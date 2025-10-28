Video Daniel David, despre prioritățile din educație: „Deblocarea posturilor este esențială, iar bugetul trebuie să crească în fiecare an”

Ministrul Educației, Daniel David, a prezentat, marți, principalele sale priorități pe termen scurt, mediu și lung, de la deblocarea angajărilor și revizuirea plății cu ora, până la crearea unui pact național pentru finanțarea educației și cercetării.

„Vă spun prioritățile principale pe termen scurt, mediu și lung. Pe termen scurt este deblocarea posturilor, avem angajările blocate, este foarte important să deblocăm și sper să obținem acest lucru la începutul anului”, a declarat Daniel David.

Ministrul a precizat pentru Adevărul că printre măsurile urgente se numără și revizuirea plății cu ora în învățământul preuniversitar, sistem considerat insuficient motivant pentru profesori.

„Modalitatea de calcul a fost relativ corectă, prin noul calcul salariul se raporta la timpul de lucru, dar salariul nefiind foarte mare nu este motivant. Trebuie să găsim o formulă pentru a corecta acest lucru”, a spus el.

O altă prioritate o reprezintă bursele studenților și cele de performanță pentru elevi, finanțate printr-un mix de fonduri bugetare și europene. „Bugetul de stat va trebui combinat cu fondurile europene, fiindcă nu vom avea resurse, cel puțin anul viitor, dar am început discuțiile cu Ministerul Fondurilor Europene”, a precizat ministrul.

Daniel David a vorbit și despre nevoia de a reorganiza rețeaua școlară, subliniind că procesul de comasare trebuie continuat, dar făcut cu atenție. „Suntem atenți la comasările pe care le-am făcut, vor trebui făcute și mai multe, pentru că sistemul nostru este unul fragmentat, dar au fost făcute pe repede înainte”, a spus el.

Pe termen mediu, una dintre mizele majore va fi noua grilă de salarizare unitară. „Va fi important să fim toți de aceeași parte a baricadei, ca promisiunea făcută educației să fie respectată, și anume salariul pentru profesorul debutant și asistent să înceapă de la salariul mediu brut”, a afirmat Daniel David.

În viziunea sa, obiectivul pe termen lung este construirea unui cadru stabil de finanțare pentru educație și cercetare. „Este important să convingem factorul politic că bugetul educației și al cercetării, acum că am început să însănătoșim, este deja gata să asimileze resurse financiare pentru a le folosi eficient”, a spus ministrul.

Pentru acest scop, Daniel David a propus un pact național pentru educație și cercetare, bazat pe trei principii: „Primul, în fiecare an bugetul să fie mai mare decât în cel precedent — nu am specificat cu cât, pentru că trebuie să fim realiști. Al doilea, să ținem cât mai mult împreună cele două domenii, educația și cercetarea. Iar al treilea este că orice măsură mare trebuie să se încadreze în reperele OECD și UE.”