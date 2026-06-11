search
Joi, 11 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Creștere alarmantă a abandonului școlar. România, avertizată de Comisia Europeană. Profesorii dau vina pe măsurile Guvernului Bolojan

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Datele prezentate în cel mai recent raport de țară al Comisiei Europene relevă o situație îngrijorătoare în ceea ce privește abandonul școlar din România, în ciuda eforturilor finanțate prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS). Programul sprijină în prezent 2.300 de școli, iar 45% dintre unitățile de învățământ incluse în primul val de finanțare au raportat o participare mai bună, rezultate mai ridicate la evaluările naționale și rate mai scăzute ale abandonului. 

elev scrie pe caiet
Abandonul școlar din România crește alarmant. FOTO: Arhivă Adevărul

Cu toate acestea, ponderea tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care au părăsit timpuriu educația și formarea profesională a crescut în România până la 16,8%, revenind aproape la nivelul din 2020. 

În aceeași perioadă, media Uniunii Europene a continuat să scadă, de la 10% la 9,1 %. Fenomenul rămâne deosebit de ridicat în mediul rural, acolo unde rata atinge 23,7 %, în timp ce în orașe este de doar 4,6%. De asemenea, în orașele mici și suburbii, abandonul școlar ajunge la 16,3 l%, afectând în continuare puternic populația romă, se arată în documentul citat.

Reprezentanții cadrelor didactice atrag însă atenția că măsurile de austeritate promovate de Guvernul Bolojan nu fac decât să accentueze această criză. 

 Marius Nistor, președintele Federației din Educație „Spiru Haret”, a declarat pentru  Adevărul că tot Comisia Europeană este cea care a constatat că măsurile asumate de Guvernul Bolojan, prin Legea 141/2025, au lovit puternic în salariații din învățământ. 

„Este aceeași Comisie, nu este alta. Toate măsurile de pe Legea 141, plus subfinanțarea cronică în sistemul educațional, duc la această rată a abandonului școlar. Pentru că, an de an, Parlamentul acesta, cu majoritatea actuală parlamentară sau cele trecute, n-au făcut altceva decât să proroge aplicarea articolului privind finanțarea sistemului de învățământ. Ori nu poți avea un învățământ modern fără să investești”, a declarat Marius Nistor.

Profesor: „Profesorii, părinții și elevii au ținut învățământul în picioare"

La rândul său, profesorul sindicalist Alexandru Mihalcea a susținut, într-o intervenție pentru Adevărul, că raportul Comisiei Europene nu aduce surprize. 

„Îmi amintesc că discutam cu colegii mei lideri de sindicat tocmai despre acest subiect și le spuneam că veți vedea cum datele despre abandonul școlar vor arăta consecințele reale ale comasărilor școlare. În anumite zone din România, comasările au determinat elevii să parcurgă kilometri întregi până la noua școală. Poate că niciunul dintre ei nu beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport sau poate că în acea zonă nici măcar nu există această posibilitate.

 În mediul rural este foarte dificil. Mai mult, în multe cazuri, în zone rurale, profesorii au fost nevoiți să organizeze ore cu două clase simultan. Acestea au fost condițiile în care au putut să desfășoare orele. Așadar, în anumite zone, guvernanții au transformat o situație deja dificilă din mediul rural într-una imposibilă. Din această cauză va crește și mai mult abandonul școlar. Probabil că va crește și rata de analfabetism. 

Noi nu investim în educație, dar ne mândrim cu vârfurile, cu olimpiadele, cu concursurile noastre și cu elevii și profesorii noștri. Realitatea este însă ridicolă. Guvernanții au vrut să distrugă acest an școlar, dar profesorii, părinții și elevii au ținut învățământul în picioare, așa cum au putut. În această situație, noi am demonstrat profesionalism”, a spus Alexandru Mihalcea.

Părinții cu copiii înscriși la școală primesc deducere de 100 de lei

Deciziile care pot duce la creșterea abandonului școlar

Legea nr. 141/2025 a crescut pragul minim de elevi necesar pentru ca o unitate de învățământ să aibă personalitate juridică, de la 300 la 500 de elevi. În consecință, Ministerul Educației a anunțat că 507 unități școlare cu personalitate juridică vor deveni structuri arondate altor școli, ceea ce a generat proteste în rândul părinților și cadrelor didactice, îngrijorați de pierderea identității instituționale și de creșterea distanțelor de deplasare pentru elev 

De asemenea, în anul școlar 2025-2026, sistemul de burse a fost modificat. Guvernul a aprobat Hotărârea nr. 732/2025, care reduce numărul categoriilor de burse de la șase la doar două: bursa de merit și bursa socială. Au fost eliminate complet bursele de excelență olimpică (care puteau ajunge până la 3000 de lei lunar), bursele tehnologice (300 de lei) și bursele pentru mame minore (700 de lei). Ministrul Educației de la acea vreme, Daniel David, a justificat măsura prin faptul că sistemul anterior de burse costa anual 7 miliarde de lei și era „nesustenabil” în contextul crizei economice. 

De asemenea, transportul rutier gratuit a fost restrâns prin legea nr. 141/2025, astfel încât doar liceenii navetiști mai beneficiază automat de gratuitate la transportul județean și interjudețean. Elevii din învățământul primar și gimnazial mai beneficiază de această facilitate doar în situații excepționale, cum ar fi atunci când nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu sau când urmează cursurile unei școli speciale sau vocaționale. 

Pe lângă aceste măsuri care afectează în mod direct elevii, Guvernul a mai vizat și profesorii prin anumite tăieri, slăbind actul de educație. Începând cu anul școlar 2025-2026, norma didactică a profesorilor din învățământul preuniversitar a crescut de la 18 la 20 de ore pe săptămână. Această modificare a fost implementată fără o compensație salarială corespunzătoare și a avut un impact direct asupra volumului de muncă al cadrelor didactice. În plus, începând cu 1 septembrie 2025, tariful pentru plata cu ora a fost redus cu aproximativ 50% pentru toate cadrele didactice, prin raportarea acestuia la numărul mediu lunar de ore lucrătoare, nu la norma didactică specifică. Conform noii legislații, plata cu ora a scăzut la 30-40 de lei, de la aproximativ 75-80 de lei în anul anterior. 

Pe 23 octombrie 2025, Guvernul României a aprobat Hotărârea de Guvern care reduce numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat cu 14.048, de la 307.900 la 293.852. Deși Ministerul Educației a susținut inițial că vor fi desființate doar norme libere, neocupate, nota de fundamentare a proiectului preciza că posturile vizate erau „ocupate cu personal”. Decizia a venit la 20 de zile după ce proiectul fusese pus în dezbatere publică, fără o analiză de impact detaliată asupra sistemului educațional.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
digi24.ro
image
Imagini din satelit arată extinderea bazelor militare rusești în apropierea granițelor cu state NATO - Investigație
stirileprotv.ro
image
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
gandul.ro
image
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
mediafax.ro
image
Ea este echipa din SuperLiga campioană la primit bani publici! FCSB se află pe lista de 10 cluburi
fanatik.ro
image
Trei familii de români atacate și locuințele lor vandalizate în revoltele anti-imigrație din Belfast
libertatea.ro
image
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
digi24.ro
image
„Amigo, întoarce-te! Ești în pericol aici” » Jurnaliștii GSP au ajuns în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
gsp.ro
image
FIFA le-a interzis echipamentul pentru Cupa Mondială, cu 4 zile înainte de primul meci!
digisport.ro
image
Petuniile tale nu mai înfloresc? Trucurile simple care le readuc la viață în doar câteva zile
click.ro
image
Kanye West și Bianca Censori șochează din nou, cu un videoclip muzical bizar în care soția artistului mulge vaca aproape dezbrăcată
antena3.ro
image
Cutremur în IT în România: Au fost 11.193 de concedieri în 2025. Cine mai face angajări
zf.ro
image
Vremea se schimbă radical în unele zone din ţară. Temperaturi cu 10 grade mai mici şi ploi torenţiale
observatornews.ro
image
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
cancan.ro
image
4.200 dosare de pensie la CCR, care va lua o decizie excepțională. Legea pensiilor s-ar putea schimba complet
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
prosport.ro
image
Cât te costă acum să deții o casă în România. Lista completă a taxelor și impozitelor din 2026
playtech.ro
image
Pariul lui Pancu la Rapid. Vrea să relanseze cariera unui fost internațional care fusese trecut pe „lista neagră”
fanatik.ro
image
Schimbare de paradigmă la Teheran. Noua conducere a Iranului își asumă riscuri pe care predecesorii săi le-au evitat
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Iran vrea să se retragă! Care a fost ”picătura care a umplut paharul” și decizia de urgență a FIFA
digisport.ro
image
Cel mai bun moment pentru a lua cina dacă vrei să îți reduci colesterolul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Turul casei lui Nicole Cherry. Tehnologia controlează totul printr-o simplă apăsare de buton. Vila e spectaculoasă, ca în filmele de la Hollywood / VIDEO
romaniatv.net
image
Cei care stau la bloc primesc bani pentru reparații și întreținere. Asociațiile de proprietari trebuie să facă cererea
mediaflux.ro
image
„Amigo, întoarce-te! Ești în pericol aici” » Jurnaliștii GSP au ajuns în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Georgiana și Andreea, româncele ucise în tragedia din Germania. Explozia ar fi fost provocată
actualitate.net
image
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
click.ro
image
Cum arată Cosmina Păsărin la 43 de ani. Vedeta a vorbit despre boala care i-a schimbat viața: „Nu ştie nimeni despre asta”
click.ro
image
Dieta lui Bruce Willis. Ce mănâncă zilnic actorul diagnosticat cu demență frontotemporală
click.ro
Borgia foto profimedia 0911418720 jpg
O noapte a nunții atât de scandaloasă, încât Vaticanul a încercat secole întregi să distrugă dovezile existenței ei
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
El puente de Alcántara, Cáceres jpg
Secretele ingineriei romane: drumurile și podurile care au construit un imperiu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alertă în Târgu Jiu: soția unui om de afaceri cunoscut a fost găsită spânzurată în casă
image
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?

OK! Magazine

image
O baroneasă pătimașă n-a suportat să-și piardă iubitul și, după o noapte de amor, i-a retezat bărbăția. Gestul ei a declanșat Primul Război Mondial?

Click! Pentru femei

image
Următorul pas – un copil? Katy Perry și Justin Trudeau, îndrăgostiți ca niște adolescenți pe covorul roșu!

Click! Sănătate

image
Cancerul pulmonar poate avea simptome şi la nivelul pielii. Iată la ce să fii atent!