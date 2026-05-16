Ilie Bolojan le-a dezvăluit studenților din Timișoara rețeta succesului său: muncă, pasiune și respect

Premierul interimar Ilie Bolojan a participat la ceremonia de absolvire a promoției 2026 organizată de Universitatea de Vest din Timișoara, unde a susținut un discurs în fața absolvenților, construit în jurul a trei idei centrale: muncă, pasiune și respect.

Amintiri din anii de liceu

La începutul intervenției sale, Ilie Bolojan a făcut trimitere la legătura personală cu instituția de învățământ, amintind că a absolvit universitatea în urmă cu 33 de ani. El a subliniat că, de-a lungul timpului, traseul său profesional a trecut prin mai multe etape - de la profesor de matematică, la antreprenor, primar și apoi om politic - fiecare perioadă influențând modul în care privește responsabilitatea și performanța.

Oficialul a insistat asupra ideii că succesul nu poate fi obținut fără efort susținut și muncă constantă, oferind exemple din propria experiență educațională. A povestit cum, venind dintr-un mediu rural, a avut nevoie de ani de pregătire intensă pentru a recupera diferențele față de colegi și pentru a-și îmbunătăți rezultatele școlare, subliniind importanța perseverenței.

„ În urmă cu 33 de ani - e o perioadă lungă, vă dați seama - am absolvit această universitate, dar și Universitatea Politehnică. Și dacă m-ar fi invitat conducerea Universității de Vest, după ce am terminat să vorbesc aici, vă vorbea un profesor de matematică. Dacă m-ar fi chemat acum 20 de ani, 25 de ani, vă vorbea un antreprenor. Dacă m-ar fi invitat acum 10 ani, vă vorbea primarul din Oradea. Dar m-au invitat acum și le mulțumesc pentru această invitație, pentru că chiar dacă sunt un prim-ministru interimar, totuși vă vorbește nu premierul, ci absolventul de acum 33 de ani a acestei prestigioase universități.

Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre muncă, despre pasiune și despre respect. Am învățat în acești ani, pe toate aceste poziții, că nu poți realiza nimic fără efort, că fără muncă susținută nu poți să faci performanță. Acesta e un element foarte important care nu vine de pe o zi pe alta, ci necesită perseverență și necesită efort. Când am dat examenul în treapta I la un liceu bun din Oradea, la Liceul Gojdu, veneam de la țară, dintr-un sat mic și n-am luat o notă mare. Am intrat la mecanică. Mi-am dat seama la primele contacte că aveam niște colegi care se mișcau mai repede decât mine, dădeau răspunsuri mai repede decât mine și mi-am dat seama că n-aveam exercițiu. Și 2 ani de zile am tras tare, ca să pot să ajung la un nivel mai bun și în treapta a II-a am intrat al patrulea la secția mea. Deci a trebuit un efort important ca să recuperez lucruri pe care nu le-am făcut”, a spus Ilie Bolojan.

„A trebuit un efort, a trebuit muncă”

În continuare, Bolojan a vorbit despre perioada în care a urmat două facultăți și despre contextul anilor ’90, pe care i-a descris ca o perioadă de tranziție și căutare de oportunități, în care munca și adaptarea au fost esențiale.

Referindu-se la experiența din administrație și mediul privat, acesta a susținut că rezultatele apar doar prin muncă susținută și implicare constantă, afirmând că performanța nu este vizibilă prin declarații, ci prin schimbările concrete din comunități.

„În 1990, când te puteai înscrie deja la a doua facultate, m-am înscris la Universitatea de Vest la Matematică Fizică, la 3 ani, nu era foarte ușor să faci două facultăți în paralel, dar se schimbau lumile atunci, am intrat în '87 într-o lume, am terminat în 1993 într-o altă lume și căutam alternative și asta a fost una dintre ele. Deci a trebuit un efort, a trebuit muncă.

Ca antreprenor privat, ca să reziști, ca să treci peste greutăți, e nevoie de muncă, ca să dai rezultate și să creezi condiții pentru a schimba un oraș. Și cartea de vizită a unui primar nu o vezi din poze, te duci în orașul unde a fost primar să vezi dacă s-a schimbat ceva sau nu. Trebuie multă muncă și trebuie efort. Și asta am înțeles că e necesar și vă rog să fiți conștienți de acest lucru. Dacă veți lucra mai mult, dacă vă veți pregăti mai bine, cu siguranță veți vedea că dați rezultate mai bune, asta este un aspect obligatoriu pe care vă rog să-l aveți în vedere”, le-a mai spus el celor prezenţi.