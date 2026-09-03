Guvernul acordă premii elevilor care au obținut media 10 la examenele naționale. Ce sume vor primi cei 99 de absolvenți

Absolvenții care au obținut media 10 la examenele naționale din 2026 vor fi recompensați financiar de Guvern. Executivul a aprobat, joi, acordarea unor premii pentru rezultatele de excelență obținute la Bacalaureat și la Evaluarea Națională.

Absolvenții care au obținut media 10 la examenele naționale din 2026 vor fi recompensați financiar. Foto: Alina Mitran

Absolvenții de liceu care au încheiat examenul de Bacalaureat cu media 10 vor primi câte 5.000 de lei, în timp ce elevii de clasa a VIII-a care au obținut aceeași performanță la Evaluarea Națională vor fi recompensați cu 2.000 de lei.

Potrivit Guvernului, măsura are rolul de a recunoaște rezultatele deosebite ale elevilor și de a-i încuraja să își continue studiile și să își valorifice performanțele academice.

Lista beneficiarilor, precum și procedura prin care vor fi acordate premiile, urmează să fie stabilite prin ordin al ministrului Educației și Cercetării.

În acest an, 7 absolvenți de clasa a VIII-a au obținut media 10 la Evaluarea Națională, în timp ce 92 de absolvenți de liceu au reușit aceeași performanță la Bacalaureat.

În total, pentru premierea celor 99 de elevi este necesar un buget de 474.000 de lei. Din această sumă, 14.000 de lei sunt destinați absolvenților de gimnaziu, iar 460.000 de lei vor fi acordați absolvenților de liceu.

Banii provin din bugetul Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2026, iar acordarea premiilor nu presupune un efort financiar suplimentar pentru bugetul general consolidat.

Prin această măsură, Executivul spune că urmărește să-i stimuleze pe elevii cu rezultate remarcabile să își continue parcursul educațional.