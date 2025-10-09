O universitate particulară din România a inaugurat primul centru de inteligență artificială din țară. „Trebuie să ne adaptăm vremurilor”

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Capitală a inaugurat, odată cu începerea noului an universitar, primul centru de inteligență artificială din România.

„Aici folosim inteligența artificială în procesul de învățământ și în activitatea studenților. Cu o rețea bazată pe fibră optică, modernizată la standardele actuale de calitate, cu platforme și servere proprii, amfiteatre dotate cu aparatură ultramodernă ce permite conectarea unui număr mare de utilizatori, în timp real, din orice parte a lumii, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir se dedică în mod constant procesului de educație SMART!”, potrivit site-ului universității.

Inteligența artificială este aliatul profesorilor care predau la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Capitală, unde a fost inaugurat primul centru de A.I. din România.

De altfel, studenţii de aici sunt pregătiți pentru provocările viitorului şi cu ajutorul a zeci de roboţi umanoizi. Ajunsă la 35 de ani de activitate, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti este una dintre cele mai moderne din Europa şi are parteneriate în domeniul AI cu cele mai prestigioase universităţi din lume.

„Primul nostru hub, în afara laboratorului viitorului global, centrul viitorului global se află aici, în Bucureşti, la Cantemir”, a declarat vicepreşedintele Arizona University, Peter Schultz, în cadrul fericitului eveniment.

„Trebuie să ne adaptăm vremurilor, studenții noștri trebuie să fie stăpâni lumii în care vor trăi. Am apelat la marile minți ale inteligenței artificiale, în primul rând, la domnul profesor Radu Grosu, aici, prezent; ne va da expertiza pentru viitoarea Facultate de computer science și inteligența artificială”, a declarat Corina Adriana Dumitrescu, preşedintele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, pentru Antena 3 CNN.

La celebrarea a 35 de ani de activitate, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” a inaugurat un centru de inteligență artificială, unic în România, în colaborare cu Arizona University.