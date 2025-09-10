Ministrul Educației, Daniel David, a declarat marți, pentru Adevărul, că își va da demisia în cazul în care moțiunea simplă împotriva sa va fi adoptată de Parlament. Totodată, oficialul a subliniat că și în situația în care moțiunea nu va trece, va analiza atent rezultatul votului.

„Chiar dacă moțiunea simplă fie că trece, fie că nu trece, cu atât mai mult, dacă nu trece nu câșigă premierul să demită ministrul și nici ministrul să plece. Chiar dacă moțiunea nu trece, chiar dacă premierul ar insista și eu știu că el insistă, eu am susținere din partea premierului, toți știu că implementăm niște măsuri asumate de o coaliție. Aș pleca. Dacă moțiunea trece. Chiar premierul ar spune ok, nu sunt obligat să demit ministrul, aș pleca. Dacă moțiunea nu trece, m-aș uita totuși la voturi și dacă aș vedea că între cei care au votat pentru moțiune, nu că se află unii, că pe unii îi știm - se află un număr mare dintre colegii noștri din coaliție, tot aș pleca”, a afirmat ministrul.

El a explicat că a acceptat mandatul „știind că are în spate o coaliție pro-europeană” și a subliniat că perioada scurtă dintre 8 iulie și 1 septembrie nu i-a permis să își prezinte pe deplin măsurile.

„Măsurile sunt măsuri complicate pentru un sistem atât de inerițial cum este sistemul de educație și va trebui să iei și măsuri complicate și foarte repede. N-am avut timp din 8 iulie până în 1 septembrie. Așa că dacă simt că nu mai am coaliția, eu nu sunt un ministru care a propus niște măsuri coaliției, eu sunt un ministru care implementez un program de guvernare al unei coaliții. Și dacă simt că nu-l mai pot implementa, este un alt motiv pentru a mă retrage”, a adăugat acesta.

Amintim că Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat strângerea de semnături pentru depunerea unei moțiuni simple la adresa ministrului Educației, Daniel David. Formațiunea acuză „sfidarea actualului ministru față de nemulțumirile profesorilor, elevilor și studenților”, pe fondul măsurilor de austeritate din domeniu.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a explicat că moțiunea pornește de la trei premise: România alocă cea mai mică pondere din PIB pentru educație și cercetare din Uniunea Europeană; testele PISA arată o rată a analfabetismului funcțional de 44%; iar ponderea tinerilor cu studii superioare, de 25–26%, plasează România pe ultimul loc în UE.

Parlamentarii AUR și-au exprimat solidaritatea cu profesorii aflați în proteste și au criticat propunerea ministrului David de creștere a normei didactice de la 18 la 22 de ore pe săptămână. Senatorul Sorin Lavric a subliniat că, potrivit datelor europene, în alte state norma este mai mică (14 ore în Polonia, 17 în Cehia, 18 în Italia, 19 în Bulgaria), iar bugetul alocat pentru educație în România, de 3,04% din PIB, se situează sub pragul legal de 6% și pe ultimul loc în UE. „În Daniel David văd un soi de pedagog zbir cu înclinații de cioclu pentru că asta face”, a afirmat Lavric, citat de News.ro.