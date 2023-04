Poliţiştii locali din Iași, puşi să-i amendeze pe părinţii elevilor chiulangii. Păreri pro şi contra în rândul părinţilor

Primăria Municipiului Iaşi a luat recent măsuri pentru a reduce numărul de absenţe înregistrat de elevii ieşeni. Astfel, s-a decis ca poliţiştii locali să se ocupe de acest aspect şi să ia măsurile necesare.

Astfel, părinţii elevilor din Iaşi trebuie să fie mult mai atenţi când vine vorba despre prezenţa tinerilor la orele de curs, deoarece se pot alege cu amenzi usturătoare.

Concret, Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi, a semnat o dispoziţie prin care a însărcinat în jur de 50 de poliţişti locali să ia măsuri în cele 74 de unităţi de învăţământ din Iaşi, pentru constatarea şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale.

Ce feedback a primit primăria. Păreri pro şi contra în rândul părinţilor

Chiar dacă această măsură este benefică pentru a reduce numărul de absenţe înregistrat de elevii ieşeni, există atât păreri pro cât şi păreri contra în rândul părinţilor, multe dintre ele fiind manifestate în mediul online.

„Acum o să stăm să îi păzim în fiecare zi, să-i sunăm o dată pe oră, să vedem dacă sunt la şcoală, că ne ia primăria banii. Mi se pare o decizie absurdă", spune o ieşeancă în mediul online.

Cu toate acestea, Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi, susţine că aceste măsuri sunt necesare şi că feedback-ul primit este pozitiv.

,,Legea Educaţiei are toate prevederile incluse, părintele se obligă să dea copilul la şcoală în perioada de studii obligatorie. Feedback-ul pe care l-am primit este pozitiv, deoarece părinţii conştientizează că este nevoie de educaţie. Cred că este o măsură bună, chiar dacă nu vom salva 100% din absenţe. Sperăm să reducem absenţele an de an, pentru că este în beneficiul copiilor. Este o măsură bună, care ar trebui să fie şi mai dură pentru că educaţia este temelia acestei naţiuni. Ar trebui să fie un proiect naţional, lipsa implicării statului va aduce un eşec în dezvoltarea naţiunii", a precizat Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi.