieten, un confident. M-a lăsat cu un gol imens. Fără moartea lui, viața mea ar fi fost mai puțin întunecată, mai puțin nefericită". 

Cartea, împărțită în șapte părți, va fi publicată în spaniolă în decembrie, pentru a coincide cu cea de-a 50-a aniversare a morții lui Franco și a restaurării monarhiei. 

Autoarea și istorica franceză Laurence Debray, care s-a mutat la Abu Dhabi și a petrecut doi ani intervievându-l pe Juan Carlos în limba franceză pentru a compila cartea, a numit-o „destul de explicită” în dezvăluirile sale.  

Citește și: Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, invitat la un prânz privat de regele Charles al Marii Britanii

Juan Carlos a abdicat în 2014 în favoarea fiului său, pe fondul unui val de controverse, legate de relații extraconjugale și suspiciuni de corupție financiară. 

Căderea sa în dizgrație poate fi urmărită până în 2012, când au apărut detalii despre plecarea sa la vânătoare de elefanți în Botswana cu fosta sa amantă Corinna Larsen, în timp ce Spania suferea o criză economică. 

Regele Felipe al VI-lea, succesorul său, nu l-a invitat pe tatăl său la ceremonia oficială de marcare a aniversării din 21 noiembrie. 

Juan Carlos s-a născut la Roma în 1938, pe fondul exilului familiei sale și al sângerosului Război Civil spaniol, care a dus la ascensiunea lui Franco la putere. Pregătit de temutul dictator pentru a-l înlocui, copilăria și adolescența lui Juan Carlos au fost «îngrozitoare», potrivit biografului său britanic, profesorul Paul Preston. 

”Cred că asta explică multe. Privațiunile copilăriei și adolescenței sale ar putea explica o parte din avariția, să spunem, nevoia de a strânge bani într-un fel sau altul”, a declarat el pentru podcastul Corinna and the King. 

Moștenitorul lui Franco

În cartea sa, Juan Carlos povestește momentul în care dictatorul Franco l-a convocat pentru a-l consacra drept moștenitor. 

"Într-o zi, Franco m-a chemat la biroul său. Eu nu știam nimic. Mi-a spus tranșant: "Am de gând să te numesc succesorul meu ca rege. Accepți?” Am fost uimit; m-am gândit la tatăl meu. L-am întrebat dacă aș putea avea timp să mă gândesc, dar el aștepta un răspuns rapid. Am fost prins între ciocan și nicovală. Tăcerea domnea; nu-mi auzeam decât propria respirație. Am acceptat - ca pe o datorie și o obligație. Aveam de ales?” 

Rege al Spaniei din 1975, popularul Juan Carlos a reușit, timp de aproape trei decenii, să țină departe de lumina reflectoarelor cele mai sordide detalii ale vieții sale private. 

El a avut o relație apropiată cu regina Elisabeta și cu familia regală britanică, o fotografie arătându-l discutând cu regretata prințesă Diana, în timp ce tânărul prinț William stătea între picioarele sale. 

Însă, în scurt timp, monarhul s-a trezit implicat în numeroase scandaluri legate de relații extraconjugale, în timp ce rămăsese căsătorit cu regina Sofia - deși se presupune că cei doi nu au mai împărțit patul de la sfârșitul anilor 1970. 

În ceea ce privește amantele sale, autorul spaniol Amadeo Martinez Ingles a afirmat că s-a culcat cu 62 de femei într-o singură perioadă de șase luni și că s-ar fi culcat cu mai mult de 2.000 de partenere între 1976 și 1994.Călătoria sa de vânătoare din 2012 cu aristocrata germano-daneză Corinna a fost cea care a dus în cele din urmă la decăderea sa. 

