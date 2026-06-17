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Analiză Reforma Bacalaureatului: cum va arăta examenul pentru prima generație care învață după noile reguli

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Analize Adevărul
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Ministerul Educației a lansat în transparență decizională proiectul de ordin privind probele și disciplinele pentru Bacalaureatul primei generații care va studia după noile planuri-cadru (2026-2027), conform Legii 198/2023.

examen bacalaureat scris pe tabla
Examenul de Bacalaureat va avea o nouă structură. FOTO: Arhiva Adevărul

Conform reprezentanților Ministerului, prin acest proiect se dorește asigurarea unui cadru predictibil și coerent, în strânsă legătură cu noua arhitectură curriculară a liceului și cu competențele dobândite pe parcursul celor patru ani de studiu.

Noua arhitectură a stârnit deja reacții în rândul cadrelor didactice. Ionuț Oprea, profesor de Limba Română și diriginte la un liceu din București, a analizat proiectul și oferă o evaluare nuanțată, care salută unele aspecte, dar semnalează numeroase vulnerabilități.

„Am urmărit cu atenție proiectul de ordonanță privind noua structură a examenului de Bacalaureat pentru generația care va absolvi în 2030. În primul rând, salut intenția de a corela mai strâns examinarea cu noua arhitectură curriculară. Este firesc ca elevii să fie evaluați în funcție de ceea ce au studiat efectiv în cei patru ani de liceu, nu după programe învechite. În acest sens, diferențierea probei scrise la Limba și literatura română pe trei niveluri – A1 pentru majoritatea elevilor, A2 pentru filologie și A3 pentru școlile cu predare în limbile minorităților – mi se pare o măsură echitabilă și pedagogic justificată. Nu mai putem pretinde unui elev de la Matematică-Informatică același grad de aprofundare literară ca unui viitor filolog, așa cum nici acesta din urmă nu ar trebui să fie evaluat după o programă minimală. Așadar, la acest capitol, consider că Ministerul a nimerit o cale de mijloc sănătoasă”, a declarat Ionuț Oprea, pentru Adevărul.

Entuziasmul profesorului se oprește însă în fața altor prevederi. Cea mai mare îngrijorare îi este generată de introducerea obligativității a două probe de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi moderne studiate.

„Problemele însă apar, și ele sunt numeroase, atunci când analizăm mai în detaliu probele de competențe și, mai ales, probele scrise specifice fiecărei specializări. Cea mai îngrijorătoare schimbare, din punctul meu de vedere, este introducerea obligativității a două probe de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi moderne studiate. Pe hârtie, este un obiectiv admirabil: absolvenții noștri ar trebui să comunice fluent în două limbi străine. În realitate, însă, mă întreb câte școli dispun de resursele umane și materiale pentru a pregăti cu adevărat toți elevii la nivelul unei probe orale de bacalaureat la a doua limbă străină. Știm cu toții că, în multe licee, a doua limbă modernă se predă într-un număr redus de ore, cu profesori suprasolicitați și cu elevi care o percep drept o povară suplimentară. Transformarea acestei discipline într-o probă obligatorie, cu aceeași valență ca prima limbă, riscă să creeze un decalaj uriaș între școlile bine dotate și cele defavorizate, între elevii care au avut acces la meditații și cei care nu. În plus, din perspectivă organizatorică, ma întreb cum vor putea centrele de examen să gestioneze un număr atât de mare de probe orale la două limbi diferite, fără a transforma sesiunea într-un maraton logistic”, a adăugat Ionuț Oprea.

Controverse în jurul transformării Religiei în materie opțională pentru Bacalaureat

Un alt punct extrem de sensibil în opinia sa este apariția disciplinei Religie printre materiile opționale pentru proba scrisă la specializările Științe sociale și Filologie.

„Un alt punct sensibil, poate cel mai sensibil, este apariția disciplinei Religie printre materiile opționale pentru proba scrisă la specializările Științe sociale și Filologie. Nu doresc să emit judecăți de valoare asupra statutului acestei discipline în școală, însă, ca diriginte, am îndoieli serioase cu privire la oportunitatea includerii ei într-un examen național la care se pretinde obiectivitate și echivalență între opțiuni. Se pune întrebarea: poate fi o probă de Religie – indiferent cât de riguroasă ar fi programa – comparabilă, din punct de vedere al gradului de dificultate și al obiectivității evaluării, cu o probă de Istorie, Geografie sau Psihologie? Există riscul ca mulți elevi să aleagă Religia nu din convingere sau din interes cognitiv, ci pentru că percep această disciplină ca fiind mai ușor de promovat, eventual printr-un efort de memorare a unor noțiuni de catehism. Aștept cu interes să văd programa cadru, dar, deocamdată, această prevedere mi se pare pripită și insuficient de bine cântărită”, a explicat profesorul.

„Flexibilitatea extremă” oferită absolvenților de Filologie este, în opinia sa, o altă sursă de vulnerabilitate.

„Nu în ultimul rând, trebuie să vorbesc despre flexibilitatea extremă pe care o oferă proiectul la specializarea Filologie. Conform noului regulament, absolvenții de filologie pot alege pentru prima probă scrisă între Limba modernă 1 și Limba modernă 2, iar pentru a doua probă dintr-o listă pestriță ce include Istorie, Geografie, Logică, Psihologie, Sociologie, Economie, Filosofie sau Religie. Cu alte cuvinte, un elev poate deveni absolvi un profil de Filologie fără să susțină niciun examen scris la o disciplină fundamental umanistă precum Istoria sau Literatura universală, ci doar la două limbi străine, sau la o limbă străină și Logică. Mă întreb ce se mai păstrează, în acest caz, din specificul Filologiei ca profil de studiu aprofundat al limbii și literaturii române și comparate. Este adevărat că proba de Limba și literatura română A2 rămâne obligatorie, dar celelalte două probe scrise pot ocoli aproape complet componentele culturale și umaniste clasice. Pe termen lung, această deschidere poate duce la o diluare a identității profilului și la o pregătire extrem de eterogenă a absolvenților, ceea ce va pune probleme atât în admiterea la facultățile umaniste, cât și pe piața muncii”, a avertizat Ionuț Oprea.

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Probleme privind asigurarea secretului subiectelor

Dincolo de toate acestea, profesorul atrage atenția asupra unei probleme sistemice care ține de organizarea propriu-zisă a examenului.

„Dincolo de aceste aspecte punctuale, există o problemă sistemică pe care nu pot să nu o semnalez: complexitatea organizatorică a unui bacalaureat în care fiecare candidat își alege combinația proprie de probe. La specializarea Științe ale naturii, de pildă, elevii pot alege prima probă dintre Fizică, Chimie, Biologie, iar a doua dintre aceleași trei plus Matematică și Informatică. Aceasta înseamnă că, într-o aceeași sală de examen, pot coexista zeci de variante de subiecte. Cum se va asigura secretul subiectelor? Cum se vor tipări și distribui în timp util atâtea variante? Există riscul unor erori administrative majore și al unor scurgeri de informații. De asemenea, școlile și centrele de examen vor fi nevoite să investească masiv în logistica de tipărire, păstrare și corectare diferențiată, ceea ce implică resurse financiare și umane suplimentare pe care multe județe, poate chiar și Bucureștiul, nu le au la dispoziție”, a punctat dirigintele.

Ionuț Oprea trage o concluzie ponderată, dar fermă, arătând că proiectul are atât puncte forte, cât și slăbiciuni majore, iar implementarea grăbită fără studii de impact și fără finanțare adecvată riscă să transforme un demers bine intenționat într-un eșec.

„Ca să închei, proiectul Bacalaureatului 2030 are atât virtuți, cât și deficiențe majore. Virtuțile țin de adaptarea la programele noi, de diferențierea pe niveluri la Limba română și de încurajarea studierii a două limbi străine. Deficiențele, însă, sunt îngrijorătoare. Ca profesor și diriginte, aș sugera ministerului ca, înainte de implementare, să realizeze studii de impact și simulări la scară largă, să asigure o finanțare corespunzătoare pentru școlile defavorizate și să reconsidere includerea Religiei ca materie de bacalaureat. Altfel, riscul este să avem un examen așa-zis modern ca formă, dar profund inechitabil și haotic ca fond. Până în 2030 mai este însă suficient timp pentru ajustări, dar ar trebui ca dialogul să nu fie făcut doar de formă”, a conchis profesorul Ionuț Oprea.

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Prevederile documentului aflat în consultare

Potrivit documentului aflat în consultare, toți candidații vor susține probe de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba română, două probe distincte de competențe lingvistice la două limbi moderne studiate, precum și o probă de competențe digitale.

Candidații minorităților naționale vor susține suplimentar proba de comunicare orală în limba maternă.

În ceea ce privește probele scrise, elevii de la majoritatea specializărilor vor susține Limba și literatura română A1, cei de la filologie vor avea o probă de nivel A2, iar cei din școlile cu predare în limba maternă vor susține o probă specială A3.

De asemenea, există și o probă scrisă la limba maternă, obligatorie pentru cei care au urmat liceul într-o limbă a minorităților și opțională pentru ceilalți.

Pentru probele scrise specifice fiecărui profil, candidații de la Matematică-Informatică vor susține obligatoriu Matematică, iar a doua probă la alegere dintre Informatică, Fizică, Chimie sau Biologie.

La Științe ale naturii, prima probă este la alegere între Fizică, Chimie sau Biologie, iar a doua la alegere între aceleași trei discipline, plus Matematică și Informatică.

La Științe sociale, prima probă este Istoria obligatorie, iar a doua la alegere între Geografie, Logică, Psihologie, Sociologie, Economie și educație antreprenorială, Filosofie sau Religie.

La Filologie, candidații își aleg prima probă între Limba modernă 1 și Limba modernă 2, iar a doua între Istorie, Geografie, Logică, Psihologie, Sociologie, Economie și educație antreprenorială, Filosofie sau Religie.

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