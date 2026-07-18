Paradoxul Titularizării 2026 în Olt. Cei mai mulți candidați au o specializare pentru care sunt disponibile doar posturi la suplinire

Educatorii sunt cei mai numeroși candidați la examenul de Titularizare în acest an, în județul Olt. Nu există însă niciun post vacant cu o viabilitate de cel puțin 4 ani, așa că luptă pentru suplinire.

Mai sunt puține zile până când candidații care își doresc să ajungă la catedră se vor prezenta la proba scrisă a examenului de Titularizare 2026. Este o cursă în care intră an de an, la nivel național, peste 30.000 de candidați, cu speranța că vor obține cel puțin un post bun la suplinire dacă în lista celor vacante nu se regăsesc și posturi cu viabilitate de cel puțin 4 ani, pe care să le poată ocupa pe perioadă nedeterminată.

Condiția pentru a ocupa un post titularizabil este să obțină minimum nota 7, iar proba scrisă este doar ultima etapă a acestui drum. Înainte au de trecut o probă practică (inspecție la clasă, în majoritatea cazurilor), după parcurgerea probei dosarului - și aceasta cu emoții în România dosarului cu șină.

Pretendenți și din alte județe pentru posturile de consilier școlar

În județul Olt, au ajuns la etapa de probă scrisă 653 de candidați în total, din 679 la începutul „cursei”. Dintre aceștia, 101 sunt absolvenți din promoția curentă. Sunt organizate două centre de examen pentru susținerea probei scrise din 21 iulie.

Pentru Educație Fizică și Sport s-au înscris 47 de candidați, pentru Limba Română sunt 34. Cei de la Română nu au nici măcar un post titularizabil pentru care să lupte, toate sunt disponibile la suplinire, iar în aceeași situația mai sunt și alte discipline.

Pentru posturile de educatoare sunt cei mai mulți candidați înscriși, 191 în total. Sunt 23 de posturi vacante, însă niciunul disponibil pentru titularizare, ci toate pentru suplinire. Din experiența anilor trecuți, cei care concurează pentru aceste posturi sunt și bine pregătiți, în 2025 peste jumătate dintre ei înregistrând note peste 7, după cum a precizat inspectorul școlar pentru managementul resurselor umane Cristian Miu, din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Olt.

Concurență mare este și pentru posturile de învățător. Sunt 76 de candidați, dar și 28 de posturi libere pentru suplinire, plus un post titularizabil.

Pentru posturile de consilier școlar, scoase la concurs de CJRAE Olt, s-au înscris 48 de candidați. Sunt 12 posturi disponibile pentru titularizare și alte trei pentru suplinire, șansele de a ocupa un post fiind bune pentru candidați. Pentru aceste posturi au venit, de altfel, și mulți candidați din afara județului Olt, care speră să prindă titulatura. O problemă cu asigurarea catedrelor ar fi dacă cei înscriși nu reușesc să obțină note peste 7, examenul fiind considerat unul foarte dificil.

Pentru psihopedagogie specială sunt 25 de candidați, pentru 17 posturi titularizabile și alte două pentru suplinire, fiind disciplina cu cele mai bune șanse pentru titularizare.

Pentru Matematică sunt 32 de candidați rămași în cursă, care au șanse și aceștia să ocupe un post, chiar dacă din cele peste 20 de catedre și fragmente de catedră sunt doar câteva titularizabile.

O problemă cu asigurarea profesorilor ar putea fi la Fizică, disciplină pentru care s-au înscris cinci candidați, însă sunt zeci de catedre și fragmente de catedră de acoperit. Problema va fi și mai mare în următorii ani, a precizat inspectorul școlar Cristian Miu, pentru că vor ieși în aceeași perioadă din sistem foarte mulți profesori care predau această disciplină.

Proba scrisă a concursului se va susține în 21 iulie, iar după mijlocul lunii august sunt programate ședințele publice de repartizare a candidaților pe posturi. Se va organiza, ca în fiecare an, și un concurs județean pentru candidații care nu au susținut Titularizarea (sau care au obținut la concurs o notă mică și vor o nouă șansă) și vor un post la suplinire, repartizarea suplinitorilor pe baza rezultatelor acestei testări urmând să se facă la începutul lunii septembrie, până la începerea cursurilor.