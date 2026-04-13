search
Luni, 13 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Când începe școala după vacanța de primăvară 2026 și câte săptămâni mai au elevii până la vacanța mare

0
0
Publicat:

După vacanța de primăvară, elevii din România se întorc în bănci pe 15 aprilie 2026, dată la care începe oficial ultimul modul al anului școlar 2025–2026. Potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației, această perioadă va marca finalul cursurilor și intrarea în etapa de evaluări și examene, inclusiv pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat.

Elevi la școală Foto: arhivă, adevărul
Modulul 5 este ultima perioadă de cursuri din anul școlar și se desfășoară 9 săptămâni, până vineri, 19 iunie 2026, când începe vacanța de vară pentru majoritatea elevilor. Acest interval de aproximativ nouă săptămâni este unul esențial, în care se finalizează materia, se susțin evaluările finale și se fac recapitulările pentru examenele naționale.

În această perioadă, elevii au și mai multe zile libere legale. Nu se fac cursuri pe 1 mai – Ziua Muncii, pe 1 iunie – Ziua Copilului, pe 5 iunie – Ziua Învățătorului, și pe 8 iunie – a doua zi de Rusalii, ceea ce fragmentează programul școlar din ultima parte a anului, potrivit edupedu.

Pentru elevii de clasa a VIII-a, o dată importantă este 4 mai 2026, când inspectoratele școlare publică broșurile de admitere la liceu, cu informații despre locuri, specializări și mediile ultimului admis din anul precedent.

Nu toți elevii vor încheia cursurile în același timp. Elevii din clasele terminale au calendare diferite: cei de clasa a XII-a și a XIII-a termină cursurile pe 5 iunie 2026, iar elevii de clasa a VIII-a pe 12 iunie 2026. În schimb, pentru învățământul liceal tehnologic, anul școlar continuă până pe 26 iunie 2026.

Evaluări naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a în luna mai

Tot în modulul 5 se desfășoară și evaluările naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Elevii de clasa a II-a susțin testările între 12–15 mai, cei de clasa a IV-a între 19–21 mai, iar cei de clasa a VI-a între 26–28 mai. Aceste evaluări au rol orientativ și nu se trec în catalog, fiind utilizate pentru adaptarea procesului de învățare.

În anul școlar 2025–2026, evaluările includ și itemi-pilot care vizează competențe de alfabetizare funcțională, cu aplicații practice și conexiuni interdisciplinare, potrivit metodologiei Ministerului Educației. Schimbările urmăresc o mai bună corelare între școală și situațiile reale de învățare.

Ultimul modul al anului școlar este și perioada examenelor naționale. Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a și examenul de Bacalaureat au loc după încheierea cursurilor pentru elevii din anii terminali, conform calendarului oficial.

Când încep examenele naționale pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat

Înscrierea la examen are loc între 10–12 iunie 2026, iar cursurile pentru clasa a VIII-a se încheie pe 12 iunie. Probele scrise încep pe 22 iunie, cu Limba și literatura română, urmate de Matematică pe 24 iunie și Limba maternă pe 26 iunie. Rezultatele finale sunt afișate pe 8 iulie 2026. Vacanța de vară începe sâmbătă, 20 iunie 2026.

Examenele de Bacalaureat debutează cu probele de competențe, desfășurate între 8–17 iunie 2026, urmate de probele scrise între 29 iunie și 3 iulie. Rezultatele finale sunt afișate pe 13 iulie 2026.

Admiterea la liceu 2026, organizată în luna iulie

Procesul de admitere la liceu se desfășoară în luna iulie 2026, pe baza mediei de la Evaluarea Națională. Între 13 și 20 iulie se completează opțiunile, iar pe 22 iulie are loc repartizarea computerizată.

Între 23 și 28 iulie se depun dosarele de înscriere, iar o a doua etapă de repartizare este programată la finalul lunii iulie.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

