Profesorii cer anularea măsurilor Guvernului și demisia ministrului Daniel David: „Noi începem activitățile în septembrie”

Vineri a fost a opta zi de proteste în fața Ministerului Educației, unde zeci de profesori i-au cerut demisia ministrului Daniel David. Cadrele didactice au anunțat că încearcă să strângă 100.000 de semnături pentru inițierea unui proiect de lege care să anuleze măsurile Guvernului privind creșterea normei didactice și majorarea numărului de elevi în clasă. Daniel David a recunoscut că sistemul este într-o „situație de criză”.

Într-o intervenție la postul B1 TV, ministrul Educației a recunoscut că sistemul se confruntă cu o „situație de criză” din cauza unui buget insuficient, care nu acoperă integral salariile și bursele pentru întregul an școlar.

Daniel David a explicat că ministerul a solicitat fonduri suplimentare de la începutul anului, însă a primit bani doar pentru o parte din perioadă, urmând să aștepte o eventuală rectificare bugetară pozitivă.

„Am vrut să vă spun că dacă știam că doresc să discute, nu mergeam în concediu cele două-trei zile. Când am aflat că doresc să discutăm, m-am reîntors”, a precizat ministrul vineri, 8 august, adăugând că este deschis la propuneri pentru modificarea ordinelor de ministru, dar nu poate interveni asupra prevederilor din legea fiscal-bugetară. Acestea, spune el, pot fi discutate doar cu premierul și Guvernul.

Întrebat despre o posibilă demisie, Daniel David a spus că ar fi dispus să plece din funcție dacă acest lucru ar rezolva problemele financiare din educație.

„Așa cum le-am spus, dacă demisia mea ar fi rezolvat problemele financiare, mi-aș fi dat-o de mult”, a subliniat ministrul.

În privința începerii anului școlar, oficialul a declarat că prioritatea sa este pregătirea sistemului pentru luna septembrie, astfel încât să existe resurse pentru plata salariilor și burselor.

„Noi am solicitat bani pentru tot anul. Am primit de la Ministerul de Finanțe pentru o parte din acest an, urmând să așteptăm rectificarea pozitivă, așa cum s-a întâmplat, repet, și în anii trecuți.

Acesta este motivul pentru care s-a vorbit despre Educație. Noi începem activitățile în septembrie, iar pentru mine lucrul important este să mă asigur că din septembrie reușim să acoperim salariile și bursele”, a adăugat ministrul, în intervenția sa la B1 TV.

Totuși, sindicatele avertizează că, dacă nu se renunță la noile măsuri, ar putea declanșa grevă la începutul anului școlar.