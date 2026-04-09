Rezultatele finale ale simulării Bacalaureatului 2026. Note mai mari decât anul trecut la toate probele

Ministerul Educaţiei a publicat joi, 9 aprilie, rezultatele finale ale simulării examenului naţional de Bacalaureat, desfăşurată între 23 şi 26 martie 2026. Potrivit instituţiei, anul acesta au fost realizate 778.464 de evaluări, cu aproximativ 13% mai multe decât la simularea din 2025, creşterea fiind pusă pe seama participării mai ridicate a elevilor.

Simularea a avut loc în 1.364 de licee din întreaga ţară, iar numărul candidaţilor a fost mai mare la toate probele:

Limba şi literatura română: peste 114.600 de elevi (faţă de 101.000 în 2025)

Proba obligatorie a profilului (Matematică/Istorie): peste 113.100 (99.900 în 2025)

Proba la alegere: peste 111.100 (98.300 în 2025)

Limba maternă: peste 6.100 (5.500 în 2025)

Ministerul precizează că fiecare lucrare a fost evaluată digital, cu minimum doi corectori, iar în cazurile în care diferenţa dintre note a depăşit un punct, au intervenit evaluatori suplimentari.

Rezultatele pe discipline: creşteri semnificative faţă de 2025

Analiza datelor centralizate arată o îmbunătăţire vizibilă a performanţelor elevilor la toate probele:

Limba şi literatura română

Note de și peste 5: 77,23% (faţă de 66,84% în 2025)

Note între 9 şi 10: 6,56%

Proba obligatorie a profilului (Matematică/Istorie)

Note de și peste 5: 64,48% (63,28% în 2025)

Note între 9 şi 10: 9,06%

Proba la alegere a profilului şi specializării

Discipline susţinute: Anatomie, Biologie, Chimie, Economie, Fizică, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, Psihologie, Sociologie.

Note de și peste 5: 73,69% (69,46% în 2025)

Note între 9 şi 10: 19,33%

Limba maternă

Note de și peste 5: : 86,56% (82,5% în 2025)

Note între 9 şi 10 : 13,89%

Accesul elevilor la lucrări

Lucrările simulării Bacalaureatului 2026 rămân în unităţile de învăţământ unde au fost susţinute probele.

Profesorii de specialitate pot consulta lucrările elevilor din clasele lor, iar şcolile vor pune la dispoziţie borderourile de evaluare transmise de Minister, astfel încât elevii să îşi poată analiza performanţa.

Calendar Bacalaureat 2026

Examenul național de Bacalaureat 2026 începe în luna iunie, cu evaluarea competențelor și continuă cu probele scrise la finalul lunii.

Evaluarea competențelor:

8 – 10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba Română

10 – 11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba Maternă

11 – 12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

15 – 17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale

Probele scrise:

29 iunie 2026 – Limba și Literatura Română

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă

Afișarea rezultatelor:

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale

8 – 9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor final.