Modificările anunțate de PSD în privința CASS ar putea deschide poarta și pentru ajustări în educație. Deși ministrul Daniel David considera luni că legea fiscal-bugetară nu va fi modificată, noile propuneri de exceptare de la plata contribuțiilor sugerează că scenariul nu mai e exclus. Dar nu în acest an școlar, a explicat ministru Daniel David într-un interviu pentru „Adevarul”.

Ministrul a declarat, pentru Adevărul, că eventuale ajustări ar putea exista, dar nu în ceea ce privește anul școlar în curs: „Noi am început anul școlar. Lumea trebuie să înțeleagă: Pe parcursul anului școlar, tu nu poți să recomasezi comasările, mă scuzați că folosesc barbarisme de genul acesta. N-ai cum să mai schimbi încărcătura normei didactice, n-ai cum să faci aceste lucruri.”

„Acum nu avem bani”

Acesta a adăugat că este dispus să ia în calcul schimbări pentru viitor, mai ales în funcție de mediul în care predă profesorul: „Da, la plata cu ora, sunt dispus să gândim pentru anul viitor, pentru bugetul pe care-l avem, pentru că putem gândi un indicator în funcție de contexte, în funcție de unde predai de exemplu. Da, dacă predai într-un mediu dezavantajat, dacă predai în mediul rural, dacă vrei să mergi în mai multe unități școlare, sunt lucruri pe care le poți face.”

Ministrul a mai spus și că aceste discuții trebuie proiectate pentru viitor, deoarece anul școlar deja a început „în logica măsurilor în educație, pe componentă fiscal-bugetară”. „Celelalte măsuri din pachetul 1 sau pachetul 2 s-ar putea să mai fie modificate, pentru că ele nu se leagă logic de un an școlar. (…) Dar, odată ce ai comasat, ai norme, ai clase, ai un proces educațional început, este foarte greu să mai schimbi acel lucru de pe o lună pe alta”, a mai declarat Daniel David.

Profesori din întreaga țară, la cel mai mare protest din educație

Amintim că, pe 8 septembrie, profesori din întreaga țară au venit la București pentru cel mai mare protest din educație din ultimii ani. Astfel că, în locul obișnuitelor festivități, cu discursuri și primiri călduroase, prima zi de școală a adus anul acesta mitinguri și marșuri de protest. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater” au organizat un miting în Piaţa Victoriei, urmat de un marş până la Palatul Cotroceni.

„Această acţiune de protest este expresia nemulţumirii profunde a personalului din educaţie faţă de refuzul constant al Guvernului de a abroga prevederile din Legea 141/2025”, au transmis sindicaliştii.

Printre revendicări se numără anularea creșterii normei didactice cu două ore, oprirea comasării școlilor și a creșterii numărului de elevi la clasă, precum și revenirea asupra reducerii burselor și a scăderii tarifului la plata cu ora, de la 60 de lei la 22 de lei.