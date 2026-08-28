 Ministrul Educației promite că nu va propune reducerea burselor sociale. Mihai Dimian admite că afirmația „sărăcia nu intră în vacanţă” este „un argument legitim” | adevarul.ro
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Ministrul Educației promite că nu va propune reducerea burselor sociale. Mihai Dimian admite că afirmația „sărăcia nu intră în vacanţă” este „un argument legitim”

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Ministrul Educației și Cercetării afirmă că nu va propune reducerea sprijinului anual acordat elevilor prin bursele sociale, în contextul dezbaterilor privind modificarea modului de acordare a acestora. În plus, Mihai Dimian anunță că mai mulți elevi ar putea deveni eligibili.

Ministrul a explicat că obiectivul principal al bursei sociale este prevenirea abandonului școlar
Ministrul a explicat că obiectivul principal al bursei sociale este prevenirea abandonului școlar Foto: Shutterstock

„Nu voi propune Guvernului reducerea sprijinului anual acordat elevilor prin bursele sociale. Dimpotrivă, prin creșterea cu aproximativ 7% a pragului de venit pentru eligibilitate, estimăm o creștere a numărului elevilor care vor putea beneficia de bursă socială”, a explicat ministrul, vineri, într-o postare pe Facebook.

Declarațiile au fost făcute după încheierea perioadei de consultare publică privind proiectul referitor la bursele sociale. Mihai Dimian a precizat că discuțiile au vizat atât perioada în care sunt acordate bursele, cât și cuantumul minim lunar al acestora:

„De ce am dat curs acestei propuneri pentru a fi pusă în consultare publică? Din ceea ce am putut observa, discuția s-a concentrat asupra perioadei de acordare a burselor sociale. Precizez că proiectul nu a pus în dezbatere doar perioada de acordare a burselor, ci și cuantumul minim lunar al acestora.  Prin urmare, o variantă cu un cuantum lunar mai mare, acordat pe durata activităților didactice, poate fi analizată în raport cu varianta distribuirii sprijinului pe întregul an, fără ca aceasta să presupună automat diminuarea sprijinului anual acordat elevului”.

„Finalitatea educaţională poate fi mai bine atinsă prin corelarea ei directă cu perioada activităţilor şcolare”

Ministrul a explicat că obiectivul principal al bursei sociale este prevenirea abandonului școlar și sprijinirea participării elevilor la activitățile educaționale.

„Bursa socială este o formă de sprijin acordată 'în vederea susţinerii participării la activităţile didactice şi a prevenirii abandonului şcolar'. Din acest motiv, finalitatea educaţională poate fi mai bine atinsă prin corelarea ei directă cu perioada activităţilor şcolare. Există multe alte state europene care nu acordă burse sociale pe perioada vacanţei, deşi finanţarea educaţiei este mult mai consistentă decât în România.

„Un argument legitim pentru acordarea burselor sociale pe perioada vacanţelor şcolare”

Potrivit ministrului, afirmaţia potrivit căreia „sărăcia nu intră în vacanţăeste „un argument legitim pentru acordarea burselor sociale pe perioada vacanţelor şcolare”.

„Combaterea sărăciei trebuie să fie o preocupare permanentă a statului. Dar mecanismul principal de protecţie socială destinat explicit acestui obiectiv este dat de Legea privind venitul minim de incluziune. Acea lege reglementează explicit acest mecanism în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială”, a scris Mihai Dimian în aceași postare.

Ministrul a subliniat că eventualele modificări ale modului de acordare a burselor nu ar trebui să se traducă prin diminuarea sprijinului anual de care beneficiază elevii vulnerabili.

„În concluzie, mai mulţi copii eligibili, fără diminuarea sprijinului anual acordat fiecăruia - acesta este principiul de la care voi porni în propunerea pe care o voi trimite către Comisia de Dialog Social şi o voi susţine în Guvern”, a transmis ministrul Educației.

Potrivit oficialului, varianta aflată în analiză urmărește extinderea accesului la bursele sociale și menținerea nivelului de sprijin acordat elevilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

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