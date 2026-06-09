Admitere 2026. Top 10 licee din București după ultima medie de admitere. Cine nu participă la prima etapă a repartizării computerizate

Elevii de clasa a VIII-a mai au o singură săptămână de școală, în care se va realiza și înscrierea acestora la Evaluarea Națională. Până la sfârșitul lunii iunie vor susține și probele, iar în 22 iulie are loc repartizarea computerizată – etapa I.

Pentru elevii care în această vară vor fi admiși la liceu au mai rămas doar cinci zile de școală din clasa a VIII-a. Cursurile pentru ei se încheie în 12 iunie, iar din 22 iunie începe susținerea probelor examenului de Evaluare Națională 2026.

Examenul este important pentru că în funcție de rezultatele obținute se va stabili ierarhia elevilor, iar media de admitere va fi criteriu pentru repartizarea pe locurile de la liceu. Elevilor care optează pentru un liceu vocațional (pentru asta au avut de susținut probele de aptitudini, în cursul lunii mai 2026) media de la Evaluarea Națională le va folosi pentru stabilirea mediei de admitere, procesul de admitere la liceele vocaționale derulându-se înainte primei etape de repartizare computerizată, astfel încât elevii declarați „Respins” la liceul vocațional să poată participa la repartizarea computerizată.

Ce este repartizarea computerizată și de ce e important să ai suficiente opțiuni în fișă

Repartizarea computerizată la liceu este algoritmul național care plasează absolvenții de gimnaziu în clasele a IX-a. În acest proces sunt deosebit de importante: media de admitere și opțiunile completate de elevi în fișa de înscriere.

În București, unde concurența mare face ca diferența între elevii admiși și cei respinși să fie de doar câteva sutimi, doar completarea unui număr suficient de opțiuni pe fișa de admitere asigură admiterea în prima etapă. Potrivit fișei-model de înscriere din broșura postată pe site-ul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, se regăsesc spre completare spații pentru 546 de opțiuni.

Cum se realizează repartizarea

Elevii sunt așezați într-o listă unică, de la cea mai mare medie la cea mai mică. Algoritmul verifică primul elev din listă și îl repartizează la prima opțiune de pe fișă unde sunt locuri libere. Se trece apoi la următorul elev, repetând procedeul. Când o specializare/clasă se ocupă complet, ultimul elev admis are „media de admitere” a acelei clase. Următorii candidați care au pus acea opțiune vor trece la următoarea variantă de pe fișa lor. Calculatorul verifică opțiunile în ordinea exactă în care au fost scrise pe fișă și odată ce un elev a intrat pe o specializare (deoarece media i-a permis), toate opțiunile de mai jos de pe fișa lui sunt anulate automat.

De menționat că nu ești dezavantaj dacă ai o medie pe care o poți considera mică și treci, cu toate acestea, pe fișă, printre primele opțiuni, o specializare de la un liceu de top ca primă opțiune. Dacă media nu este suficient de mare, algoritmul va trece pur și simplu la a doua opțiune.

Este motivul pentru care mediile de admitere la liceu din anii anteriori sunt folositoare pentru a-ți face o imagine despre ce medie ar trebui să obții astfel încât să fii repartizat pe un loc la un liceu sau altul, însă acestea nu ar trebui să-ți schimbe opțiunea și să te determine să nu treci o specializare pe care ți-ai dori-o printre primele opțiuni.

În 2025, 18 licee din București au avut medie de admitere peste 9

La admiterea la liceu din vara anului trecut, peste 80 de elevi din toată țara au avut media de admitere 10, aceștia fiind repartizați în 35 de colegii și licee din România. Cei mai mulți candidați cu media 10 au fost în București.

Potrivit datelor din platforma bacplus.ro, la 18 licee din București ultima medie de admitere a fost, în 2025, mai mare de 9,00.

Iată și cum arată TOP 10 licee din București după ultima medie de admitere din 2025:

1. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”

Matematică-Informatică 9,82 (79 de elevi admiși)

Ştiinţe ale Naturii 9,80 (78)

Ştiinţe Sociale 9,65 (52)

Filologie 9,62 (26)

La Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, media candidaților la Bac 2025 (246 de candidați) a fost 9,55, iar rata de promovare – 100%.

2. Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”

Matematică-Informatică, Limba germană 9,67 (26 de elevi admiși)

Matematică-Informatică 9,62 (208)

Media la Bac 2025 a fost 9,40 (244 candidați), iar rata de promovare – 100%.

3. Colegiul Național „Sfântul Sava”

Matematică-Informatică, Limba engleză 9,82 (26 de elevi admiși)

Ştiinţe ale Naturii 9,82 (26)

Matematică-Informatică 9,72 (130)

Filologie 9,60 (26)

Media la Bac 2025 – 9,39, rata de promovare – 100% (216 candidați).

4. Colegiul Național „Spiru Haret”

Matematică-Informatică, Limba engleză 9,80 (26 de elevi admiși);

Matematică-Informatică 9,75 (52);

Ştiinţe ale Naturii 9,72 (52);

Ştiinţe Sociale 9,57 (52);

Filologie 9,52 (26).

Media Bac 2025 – 9,21, rata de promovare – 99,5% (216 candidați).

5. Colegiul Național „Matei Basarab”

Matematică-Informatică 9,55 (104 candidați admiși);

Ştiinţe ale Naturii 9,55 (52);

Ştiinţe Sociale 9,47 (26);

Filologie 9,42 (26).

Media Bac 2025 – 9,08, rata de promovare – 100% (232 candidați).

6. Colegiul Național „Mihai Viteazul”

Ştiinţe ale Naturii 9,50 (52 candidați admiși);

Matematică-Informatică - 9,40 (208).

Media Bac 2025 – 9,11, rata promovare – 100% (269 candidați).

7. Colegiul Național „Gheorghe Șincai”

Ştiinţe ale Naturii 9,52 (52 de candidați admiși);

Matematică-Informatică 9,47 (130);

Filologie 9,35 (52).

Media Bac 2025 – 9,04, promovare – 99,6% (249 candidați).

7. Colegiul Național „Cantemir Vodă”

Matematică-Informatică, Limba engleză 9,55 (26 de candidați admiși);

Ştiinţe ale Naturii 9,37 (52);

Matematică-Informatică 9,35 (104).

Media Bac 2025 – 8,78, promovare – 97,7% (129 de candidați).

9. Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”

Ştiinţe ale Naturii, Limba engleză 9,57 (26 de candidați);

Matematică-Informatică, Limba engleză 9,50 (52);

Ştiinţe Sociale, Limba engleză 9,47 (26);

Filologie, Limba engleză 9,30 (52).

Media Bac 2025 – 9,27, promovare 2025 – 100% (172 de candidați).

10. Colegiul Național „Grigore Moisil”

Ştiinţe ale Naturii 9,60 (26 de candidați admiși);

Matematică-Informatică 9,52 (78);

Ştiinţe Sociale 9,35 (26);

Filologie 9,25 (26).

Media Bac 2025 – 9,19, promovare 2025 – 100% (186 de candidați).

Media de admitere, în 2025, peste 9,00 s-a mai înregistrat la următoarele licee din Capitală:

- Colegiul Național „Ion Creangă” - 9,20;

- Colegiul Național „I.L. Caragiale”- 9,17;

- Colegiul Național „Mihai Eminescu” - 9,15;

- Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” – 9,12;

- Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” – 9,12;

- Colegiul Național „Elena Cuza” – 9,07;

- Colegiul Național „Ion Neculce” – 9,05;

- Liceul Teoretic „Jean Monnet” – 9,02.

Ce coduri nu poți înscrie pe fișa de înscriere

Pe fișa de înscriere pentru repartizarea la liceu, codurile alocate profilurilor/specializărilor/domeniilor trebuie completate în ordinea preferinţelor.

Candidaţii sunt avertizaţi că pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la care predarea se face într-o limbă a unei minorităţi naţionale pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă sau dacă au susţinut şi au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă. În caz contrar, opţiunea va fi anulată în momentul repartizării computerizate.

La fel trebuie procedat și în cazul specializărilor la care predarea unei limbi moderne se face în regim bilingv. Astfel, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai candidații care au susţinut şi au promovat proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă şi au pe fişă nota obţinută la această probă, conform prevederilor din Metodologia de admitere. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate.

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O altă mențiune importantă este aceea că pe fișa de admitere a fiecărui candidat se pot afla note la cel mult două limbi materne diferite la rubrica „nota obținută la limba și literatura maternă la evaluarea națională“ (una dintre ele fiind, eventual, limba maternă din care a studiat disciplinele la gimnaziu).

Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ

La admiterea computerizată – etapa I, candidații pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ.

Înscrierea candidaţilor la admitere se face prin completarea fişelor de înscriere.

La repartizarea computerizată realizată în prima etapă de admitere participă numai elevii care au susținut Evaluarea Națională.

Completarea opțiunilor are loc în perioada 13 – 20 iulie 2026, de către absolvenții clasei a VIII-a care au susţinut Evaluarea Naţională și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ absolvită.

După completare și introducerea datelor de pe fişe în baza de date computerizată (această operațiune se va face conform planificării stabilite de comisia din unitatea de învățământ) are lor verificarea de către părinţi şi elevi, în prezenţa diriginţilor, a corectitudinii datelor din fişa listată pentru fiecare elev.

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Repartizarea computerizată are loc în 22 iulie 2026, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiunile candidaţilor, înscrise în fişa de opţiuni.