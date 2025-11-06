Fostul rege al Spaniei Juan Carlos dezvăluie în premieră cum și-a ucis fratele când erau adolescenți. „Mă gândesc la asta în fiecare zi”

Regele Juan Carlos I al Spaniei, aflat în exil, a dezvăluit pentru prima dată cum și-a ucis fratele mai mic când erau adolescenți.

Fostul rege, care locuiește acum în Dubai, și-a publicat săptămâna aceasta memoriile de 500 de pagini, în care a scris despre moartea lui Alfonso în urmă cu aproape 70 de ani.

Juan Carlos le mărturisește cititorilor că, timp de decenii, „nu mi-a plăcut să vorbesc despre asta, iar aceasta este prima dată când o fac”.

În carte, publicată în Franța sub titlul "Juan Carlos I d'Espagne: Réconciliation", regele în vârstă de 87 de ani încearcă să împace relațiile cu fiul său înstrăinat, regele Spaniei Felipe al VI-lea, și să se confrunte cu amintiri dureroase din trecutul său, scrie Daily Mail.

El povestește incidentul traumatizant care a avut loc în copilăria sa, când frații se «jucau» cu un pistol în casa familiei lor din Portugalia, în 1956.

”Nu-mi voi reveni din această tragedie. Gravitatea ei mă va însoți pentru totdeauna”, a scris Juan Carlos.

Episodul este povestit într-un capitol de doar două pagini intitulat «Tragedia», în care fostul monarh a explicat că încărcătorul pistolului fusese scos, așa că el a crezut că acesta nu prezintă niciun pericol.

Accident nefericit

”Scosesem încărcătorul. Habar nu aveam că mai era un glonț”, a scris el.

"Un foc de armă a fost tras în aer, glonțul a ricoșat și l-a lovit pe fratele meu drept în frunte. El a murit în brațele tatălui nostru".

La momentul respectiv, nu a existat nicio anchetă judiciară cu privire la circumstanțele accidentului cu armă de foc.

Juan Carlos, pe atunci în vârstă de 18 ani, și Alfonso, în vârstă de 14 ani, se jucau aparent cu un pistol automat Star Bonifacio Echeverria, deținut de fratele mai mic.

Întrucât cei doi se jucau singuri într-o cameră, a rămas întotdeauna neclar modul în care Alfonso a fost ucis.

Una dintre croitoresele prințesei María de las Mercedes a susținut la acea vreme că Juan Carlos a îndreptat pistolul spre Alfonso și a tras, fără să realizeze că era încărcat.

Dar alte surse au crezut că glonțul a ricoșat sau că o ușă a lovit brațul fostului rege, făcându-l să își împuște din greșeală fratele.

De asemenea, s-a crezut mult timp că Juan Carlos, care se întorsese acasă de Paște de la școala sa militară strictă, curăța un revolver pe care i-l dăduse Francisco Franco când și-a împușcat fratele.

Tatăl lor, contele de Barcelona, l-ar fi prins de gât și i-ar fi strigat furios: "Jură-mi că nu ai făcut-o intenționat”.

În noile memorii, se arată că Juan de Borbón a procedat la acoperirea trupului lui Alfonso cu un steag spaniol, iar ulterior a aruncat pistolul în mare.

Juan Carlos a fost trimis înapoi la academia sa militară austeră - relația sa cu tatăl său fiind distrusă.

„Există un înainte și un după”, scria Juan Carlos, reflectând asupra evenimentului. Îmi este încă greu să vorbesc despre asta și mă gândesc la asta în fiecare zi... Mi-e dor de el; mi-aș dori să îl am lângă mine și să vorbesc cu el. Am pierdut un prieten, un confident. M-a lăsat cu un gol imens. Fără moartea lui, viața mea ar fi fost mai puțin întunecată, mai puțin nefericită".

Cartea, împărțită în șapte părți, va fi publicată în spaniolă în decembrie, pentru a coincide cu cea de-a 50-a aniversare a morții lui Franco și a restaurării monarhiei.

Autoarea și istorica franceză Laurence Debray, care s-a mutat la Abu Dhabi și a petrecut doi ani intervievându-l pe Juan Carlos în limba franceză pentru a compila cartea, a numit-o „destul de explicită” în dezvăluirile sale.

