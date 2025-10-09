search
Joi, 9 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

O universitate particulară din România a inaugurat primul centru de inteligență artificială din țară. „Trebuie să ne adaptăm vremurilor”

0
0
Publicat:

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Capitală a inaugurat, odată cu începerea noului an universitar, primul centru de inteligență artificială din România.

A fost inaugurat primul centru de A.I. din România/FOTO: Captură video Antena 3 CNN
A fost inaugurat primul centru de A.I. din România/FOTO: Captură video Antena 3 CNN

„Aici folosim inteligența artificială în procesul de învățământ și în activitatea studenților. Cu o rețea bazată pe fibră optică, modernizată la standardele actuale de calitate, cu platforme și servere proprii, amfiteatre dotate cu aparatură ultramodernă ce permite conectarea unui număr mare de utilizatori, în timp real, din orice parte a lumii, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir se dedică în mod constant procesului de educație SMART!”, potrivit site-ului universității.

Inteligența artificială este aliatul profesorilor care predau la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Capitală, unde a fost inaugurat primul centru de A.I. din România.

De altfel, studenţii de aici sunt pregătiți pentru provocările viitorului şi cu ajutorul a zeci de roboţi umanoizi. Ajunsă la 35 de ani de activitate, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti este una dintre cele mai moderne din Europa şi are parteneriate în domeniul AI cu cele mai prestigioase universităţi din lume.

Primul nostru hub, în afara laboratorului viitorului global, centrul viitorului global se află aici, în Bucureşti, la Cantemir”, a declarat vicepreşedintele Arizona University, Peter Schultz, în cadrul fericitului eveniment.

„Trebuie să ne adaptăm vremurilor, studenții noștri trebuie să fie stăpâni lumii în care vor trăi. Am apelat la marile minți ale inteligenței artificiale, în primul rând, la domnul profesor Radu Grosu, aici, prezent; ne va da expertiza pentru viitoarea Facultate de computer science și inteligența artificială”, a declarat Corina Adriana Dumitrescu, preşedintele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, pentru Antena 3 CNN.

La celebrarea a 35 de ani de activitate, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” a inaugurat un centru de inteligență artificială, unic în România, în colaborare cu Arizona University.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
digi24.ro
image
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care își găsesc liniștea în octombrie 2025. Nativii care descoperă pacea și claritatea aduse de Luna în Taur
gandul.ro
image
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
mediafax.ro
image
Asta e echipa de start a României cu Moldova! Surprizele uriașe ale lui Mircea Lucescu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia
libertatea.ro
image
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
digi24.ro
image
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
gsp.ro
image
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
digisport.ro
image
Adevărul despre etajul perfect: unde e cel mai bine să locuiești în funcție de siguranță și confort
stiripesurse.ro
image
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
antena3.ro
image
Român, implicat într-o fraudă cu permise auto în Franţa. Tânărul ar fi dat examenele în locul altor șoferi
observatornews.ro
image
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
prosport.ro
image
La cât să setezi termostatul când afară sunt -5 grade. Diferența de un grad poate schimba factura cu 10%
playtech.ro
image
Cum arată în prezent „cel mai frumos copil din lume”. Thylane este de o frumusețe rară
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A scos pistolul”
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Permis obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Proiectul de lege a fost depus deja în Parlament
kanald.ro
image
de ce greșesc prognozele METEO și de ce...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți românii care vor face cumpărături de sărbători!
mediaflux.ro
image
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Zodiile care vor da nas în nas cu fericirea în această toamnă. Acești nativi vor plânge de bucurie
click.ro
image
Maria Buză are un meniu de poveste. Actrița mănâncă o dată pe zi: „Dacă este curat prin frigider, rămân nemâncată”
click.ro
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
Emmanuel Macron și Brigitte alături de Prințul Hussein și Prințesa Rajwa foto profimedia (1) jpg
Prințesa Rajwa a dus moda din Iordania la Palatul Elysée din Paris! Întâlnire istorică cu Brigitte și Emmanuel Macron
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Foto: © captură video Česká televize
Sute de monede antice din aur și argint, descoperite într-o locație secretă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Zodiile care vor da nas în nas cu fericirea în această toamnă. Acești nativi vor plânge de bucurie

OK! Magazine

image
Prințul William promite să nu facă aceleași „greșeli” în căsnicia cu Kate Middleton ca Regele Charles cu Prințesa Diana

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani