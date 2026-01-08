Cursuri suspendate sau organizate online în zeci de școli din țară, din cauza ninsorilor

Din cauza vremii severe, cursurile din mai multe școli vor fi suspendate sau online joi, 8 ianuarie, anunță Ministerul Educației.

Potrivit informaţiilor primite de la inspectoratele şcolare judeţene până la ora 9.00, date fiind ninsorile din timpul nopţii, cursurile vor fi suspendate/se vor desfăşura online în următoarele unităţi de învăţământ:

Alba

-cursuri suspendate în Zlatna

Argeș

- Școala Mălureni, structura Tufanu, cursuri suspendate

- Școala gimnazială Stoenești, cursuri suspendate pentru elevii din satul Piatra.

Bacău

- Școala Cornii de Sus - Tătărăști, cursuri suspendate

- Şcoala Gimnazială Ardeoani, cursuri suspendate

Bihor

- Școala Gimnazială Nr. 11 Oradea,parțial online

- Școala Gimnazială Nr. 1 Pocola, parțial online

Bistrița-Năsăud

- Școala Gimnazială Grigore Herinean Galații Bistriței, cursuri suspendate

- Școala Gimnazială Petri, cursuri suspendate,

- Școala Gimnazială Sanmihaiu de Câmpie, cursuri suspendate

- Școala Gimnazială Șieu-Măgheruș cursuri suspendate

Cluj

- 7 unități de învățământ preuniversitar cu activitatea educațională suspendată astăzi, 8 ianuarie :

1. Școala Gimnazială Ploscoș

2. Școala Gimnazială Aluniș

3. Școala Primară Aiton

4. Școala Gimnazială Râșca

5. Școala Gimnazială Așchileu

6. Școala Gimnazială Măguri- Răcătău, Structură Muntele Rece

7. Școala Gimnazială Căianu, Grădinița cu Program Normal Vaida-Cămăraș

- o unitate de învățământ preuniversitar cu activitate online (Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej).

Iași

- Școala Dobrovăț, cursuri suspendate

Gorj

- Scoala Gimnaziala Godinesti, cursuri suspendate

Satu Mare

- cursuri suspendate comuna Pir

- comuna Beltiug, satele Ghi­risa și Sandra - activități online

Sibiu

- Școala Gimnazială Amnas, cursuri suspendate

- ⁠Școala Gimnazială Bârghis, cursuri suspendate

Acestora li se adaugă cele nouă unităţi de învăţământ din judeţele Hunedoara, Mehedinţi, Sălaj, Galaţi şi Prahova care au anunţat cu o zi în urmă suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică din cauza întreruperilor în furnizarea electricităţii şi a încălzirii sau a drumurilor impracticabile.