Noutăți pentru elevii care încep liceul în 2026: cum va arăta Bacalaureatul din 2030

Ordinul nr. 5.077/2026, prin care sunt aprobate programele de examen pentru toate disciplinele și modulele corespunzătoare probelor noului Bacalaureat, a fost publicat la data de 2 septembrie în Monitorul Oficial. Actul normativ intră în vigoare pentru prima sesiune de examen din vara anului 2030, sesiune care va fi susținută de elevii care își încep studiile liceale în septembrie 2026.

Noua programă de Bacalaureat a fost publicată în Monitorul Oficial Foto: Unsplash

Până în prezent, fusese publicat doar ordinul care stabilea structura generală a examenului, probele și disciplinele aferente fiecărei filiere, profil și specializare, iar noul document completează cadrul legal prin aprobarea efectivă a conținutului programelor după care vor fi elaborate subiectele.

Publicarea acestui ordin marchează finalizarea unei etape esențiale în procesul de reformă a învățământului preuniversitar, oferind cadrul normativ necesar pentru pregătirea elevilor și a cadrelor didactice în perspectiva noului format de evaluare. Programele de examen sunt derivate din noile programe școlare pentru liceu și selectează conținuturi atât din trunchiul comun, cât și, după caz, din curriculumul de specialitate, conform precizărilor furnizate de Ministerul Educației în răspunsul transmis Parlamentului cu privire la disciplina Istorie.

Conținutul programelor de examen, aprobat prin ordin

Documentul normativ stabilește în mod explicit programele pentru fiecare disciplină sau modul de pregătire inclus în structura noului Bacalaureat. Potrivit articolului 2 din ordin, „se aprobă programele de examen pentru disciplinele/modulele de pregătire corespunzătoare probelor examenului național de bacalaureat – 2030, prevăzute în anexele nr. 2-18”, prevede actul normativ. De asemenea, același articol stabilește că „Programele de examen prevăzute în anexele nr. 2-18 se aplică începând cu sesiunile examenului de bacalaureat 2030”, prevede actul normativ.

Documentele reprezintă baza pe care vor fi construite subiectele pentru toate probele, atât cele scrise, cât și cele practice sau orale, acolo unde este cazul. Publicarea ordinului în Monitorul Oficial pune astfel în aplicare această etapă a reformei, materializând munca de elaborare a programelor derivate din noile planuri-cadru.

Prima generație care va susține noul Bacalaureat

Elevii care intră în această toamnă în clasa a IX-a constituie prima generație care va studia integral după noile planuri-cadru și programe școlare pentru liceu și, ca atare, vor susține Bacalaureatul în noul format, pe baza programelor de examen aprobate acum. Această cohortă va beneficia de un parcurs educațional complet aliniat la curriculumul actualizat, iar evaluarea finală va reflecta competențele și conținuturile prevăzute în noile programe.

Cadrul general al Bacalaureatului 2030 fusese stabilit anterior prin Ordinul nr. 4.138/2026 al Ministerului Educației, care definește probele și disciplinele obligatorii. Examenul include proba A01 de evaluare a competențelor de comunicare în limba română, pentru toate profilurile și specializările, și proba A02 pentru elevii din învățământul în limbile minorităților, destinată evaluării competențelor de comunicare în limba maternă. O noutate o reprezintă proba B, care evaluează competențele lingvistice la două limbi moderne, în contrast cu formatul actual care prevede o singură limbă modernă. De asemenea, proba C vizează evaluarea competențelor digitale.

Componenta scrisă a examenului cuprinde probe la Limba și literatura română, respectiv la Limba și literatura maternă pentru elevii din minorități, precum și două probe scrise obligatorii diferențiate, denumite proba E, stabilite în funcție de filieră, profil și specializare. Completând acest set, proba F reprezintă o probă scrisă de evaluare a competențelor de bază, la alegere, complementară profilului urmat de elev. Pentru filiera teoretică, la profilul real, proba F va fi aleasă dintre istorie, geografie, discipline socio-umane sau religie, în timp ce la profilul umanist, opțiunile sunt matematică, fizică, chimie sau biologie. În cazul filierelor tehnologică și vocațională, proba F se va susține la o disciplină complementară celor alese la proba E.

Este de menționat că probele B, C și F sunt prevăzute să se desfășoare în timpul anului școlar, nu în sesiunea centralizată a Bacalaureatului. Celelalte probe scrise, inclusiv cele la limbă română, limbă maternă și probele diferențiate E, vor avea loc în sesiunea propriu-zisă a examenului.