Universități importante din România și Moldova pun presiune pe viitorul Guvern: cer 15% din buget pentru educație

Cele mai mari universități din România și Republica Moldova, reunite sub umbrela Consorțiului Universitaria, transmit Guvernului și Parlamentului României o serie de solicitări ferme privind finanțarea educației, evaluarea cercetării și utilizarea inteligenței artificiale în procesul didactic.

Cele unsprezece universități, care reprezintă peste 40% dintre studenții, cadrele didactice și cercetătorii din sistemul universitar românesc, cer autorităților de la București semnarea unui Pact pentru Educație care să garanteze respectarea prevederilor legale referitoare la alocarea a minimum 15% din cheltuielile bugetului general consolidat pentru educație.

De asemenea, Consorțiul solicită accelerarea procesului de evaluare a performanței în cercetare și încurajarea formării de consorții naționale care să permită accesarea programelor Orizont Europa și a alianțelor universitare europene.

Universitățile cer mai mulți bani pentru educație

Universitățile cer finanțare bazată pe calitate și performanță, deblocarea posturilor și atragerea tinerilor cercetători, precum și un cadru comun privind utilizarea inteligenței artificiale. Totodată, anunță realizarea unor studii privind relația dintre pregătirea universitară și inserția absolvenților pe piața muncii.

În cadrul reuniunii desfășurate la Tulcea, participanții au analizat principalele provocări și oportunități din învățământul superior și cercetare, subliniind rolul universităților în dezvoltarea regională, transferul de cunoaștere și formarea resursei umane.

În ceea ce privește finanțarea, universitățile solicită respectarea prevederilor legale privind alocarea a minimum 15% din cheltuielile bugetului general consolidat pentru educație și repartizarea către universități a sumei de 229 milioane de lei reținută la nivelul Ministerului Finanțelor și al Ministerului Educației și Cercetării.

Evaluarea cercetării și accesul la fonduri europene

În urma dezbaterilor, Consorțiul Universitaria a convenit asupra mai multor direcții comune, printre care accelerarea evaluării cercetării, sprijinirea internaționalizării și accesării finanțărilor europene, consultarea universităților în procesul de modificare a standardelor ARACIS și urgentarea elaborării standardelor pentru programele de studii la distanță și postuniversitare.

Consorțiul solicită, de asemenea, modificarea metodologiei de finanțare astfel încât fondurile suplimentare să fie distribuite pe baza unor criterii clare, transparente și predictibile de calitate și performanță academică.

Cine face parte din Consorțiul Universitaria

Din Consorțiul Universitaria fac parte Academia de Studii Economice din București, Universitatea din București, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Craiova, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Universitatea „Ovidius” din Constanța. Ca membri asociați participă Universitatea de Stat din Moldova și Academia de Studii Economice a Moldovei.