Citește și: Răzbunarea fostului rege al Spaniei. Ar fi răspândit zvonuri despre „aventura“ reginei Letizia cu fostul său cumnat

Națiunea spaniolă a fost furioasă că monarhul lor s-a îmbarcat într-o vacanță somptuoasă care a costat aproximativ 40.000 de euro, în timp ce țara traversa o recesiune teribilă, iar șomajul în rândul tinerilor era de 50 %. 

Pedepsit de fiu

În august 2020, la șase ani de la abdicarea sa, Juan Carlos a ales să părăsească Spania, spunând că nu dorește ca afacerile sale personale să submineze domnia fiului său. La începutul aceluiași an, regele Felipe al VI-lea i-a retras tatălui său o indemnizație anuală de aproape 200.000 de euro, după ce au apărut detalii despre afacerile sale financiare. 

Curtea Supremă a Spaniei a lansat o anchetă privind presupusa sa implicare într-un contract feroviar de mare viteză în Arabia Saudită, într-un caz care a fost abandonat. 

În urmă cu doi ani, un proces în valoare de 145 de milioane de euro intentat de fosta sa amantă Corinna pentru presupuse hărțuiri a fost respins de un tribunal londonez. În încheierea memoriilor sale, Juan Carlos a scris: "Știu că i-am dezamăgit pe unii... Am recunoscut asta în aceste pagini. Nu sunt un sfânt. Puterea nu mi-a înăbușit personalitatea, pe care nu am ascuns-o niciodată ... Nu știu dacă sacrificiul de a părăsi Spania este util sau apreciat în mod corespunzător. M-a schimbat mult ca om”

Europa

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
digi24.ro
image
CTP: „Georgescu spune că el este Lupul – cel care sfâșie Mielul. Lupul lui Dumnezeu!”
stirileprotv.ro
image
Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260 de metri
gandul.ro
image
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
mediafax.ro
image
Își face turn Donald Trump pe terenul Elenei Udrea? Cât mai valorează astăzi mega-proiectul de 2 miliarde de euro de la Cluj
fanatik.ro
image
Anamaria Gavrilă, șefa POT, și-a bătut joc de Marian Ceaușescu pe stradă: „De ce vorbești sacadat?”
libertatea.ro
image
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Polițiștii l-au dat în urmărire
digi24.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Primarul din Livezile, acuzat că a agresat sexual o angajată, chiar la serviciu, și-a luat concediu. Ce spun colegii femeii
antena3.ro
image
Momentul în care o femeie e lovită de un cablu rupt şi aruncată câţiva metri pe o stradă din Capitală
observatornews.ro
image
BREAKING | Dani Mocanu și fratele lui, de negăsit! Cei doi au fost dați în urmărire internațională
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
Cât costă să construiești o piscină de 15, 20 sau 25 mp în 2025 – prețuri actualizate și sfaturi de amenajare
playtech.ro
image
Tragedie! Fostul fotbalist de la Corvinul Hunedoara a murit la doar 18 ani
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: Acesta este intubat și se află la ATI
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre starea lui Horia Moculescu, la scurt timp după ce a ajuns pe secția ATI: „Problemele, din păcate, își spun cuvântul...”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
romaniatv.net
image
Lucian Mîndruță, mândrul Cavaler de Cornu își plimbă prin Dorobanți costumul Joop. Când pe jos, când cu BMW-ul FOTO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?
click.ro
image
Dezvăluirile lui Rică Răducanu despre regretatul antrenor Emeric Ienei: „Nu era de-ai noștri, cu femeile și cu paharul”. Cum o răsfăța pe Vasilica Tastaman, prima lui soție?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
AmboynaFort1655 jpg
Masacrul de la Amboina, povestea primului masacru din Istoria Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?

OK! Magazine

image
Cum a reușit Prințul William să slăbească sănătos la 43 de ani. Dieta lui fără zahăr și cu un mic dejun care face diferența

Click! Pentru femei

image
A învins cancerul, a trecut peste eșecuri amoroase, iar acum, la 57 de ani, Kylie Minogue e mai sexy ca niciodată!

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate