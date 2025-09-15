Senatorii votează azi moțiunea împotriva ministrului Educaţiei, „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj”

Senatorii sunt chemați luni, 15 septembrie, să voteze moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David.

Luni, 15 septembrie, plenul Senatului este convocat pentru dezbaterea și votarea unei moțiuni simple îndreptate împotriva ministrului Educației, Daniel David, informează site-ul forului legislativ.

Documentul, intitulat „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj”, care critică dur politicile Guvernului în domeniul educației, a fost depus în plen, săptămâna trecută, de liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu şi este susținut de 38 de senatori ai opoziției: 28 de la AUR, 6 neafiliați și 4 de la Pace - Întâi România.

Criza din Educaţie

Autorii moţiunii afirmă că România se confruntă cu o criză educațională gravă, cauzată de măsurile implementate de actuala conducere a ministerului şi cer, printre altele, demisia ministrului Daniel David.

„România se află în faţa unei crize fără precedent în domeniul educaţiei, iar sub conducerea ministrului Daniel David, sistemul naţional de învăţământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare şi dispreţ faţă de nevoile reale ale elevilor, părinţilor şi profesorilor”, se afirmă în documentul citat, în care semnatarii acuză şi faptul că noile politici educaționale sunt rezultatul unei alianțe politice nocive.

„Educaţia a ajuns copilul ilegitim al Guvernului, rodul unei alianţe politice dăunătoare, care împinge România spre un viitor sumbru”, spune senatorul AUR Petrișor Peiu.

Una dintre cele mai criticate măsuri este adoptarea Legii 141/2025 prin asumarea răspunderii guvernamentale, fără o dezbatere în Parlamen, despre care opoziția crede că reprezintă „cel mai brutal atac asupra educaţiei din ultimii ani.”

Efecte asupra cadrelor didactice și elevilor

Potrivit moțiunii, sindicatele din educație estimează că peste 15.000 de posturi ar urma să fie desființate, prin neprelungirea contractelor profesorilor suplinitori și a celor cu normă redusă.

În acest context, AUR consideră că această măsură este, de fapt, o „concediere mascată a zeci de mii de specialişti dedicaţi, cu grade didactice şi ani de vechime”.

Mai mult, se contestă şi eficiența economică a acestor reduceri: „Motivul invocat pentru măsurile adoptate – reducerea deficitului – aduc, potrivit Consiliului Fiscal, o economie de 0,02% din PIB, adică 378 de milioane de lei”.

„Creşte riscul abandonului şcolar”

Inițiatorii moțiunii trag un semnal de alarmă și asupra situației elevilor din mediul rural, care, din cauza comasărilor de şcoli, trebuie să parcurgă distanțe mai mari până la școală, ceea ce „creşte riscul abandonului şcolar”, dar şi asupra reducerii fondului pentru burse, care afectează accesul echitabil la educație.

Propuneri

În acest context, în moţiunea simplă îndreptată împotriva ministrului Daniel David se solicită:

* anularea imediată a măsurilor care vizează restructurarea învățământului preuniversitar și universitar;

* restaurarea statutului respectabil al profesorilor;

* stoparea așa-numitelor „derapaje ideologice” din programa școlară;

* alocarea a cel puțin 6% din PIB pentru educație;

* inițierea unui dialog real cu toate părțile implicate în sistemul de educație.

Opoziția cere demisia ministrului Educației

În finalul moțiunii, inițiatorii cer demisia ministrului Daniel David, pe care o consideră un gest necesar pentru recredibilizarea instituției.

„Renunţarea domnului Daniel David la funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării. Ar fi un act de igienă politică, un gest de respect faţă de profesori, elevi şi viitorul acestei ţări. (...) Prin această moţiune dorim să tragem un semnal de alarmă naţional: educaţia este în pericol! Dacă nu o apărăm acum, vom pierde o generaţie întreagă. Vă chemăm să votaţi această moţiune, nu pentru noi, iniţiatorii acesteia, ci pentru copiii României, pentru viitorul ţării, pentru onoarea noastră ca parlamentari”, se precizează în textul documentului.