Cursuri suspendate sau organizate online în zeci de școli din țară, din cauza ninsorilor

Cursuri suspendate sau organizate online în zeci de școli din țară, din cauza ninsorilor0
Din cauza vremii severe, cursurile din mai multe școli vor fi suspendate sau online joi, 8 ianuarie, anunță Ministerul Educației.
Potrivit informaţiilor primite de la inspectoratele şcolare judeţene până la ora 9.00, date fiind ninsorile din timpul nopţii, cursurile vor fi suspendate/se vor desfăşura online în următoarele unităţi de învăţământ:
Alba
-cursuri suspendate în Zlatna
Argeș
- Școala Mălureni, structura Tufanu, cursuri suspendate
- Școala gimnazială Stoenești, cursuri suspendate pentru elevii din satul Piatra.
Bacău
- Școala Cornii de Sus - Tătărăști, cursuri suspendate
- Şcoala Gimnazială Ardeoani, cursuri suspendate
Bihor
- Școala Gimnazială Nr. 11 Oradea,parțial online
- Școala Gimnazială Nr. 1 Pocola, parțial online
Bistrița-Năsăud
- Școala Gimnazială Grigore Herinean Galații Bistriței, cursuri suspendate
- Școala Gimnazială Petri, cursuri suspendate,
- Școala Gimnazială Sanmihaiu de Câmpie, cursuri suspendate
- Școala Gimnazială Șieu-Măgheruș cursuri suspendate
Cluj
- 7 unități de învățământ preuniversitar cu activitatea educațională suspendată astăzi, 8 ianuarie :
1. Școala Gimnazială Ploscoș
2. Școala Gimnazială Aluniș
3. Școala Primară Aiton
4. Școala Gimnazială Râșca
5. Școala Gimnazială Așchileu
6. Școala Gimnazială Măguri- Răcătău, Structură Muntele Rece
7. Școala Gimnazială Căianu, Grădinița cu Program Normal Vaida-Cămăraș
- o unitate de învățământ preuniversitar cu activitate online (Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej).
Iași
- Școala Dobrovăț, cursuri suspendate
Gorj
- Scoala Gimnaziala Godinesti, cursuri suspendate
Satu Mare
- cursuri suspendate comuna Pir
- comuna Beltiug, satele Ghirisa și Sandra - activități online
Sibiu
- Școala Gimnazială Amnas, cursuri suspendate
- Școala Gimnazială Bârghis, cursuri suspendate
Acestora li se adaugă cele nouă unităţi de învăţământ din judeţele Hunedoara, Mehedinţi, Sălaj, Galaţi şi Prahova care au anunţat cu o zi în urmă suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică din cauza întreruperilor în furnizarea electricităţii şi a încălzirii sau a drumurilor impracticabile.