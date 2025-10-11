Diana Șocată a făcut, într-un interviu pentru Adevărul, mai multe afirmații care pot naște dezbateri. Călin Georgescu este în slujba PSD, a sugerat europarlamentarul, criticându-l pe finalistul prezidențialelor din 2024 că s-a dezis de membrii AUR care l-au ajutat.

Prezentă la Interviurile Adevărul, eurodeputata Diana Șoșoacă a vorbit despre prezența sa la evenimentele organizate de Ambasada Rusiei, despre sprijinul României pentru Ucraina, despre acuzațiile care i se aduc în dosarul de la Parchetul General, dar a făcut și câteva afirmații extrem de grave, pentru care moderatoarea Irina Petraru i-a cerut să prezinte dovezi.

Câteva dintre afirmațiile surprinzătoare l-au vizat pe Călin Georgescu, finalistul cursei alegerilor prezidențiale anulate în 2024. Diana Șoșoacă l-a taxat dur pe independentul Georgescu pentru faptul că s-a dezis de George Simion, asta deși Șoșoacă nu se află în relații tocmai cordiale cu șeful AUR.

Diana Șoșoacă a vorbit despre faptul că ar exista o înțelegere între Sorin Grindeanu, șeful interimar al PSD, și George Simion, președintele AUR, tocmai această înțelegere fiind motivul pentru care mai mulți parlamentari ar fi părăsit partidul.

„Nu ți-e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat?”

Întrebată ce se întâmplă cu Călin Georgescu în scenariul în care AUR va colabora cu PSD, Șoșoacă s-a dezlănțuit.

„Domnul Georgescu s-a dezis de domnul George Simion. Facem abstracție că eu nu mă înțeleg cu Simion, dar e un om politic care pe Georgescu l-a ajutat. I-a strâns semnături, l-a susținut, a pus oamenii să iasă la mitingurile lui, că nu avea el - l-ați văzut, are cat? O sută de oameni, da? -. Dar oamenii ăia de la AUR au fost scoși. Că a plătit transport, din subvenții, din bani publici, a plătit o groază de lucruri. Parlamentarii au scos bani din suma forfetara și au plătit, te-a ajutat. Cum vii tu acum și te dezici de AUR și de George Simion? Păi nu-ți e rușine să-ți bagi joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat? Cum e posibil? Asta a făcut Georgescu. Execrabil!”, a spus europarlamentara.

Tirul la adresa politicianului care în prezent este cercetat pentru fapte grave nu s-a oprit aici, președinta S.O.S. România insinuând că Georgescu ar avea în fapt o înțelegere nu cu George Simion, ci cu PSD.

„Înțelegere între cei doi? Nu, stați, că mai rău. Apropo de PSD. La ultimul interviu ce spune Georgescu? Că nu trebuie refăcute alte partide, ci PSD-ul, cum era pe vremuri. Pe vremuri când? Când domnul Georgescu era membru PSD și conducea Departamentul de Implementare a Agendei 2020 în România? Că tot e nebunia asta cu ideologia wook. De la el vine. El a implementat Agenda 2020. El a fost directorul Departamentului de Implementare a Agendei 2020 în România. Nu eu, el. El a fost membru PSD”, a spus Șoșoacă.

În cadrul interviului s-au abordat și teme precum susținerea acordată de România statului vecin aflat în război cu Rusia, intens criticată de Diana Șoșoacă, dosarul în care șefa S.O.S. România este cercetată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, acuzațiile privind relațiile sale cu Rusia sau situația economică a României.

