Daniel David își menține poziția privind demersul AUR: „Dacă moțiunea trece, nu are sens ca eu să rămân ministru”

Luni, 15 septembrie, senatorii sunt chemați să voteze moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației. Daniel David a vorbit despre această moțiune și a spus că își mențiune poziția exprimată până acum, anume că își va da demisia dacă documentul va trece. „Adevărul este mai important decât poziția mea”, a declarat el.

Ministrul Educației a comentat situația într-o intervenție la Antena 3 CNN:

„Lucrurile stau așa: văd acest demers al partidului AUR ca pe un demers democratic, este și o ocazie de a discuta serios de problemele educației. Este o moțiune simplă, nu implică demisia sau demiterea mea, dar pentru mine este important ca această moțiune să nu treacă, pentru că asta arată că avem o coaliție pro-europeană care stă în spatele unui programul de guvernare.”

Întrebat dacă își va menține poziția în cazul adoptării moțiunii, Daniel David a declarat:

„Eu sunt un om pentru care onoarea este un lucru important, este o valoare-cheie, ce am spus rămâne în picioare. Dacă moțiunea trece, nu are sens ca eu să rămân ministru. Pentru mine, adevărul este mai important decât poziția mea. Pentru mine, onoarea este mai importantă decât poziția mea.”

Ministrul a subliniat că, în ciuda tensiunilor politice, salariile și bursele elevilor sunt asigurate, iar Guvernul poate planifica reforme pentru educație începând de anul viitor.

Moțiunea AUR

Documentul, intitulat „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj”, critică politicile Guvernului în domeniul educației și a fost depus săptămâna trecută de liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu. Moțiunea este susținută de 38 de senatori ai opoziției: 28 de la AUR, 6 neafiliați și 4 de la Pace – Întâi România.

Autorii moțiunii afirmă că România se confruntă cu o criză educațională gravă, cauzată de măsurile implementate de conducerea actuală a ministerului, și cer, printre altele, demisia ministrului Daniel David.