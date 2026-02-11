Au fost publicate programele pentru simulările examenelor naţionale. Primii intră în focuri elevii de clasa a VIII-a

Ministerul Educaţiei anunţă, miercuri, că au fost publicate programele pentru simulările examenelor naţionale pe care le vor susţine elevii de clasa a VIII-a şi cei din anii terminali de liceu.

”Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare a publicat programele pentru simulările examenelor naţionale. Simulările organizate la nivel naţional se vor desfăşura conform calendarelor specifice”, anunţă, miercuri, Ministerul Educaţiei, scrie News.

Simulările se vor derula astfel:

în perioada 16-18 martie 2026 - probele scrise pentru simulare EN VIII

în perioada 23-26 martie 2026 - probele scrise pentru simulare BAC

Disciplinele la care se organizează simularea ENVIII în anul şcolar 2025-2026 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi matematică.

Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat în anul şcolar 2025-2026 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.

Evaluarea Naţională 2026 va avea loc în perioada 22-26 iunie, iar probele scrise ale Balacaureatului vor avea loc în intervalul 29 iunie-3 iulie 2026.