„Și Rusia face parte din Europa. Este o țară ca oricare alta”

Vorbind, chiar în debutul interviului, despre faptul că S.O.S. ar fi incorect catalogat drept partid suveranist, Șoșoacă a afirmat că „partidele de la putere nu sunt partide europene și celelalte antieuropene. Este o manipulare pe care au făcut-o acești politicieni”. Să fii pro-european, și-a susținut Șoșoacă opinia, înseamnă să fii pentru țările din continentul Europa. „Apropo, și Rusia face parte din Europa. Este o țară ca oricare alta”, a spus Șoșoacă, insistând că „principiile Uniunii Europene sunt în primul rând dreptul la liberă exprimare și opinie”, și că „niciun fel de cenzură nu poate fi instituită”. Europarlamentarul român a acuzat actuala conducere a Uniunii Europene și pe politicienii din fruntea României că ar fi încălcat aceste drepturi. „Nu, nu sunt ele partide pro-europene, sunt niște partide care s-au învechit la putere și care nu doresc să dea efectiv puterea din mână și încearcă să fraudeze și alegerile”, a mai spus Șoșoacă.

„Eu n-am văzut partide pro-ruse în România”, a spus Diana Șoșoacă, acuzând că acestea sunt invenții ale „presei globaliste”.

S.O.S., a insistat șefa formațiunii, nu este „nici partid pro-american, nici pro-rus, nici pro-chinez, nici pro-venezuelan, nici pro-francez, nici pro-italian. nici pro-cubanez, nici pro ce vă trece prin cap”, ci un partid românesc „cu membri de partid români și care susține suveranitatea și independența României”.

Despre relația cu Rusia: „Toată lumea a participat”

Cât despre prezența sa constantă, inclusiv după declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina, la evenimentele organizate de către Ambasada Rusiei, Șoșoacă a motivat că „la acest moment, Ambasada Rusiei nu este interzisă în România”, iar invitația o primește la Parlamentul României și la Parlamentul European „și trece prin mâna serviciilor secrete care verifică aceste informații”. Astfel de recepții nu sunt ascunse și nu pot fi puse sub aspectul spionajului, a întărit Șoșoacă.

„Toată lumea a participat, și Adrian Severin a participat, și alți oameni politici, alți parlamentari. Este o chestiune normală politică să te duci la recepții”, a mai spus șefa S.O.S.

Întrebată dacă Rusia este stat agresor, Diana Șoșoacă a răspuns: „Din punctul meu de vedere, ambele state sunt agresoare și se agresează una pe alta. Pe mine nu mă interesează agresiunile dintre ei. Pentru că acolo se agresează unii pe alții. Dar eu nu pot să trec peste faptul că acum ucrainenii sunt în stradă și urlă că vor să-i salveze Putin de la ce le face Zelenski. Și vreau să vă întreb. Dacă atât de mare dreptate are Ucraina și Zelenski, de ce ucrainenii bărbați fug din țară să nu se ducă la război pentru patria lor Ucraina? Cu slava lor? Eu spun slava România!”.

„Vreau ca românii să fie în afara spectrului”

Războiul ruso-ucrainean nu a început în 2022, a început în 2014, iar în acel moment nimeni nu s-a implicat, a spus Diana Șoșoacă, vorbind despre conflictul armat de la granița României. „Dacă s-ar fi implicat, poate altfel ar fi fost astăzi situația. Dar asta nu înseamnă că eu sunt de acord să moară oameni. Eu vreau pace și nu voi fi niciodată de acord ca românii, indiferent ce opțiuni politice au, să fie trimiși pe front pentru interesele altor țări, fie Rusia, fie Ucraina. Vreau ca românii să fie în afara spectrului, vreau să fie păziți. Nu-mi doresc nici măcar să contribuim cu armament”, a spus Șoșoacă, acuzând că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ne-ar impune să contribuim. Despre șefa Comisiei Europene, Diana Șoșoacă a mai afirmat că a fost acționată în judecată de către Parlamentul European „pentru că a trecut peste dispozițiile regulamentului și a tratatului și nu a respectat să ceară părerea Parlamentului European și a trecut mai departe la acordarea unor ajutoare în cuantum de 800 de miliarde de euro pentru Ucraina”. Șoșoacă a opinat că România ar trebui să adopte o altă atitudine față de Ucraina și să refuze să mai trimită armament.

„Pentru ce trebuie să mă bag eu, doamnă? În momentul în care eu trimit armament unei țări, în acea țară este război cu o altă țară, eu devin parte beligerantă. Pentru că e exact ca în drept penal, complicitate, da? Sau co-autorat, depinde unde ajungi”, a spus Șoșoacă.

„Ucraina nu mai este atât de susținută în Uniunea Europeană”, a mai susținut Șoșoacă, afirmând că „sunt din ce în ce mai multe voci care nu-l mai vor pe Zelenski”.

În acest punct al interviului Șoșoacă a făcut o afirmație gravă, pentru care nu a prezentat dovezi, si anume că sute de tineri români care ar fi fost angajați ca mercenari pe frontul din Ucraina, contra unei retribuții de 3.000 euro/lună, ar fi decedat și familiile i-ar fi solicitat sprijin pentru repatrierea trupurilor.

„Da, am văzut informațiile acestea la familiile lor, de la părinții lor care m-au sesizat pe mine pe adresa, deocamdată este confidențial, nu ne-au dat dreptul să dau presei. Este confidențial”, a afirmat Șoșoacă, moderatoarea insistând asupra necesității de a aduce dovezi în susținerea unei afirmații atât de grave.

„Când o să facă și Guvernul României publice toate contractele pe care le-a semnat pentru înarmarea Ucrainei, le voi face și eu publice. Dar aici îmi trebuie acordul acestor persoane. Eu sunt om politic, sunt europarlamentar, intru în posesia foarte multor acte, toate aceste lucruri sunt știute de Guvernul României, am sesizat Guvernul României”, a replicat Șoșoacă.

Despre dosarul de la Parchetul General: Mă acuză că aprind lumânări și dau cu tămâie la morți

Diana Șoșoacă, pe de altă parte, are propria interpretare cu privire la acuzațiile care i se aduc de către Parchetul General, care în urmă cu cinci zile a anunțat oficial punerea în mişcare a urmăririi penale faţă de aceasta. Politiciana acuzată de patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, dar și pentru promovarea cultului persoanelor condamnate pentru crime de război, idei fasciste, legionare, rasiste, xenofobe și antisemite, încearcă să minimizeze gravitatea faptelor pentru care este cercetată și chiar să ducă în ridicol acțiune a procurorilor.

„Vă spun eu care sunt infracțiunile pentru că le-au descris la punctul 6 din procesul verbal. (...) Spune așa: glorificarea excesivă a trecutului și prezentarea poporului român ca victimă a unor inamici externi, precum comuniștii bolșevici care au făcut cele mai mari crime. E una dintre infracțiuni. Nu există în legea penală așa ceva. (...) Mă acuză de promovarea cultului morților. Adică că aprind lumânări și dau cu tămâie la morți. Poftim? Pentru asta trebuie să închizi toată Biserica Ortodoxă Română. Suntem 98% creștini în România. Pentru asta trebuie să fim aruncați în închisoare. Pentru faptul că ne glorificăm trecutul și pentru că suntem mândri de neamul nostru cel românesc. Am ajuns să fim acuzați de ce? Acesta este un real rechizitoriu de anii 50 când exista experimentul Pitești. Eu sunt omul care este folosit ca exemplu. Ulterior veți fi dumneavoastră, jurnaliștii, și cei care sunt pe internet”, a acuzat Șoșoacă.

Șefa S.O.S. a mai explicat că își poate pierde mandatul de europarlamentar în urma acuzațiilor care au fost formulate la adresa sa doar în situația în care va exista o hotărâre definitivă „și doar dacă există o lege pentru ridicarea mandatului”. „Și va dura mult, pentru că am solicitat intervenție internațională inclusiv de la ONU. Atenție, toate acuzațiile de acolo, și se vede în procesul verbal pe care l-am dat astăzi publicității, menționează foarte clar că toate aceste aserțiuni au fost făcute de la tribuna Parlamentului României și tribuna Parlamentului European. Toate acestea intră sub incidența art. 72 alineatul 2 din Constituția României. Sunt declarații politice și nu pot fi supuse analizei și anchetării”, a susținut Șoșoacă.

Întrebată ce se întâmplă cu S.O.S. România, care a rămas cu foarte puțini dintre parlamentarii care și-au câștigat mandatele în alegerile de toamna trecută, Diana Șoșoacă a acuzat că aceștia au fost supuși unor acțiuni de șantaj și amenințări, venite de la partidele de guvernare, cu scopul de a distruge opoziția din România. În acest context, l-a acuzat pe șeful AUR, George Simion, că a pactizat cu guvernanții.

„Nu vedeți că Simion tace? Nu mai spune nimic. Chiar colaborează, uitați-vă cum votează. Votează cu puterea”, a spus Șoșoacă. Opoziția este însă în continuare unită, a mai afirmat președinta S.O.S., cele trei partide – S.O.S., POT și AUR – votează împreună, dar se colaborează direct cu parlamentarii. Șoșoacă a mai spus că George Simion i-a refuzat ajutorul la alegerile prezidențiale.

Diana Şoşoacǎ s-a arătat lezatǎ de solicitarea moderatoarei de a îi indica inițiative legislative ale formațiunii pe care o conduce: "Uitati-va pe site-ul lor, al Senatului şi al Camerei Deputaților. Pe mine nu ma chemati aici, ca eu nu sunt elevul dumneavoastra sa va dau eu cu subsemnatul. Nu, doamna. Dumneavoastra, daca vreti, chemati liderul de grup. Va veni cu o lista intreaga. Sunt zeci de initiative legislative pentru apararea poporului roman. Suntem singurul partid care s-a dus peste Bolojan si a cerut sa renunte la masurile impotriva poporului roman. (..) Deci nu ma luati pe mine cu chestii d-astea, ca eu nu sunt nici sluga dumneavoastra si chiar nu accept sa fiu jignita".

Cât despre doctrina politicǎ a partidului SOS, Diana Şoşoacǎ a afirmat: "Doctrina de epicentru. Vedeti ca am salvat-o, am lansat-o si acum va fi tradusa in toate limbile pamantului si vom merge peste tot. Daca nu eu, atunci altii".

„Avem cea mai injustă justiție”

În cadrul interviului s-au mai abordat teme precum proiectul creșterii vârstei de pensionare pentru anumite categorii de bugetari, Diana Șoșoacă afirmând că măsura de fapt îi aparține.

„Cum e posibil la 48 ani tu să ieși la pensie? (n.r. - Magistratii) să iasă la 65! Eu am cerut asta, e măsura mea! Este a mea și este din 2021, de când eram senator. Era de acord cu mine și a furat măsura mea (n. red. - premierul Ilie Bolojan). Eu am solicitat și am avut nenumărate discuții în contradictoriu cu magistrații. M-am întâlnit cu cei de la CSM și le-am spus - cum este posibil să susțineți pensii speciale după ce că și așa aveți niște salarii cu mult peste posibilitățile poporului român. Ce justiție avem noi ca voi să vă demonstrați încasarea acestor salarii? Doamnă, avem cea mai injustă justiție. Din lume, cred. Cred că nici țările africane nu au asemenea injustiție ca în țara asta. Sunt avocat, eu știu cu ce m-am confruntat și mă confrunt. Și acum am nenumărate dosare acolo. Judecători care încearcă să aplice legea și Constituția în dosare în care sunt interese politice, economice și așa mai departe. Sunt efectiv amenințați, șantajați, schimbați” a spus Șoșoacă.

„Pentru mine, PSD-ul trebuie să intre în pușcărie pe viață”

Șoșoacă a acuzat de asemenea o înțelegere între George Simion, liderul AUR, și Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, astfel încât AUR și PSD să asigure, la un anumit moment, împreună guvernarea. „Pentru mine, PSD-ul trebuie să intre în pușcărie pe viață. Pentru că sunt cei care au distrus România”, a spus Șoșoacă.

Diana Șoșoacă a acuzat că nu mai poate să-și apere copiii și că „Parchetul pregătește un dosar pentru băiatul meu”, afirmând că „au mai încercat odată să-l distrugă pe Andrei”.