Juan Carlos a abdicat în 2014 în favoarea fiului său, pe fondul unui val de controverse, legate de relații extraconjugale și suspiciuni de corupție financiară.

Căderea sa în dizgrație poate fi urmărită până în 2012, când au apărut detalii despre plecarea sa la vânătoare de elefanți în Botswana cu fosta sa amantă Corinna Larsen, în timp ce Spania suferea o criză economică.

Regele Felipe al VI-lea, succesorul său, nu l-a invitat pe tatăl său la ceremonia oficială de marcare a aniversării din 21 noiembrie.

Juan Carlos s-a născut la Roma în 1938, pe fondul exilului familiei sale și al sângerosului Război Civil spaniol, care a dus la ascensiunea lui Franco la putere. Pregătit de temutul dictator pentru a-l înlocui, copilăria și adolescența lui Juan Carlos au fost «îngrozitoare», potrivit biografului său britanic, profesorul Paul Preston.

”Cred că asta explică multe. Privațiunile copilăriei și adolescenței sale ar putea explica o parte din avariția, să spunem, nevoia de a strânge bani într-un fel sau altul”, a declarat el pentru podcastul Corinna and the King.

Moștenitorul lui Franco

În cartea sa, Juan Carlos povestește momentul în care dictatorul Franco l-a convocat pentru a-l consacra drept moștenitor.

"Într-o zi, Franco m-a chemat la biroul său. Eu nu știam nimic. Mi-a spus tranșant: "Am de gând să te numesc succesorul meu ca rege. Accepți?” Am fost uimit; m-am gândit la tatăl meu. L-am întrebat dacă aș putea avea timp să mă gândesc, dar el aștepta un răspuns rapid. Am fost prins între ciocan și nicovală. Tăcerea domnea; nu-mi auzeam decât propria respirație. Am acceptat - ca pe o datorie și o obligație. Aveam de ales?”

Rege al Spaniei din 1975, popularul Juan Carlos a reușit, timp de aproape trei decenii, să țină departe de lumina reflectoarelor cele mai sordide detalii ale vieții sale private.

El a avut o relație apropiată cu regina Elisabeta și cu familia regală britanică, o fotografie arătându-l discutând cu regretata prințesă Diana, în timp ce tânărul prinț William stătea între picioarele sale.

Însă, în scurt timp, monarhul s-a trezit implicat în numeroase scandaluri legate de relații extraconjugale, în timp ce rămăsese căsătorit cu regina Sofia - deși se presupune că cei doi nu au mai împărțit patul de la sfârșitul anilor 1970.

În ceea ce privește amantele sale, autorul spaniol Amadeo Martinez Ingles a afirmat că s-a culcat cu 62 de femei într-o singură perioadă de șase luni și că s-ar fi culcat cu mai mult de 2.000 de partenere între 1976 și 1994.Călătoria sa de vânătoare din 2012 cu aristocrata germano-daneză Corinna a fost cea care a dus în cele din urmă la decăderea sa.

Națiunea spaniolă a fost furioasă că monarhul lor s-a îmbarcat într-o vacanță somptuoasă care a costat aproximativ 40.000 de euro, în timp ce țara traversa o recesiune teribilă, iar șomajul în rândul tinerilor era de 50 %.

Pedepsit de fiu

În august 2020, la șase ani de la abdicarea sa, Juan Carlos a ales să părăsească Spania, spunând că nu dorește ca afacerile sale personale să submineze domnia fiului său. La începutul aceluiași an, regele Felipe al VI-lea i-a retras tatălui său o indemnizație anuală de aproape 200.000 de euro, după ce au apărut detalii despre afacerile sale financiare.

Curtea Supremă a Spaniei a lansat o anchetă privind presupusa sa implicare într-un contract feroviar de mare viteză în Arabia Saudită, într-un caz care a fost abandonat.

În urmă cu doi ani, un proces în valoare de 145 de milioane de euro intentat de fosta sa amantă Corinna pentru presupuse hărțuiri a fost respins de un tribunal londonez. În încheierea memoriilor sale, Juan Carlos a scris: "Știu că i-am dezamăgit pe unii... Am recunoscut asta în aceste pagini. Nu sunt un sfânt. Puterea nu mi-a înăbușit personalitatea, pe care nu am ascuns-o niciodată ... Nu știu dacă sacrificiul de a părăsi Spania este util sau apreciat în mod corespunzător. M-a schimbat mult ca om”