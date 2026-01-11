search
Duminică, 11 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Anul marilor speranțe în învățământul liceal. Expert: „Cred că va marca un soi de război de uzură“

0
0
Publicat:

Noul an se anunță a fi unul de cotitură pentru educația românească: liceele primesc libertatea de a-și construi propriile planuri-cadru, elevii de clasa a IX-a vor învăța după programe complet noi, iar opționalele și abordările curriculare promit o școală mai flexibilă și mai conectată la realitatea secolului XXI. Între optimismul reformei, tensiunile cu sindicatele și măsurile sociale anunțate, se dorește ca sistemul de educație să intre într-o etapă de transformare fără precedent.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Implementarea planurilor-cadru alternative

2026 este anul în care va începe implementarea planurilor-cadru alternative, care vor da liceelor mai multă flexibilitate. Totodată, elevii de clasa a IX-a vor învăța după noile programe, la 20 de ani de la ultimele schimbări. Marian Staș, profesor și specialist în politici educaționale, spune cu optimism pentru „Weekend Adevărul“ că ,,cele două procese vor marca ireversibil școala din România, propulsând-o incontestabil cu adevărat în secolul XXI“.

Așadar, liceele din România vor putea testa un altfel de model de educație. Până pe 15 ianuarie, au timp să se înscrie în programul de pilotare a planurilor-cadru alternative. „Planul Cadru Alternativ este un plan pe care eu îl cunosc din logica americană, dar există și în alte țări europene. El spune că ai aceste materii obligatorii, așa-numitul trunchi comun. Aceste materii trebuie să le parcurgă toți copiii, pentru că fac parte din pregătirea de bază și devin materii pentru Bacalaureat. Dar pe lângă acestea, celelalte sute de ore pe care le ai în fiecare an nu le mai reglementează ministrul, ci, la nivelul școlii, se stabilește ce materii dorești să pui și câte ore vrei să le dai“, explica fostul ministru al Educației Daniel David la „Interviurile Adevărul“.

Expertul în educație Marinan Staș are doar cuvinte de laudă la adresa programului-pilot: „Reprezintă kilometrul zero în arhitectura școlii românești de secol XXI. Până în prezent, în jur de 100 de licee deja lucrează la planurile lor cadru. A încetat existența unui singur plan-cadru pentru toate liceele din România, iar asta reprezintă un fapt istoric excepțional. Anul 2026 va fi marcat puternic de acest proces de transformare. Niciodată până acum, în istoria școlii române, liceele nu au avut la dispoziție până la 60% din bugetul de timp să-și proiecteze propriile planuri-cadru“.

Marian Staș FOTO Adevărul/Sever Gheorghe
Marian Staș FOTO Adevărul/Sever Gheorghe

Printre opționalele pe care le vor putea alege elevii se numără materii precum „Istoria, robia și deportarea robilor“, „Istoria revoluției din 1989 și a schimbării de regim din România“, „Managementul emoțiilor“, „Introducere în machine learning“ sau „Educație financiară“.

Toți elevii de clasa a IX-a vor învăța după programe noi 

Elevii care vor începe liceul în toamna lui 2026 vor învăța după programe diferite față de generațiile anterioare. Propunerea pentru programa de Limba și Literatura română a fost intens discutată.

Citește și: Polonia renunță la temele obligatorii. Cât se potrivește sistemul școlii românești

„Reprezintă semnalul lucid al unor oameni de secol XXI care spun că, în fapt, ceea ce s-a întâmplat până acum cu programa școlară de Limba și Literatura română, care este o instanțiere a unor timpuri revolute, a unui mod de abordare a școlii mult depășit de timp și blocat chiar periculos, tendențios, posibil în niște tipare care nu au ce căuta în școala de acum. Și nu este vorba doar de ce cărți citim, ci și de felul în care această disciplină sau această arie curriculară ne destupă mințile și îi învață pe copii să gândească cu capetele lor. De aici, în opinia mea, nu mai există punct de întoarcere“, crede Marian Staș.

Un conflict nestins

Cum în 2025 am asistat la un conflict declarat între sindicate și minister, l-am întrebat pe Marian Staș cum crede că vor sta lucrurile în noul an.

„Cred că 2026 va marca, probabil, un soi de război de uzură, instrumentat de un sindicalism patetic, deja de mult revolut, de tipul «câinele care latră nu mușcă», definit de figurile triste, mediocre care îl conduc. Vestea proastă pentru cei care conduc acum sindicatele din Educație este că și-au pierdut de mult credibilitatea și legitimitatea în rândul constituantei din teritoriu, adică profesorii din sistem. Cine să te creadă că-ți pasă pe bune când câștigi în fiecare lună între 23.000 și 29.000 de lei, în batjocură și dispreț față de cei ale căror interese zici că le aperi?“, spune Staș. În sprijinul declarațiilor privind salariile liderilor de sindicat vine cu datele din declarațiile de avere ale liderilor de sindicat.

Noul an va așeza lucrurile în Educație, mai crede Marian Staș:

„Odată depășită etapa de gestionare a crizei multidimensionale la nivel național, și restabilirea unei discipline fiscale sănătoase, anul școlar 2026-2027 va avea un potențial ridicat de redresare și de evoluții pozitive, nu numai în zona de transformare curriculară, dar și în zona de resurse umane“.

Pe (aproape) plus

Dacă în cazul elevilor de gimnaziu și liceu, fostul ministru Daniel David nu își mai dorea o reîntoarcere la vechiul sistem, prin care toți cei care aveau media mai mare de 9.50 erau recompensați, în cazul studenților lucrurile ar putea sta diferit. Chiar la final de 2025, Ministerul Educației a anunțat că, datorită sprijinului Comisiei Europene, fondul pentru bursele din 2026 va fi completat cu aproximativ 60 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că vor fi mai apropiate de nivelurile de dinainte de măsurile de austeritate.

Citește și: Avertismentul ministrului Educației: Copiii n-ar trebui să aibă teme mai mult de două ore, e reglementat din 2016

Tot în 2026 vom vedea cum va pune România în aplicare ordinul privind temele pentru acasă. Deși reglementări privind numărul de ore dedicate temelor existau încă din 2017 (cel mult o oră de teme pentru elevii din ciclul primar și două pentru cei de la gimnaziu și liceu), noul ordin pus în dezbatere publică a venit cu anumite completări. Astfel, diriginții și directorii de școală ar urma să se asigure că profesorii nu dau teme care să depășească volumul reglementat.

O altă veste bună este continuarea Programului „Masă sănătoasă“, pentru care sunt alocate peste 1,5 miliarde de lei în 2026. Scopul acestui program este combaterea abandonului școlar, sprijinirea elevilor din medii defavorizate și creșterea participării școlare. Totuși, această inițiativă este prezentată mai degrabă ca o măsură socială, fără a aborda problemele structurale ale sistemului educațional, precum condițiile de muncă ale profesorilor, resursa umană sau finanțarea adecvată a unităților de învățământ.

Educație

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum vrea Putin să profite de dezghețarea Arcticii: nevoia de parteneri și norul negru care planează asupra planurilor Kremlinului
digi24.ro
image
Declarația făcută de Maduro din închisoare. SUA și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Venezuela
stirileprotv.ro
image
Ger extrem în toată România, inclusiv în București. Temperaturile au scăzut până la -18 grade Celsius și va continua să ningă abundent
gandul.ro
image
Meteo București: Strat de zăpadă de până la 15 cm și temperaturi minime de până la -10 grade
mediafax.ro
image
Cine este nașul de botez al fiului lui Ion Țiriac. E vorba de unul dintre cei mai mari tenismeni din istorie
fanatik.ro
image
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
libertatea.ro
image
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul Ministrului de Interne
digisport.ro
image
Patronul clubului în care au murit 40 de tineri spune că a găsit o ușă închisă, în spatele căreia au fost descoperite cadavre
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş: "Se joacă până dimineața la cinci, la şase"
observatornews.ro
image
Sofia Vicoveanca a suferit un INFARCT! Artista, internată la Spitalului Clinic Județean de Urgență 'Sf. Ioan cel Nou' Suceava
cancan.ro
image
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
prosport.ro
image
Un blogger francez, nemulţumit de faptul că Bucureştiul este numit Micul Paris. De ce nu recomandă oraşul, are numai cuvinte urâte
playtech.ro
image
Inter – Napoli, LIVE VIDEO în Serie A – etapa 20. Cristi Chivu contra Antonio Conte, pentru titlu. Campioana en-titre a aterizat în Milano. Update
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Qatarezii au văzut ce a făcut Florinel Coman și au exclamat în direct la TV: "Incredibil!"
digisport.ro
image
De ce următoarele ore în Iran sunt critice și de ce tăcerea nu mai este o opțiune
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Gigantul american care a vizat România și gazul din Marea Neagră îi spune lui Trump că...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Accident aviatic înfiorător! La bord se aflau 6 persoane, nu există supraviețuitori! Printre victime se află și un cântăreț cunoscut!
romaniatv.net
image
A apărut o nouă taxă în România! Cine plătește 25 de lei pe an pentru câinii fără stăpân
mediaflux.ro
image
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Orașele care se sting încet. Două foste mândrii ale industriei românești, pe listă
click.ro
image
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
click.ro
image
5 zodii strălucesc după Luna Nouă din 19 ianuarie. Își croiesc drumul spre succes și au parte de noroc neașteptat
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
fantasy scene wealth jpg
Portalul 1111. De ce portalul din 11 ianuarie 2026 e mai puternic decât orice rezoluție de Anul Nou
clickpentrufemei.ro
Rămășițele mumificate ale șmanei UsSergue1 (© Patrice Gérard / CNRS)
Secretul ultimei șamane din Siberia, descoperit de un studiu ADN
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
image
Orașele care se sting încet. Două foste mândrii ale industriei românești, pe listă

OK! Magazine

image
Angelina Jolie, cicatrici care spun o poveste: „Am ales să fac asta pentru că mi-am pierdut mama și bunica foarte devreme"

Click! Pentru femei

image
Portalul 1111. De ce portalul din 11 ianuarie 2026 e mai puternic decât orice rezoluție de Anul Nou

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!