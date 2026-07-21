Ministerul Educației pregătește recompense pentru elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat

Ministerul Educației a supus dezbaterii publice proiectul de HG privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obținut media 10 la examenele naționale, în acest an fiind vorba despre 93 de elevi au obținut 10 la Bacalaureat şi 7 la Evaluarea Națională.

„Am lansat în consultare publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obţinut media 10 la examenele naţionale din sesiunea iunie-iulie 2026”, anunţă, marţi, Ministerul Educaţiei.

Sumele propuse:

2.000 de lei pentru fiecare absolvent de gimnaziu care a obținut media 10 la Evaluarea Naţională 2026;

5.000 de lei pentru fiecare absolvent de liceu cu media generală 10 în prima sesiune a bacalaureatului, inclusiv sesiunea specială.

Potrivit datelor transmise de minister, în sesiunile din vara acestui an (iunie - iulie), 93 de absolvenţi de liceu au obţinut media 10 la examenul naţional de bacalaureat (70 la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie 2026, 1 în sesiunea specială şi 22 la examenul de bacalaureat german, sesiunea iunie-iulie 2026) şi 7 absolvenţi de clasa a VIII-a au obţinut media 10 la evaluarea naţională.

„Acordarea acestor stimulente financiare are ca scop recunoaşterea şi încurajarea performanţei şcolare, precum şi motivarea absolvenţilor pentru continuarea parcursului educaţional şi valorificarea potenţialului lor academic. Având în vedere că este vorba despre absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi liceal care au obţinut rezultate excepţionale şi care au perspective reale de a continua să performeze în cadrul studiilor liceale, respectiv universitare, se apreciază că acordarea unui sprijin financiar reprezintă o măsură oportună, cu impact pozitiv asupra dezvoltării lor profesionale şi personale”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului.