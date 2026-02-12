Vacanță la schi sau la bunici? Directoarea de școală care face excursii gratuite cu elevii: „Asta le dă curaj și altă perspectivă”

Elevii din mai multe județe ale țării se află deja în „vacanța de schi”, alții urmează să intre săptămâna viitoare, pentru ca ultima săptămână din februarie să închidă seria. Pentru mulți copii practicarea sporturilor de iarnă rămâne însă un vis.

„Vacanța de schi”, o vacanță de săptămână „mobilă”, perioada fiind lăsată la decizia inspectoratelor școlare județene, a stârnit controverse și continuă să o facă. Sunt voci care reclamă că fragmentarea anului școlar îi scoate pe elevi din ritm, și altele care susțin că vacanțele mai scurte dar mai dese îi ajută pe copii.

„Este un sport care le îmbunătățește stima de sine”

Practicarea sporturilor de iarnă în vacanță – de unde și numele atribuit vacanței din această perioadă - pentru cei mai mulți elevi rămâne un vis, deși i-ar ajuta pe copii enorm, explică Loredana Stroiuleasa, consilier școlar și directoarea unei școli gimnaziale din mediul rural.

Pentru elevii ai căror părinți își permit să le ofere copiilor câteva zile de relaxare pe pârtie impactul este, într-adevăr, pozitiv. „În primul rând că fac mișcare în aer liber, merg la zăpadă, nu mai stau pe telefoane. Schiatul este un sport care le îmbunătățește stima de sine, îi învață să-și controleze emoțiile, pentru că atunci când înveți un sport nou - și acesta este un sport extrem oarecum - ai niște emoții pe care trebuie să înveți să ți le stăpânești, trebuie să îți depășești limitele. El este un sport bun și ideea este bună, dar dacă am trăi într-o țară unde s-ar organiza tabere accesibile sau chiar gratuite, să meargă și copiii din mediul rural și să învețe acest sport”, crede Stroiuleasa.

Chiar și pentru familii care ar reuși să pună deoparte bani pentru o vacanță în această perioadă schiatul rămâne un obiectiv de neatins dacă serviciul nu le permite să se bucure de câteva zile libere.

„Probabil că la școlile din oraș elevii merg în vacanță pe undeva în perioada aceasta, dar în mediul rural nu. Este vacanță și atât. O pauză de la școală. (...) În mare parte elevii de la noi din școală vor fi acasă sau la bunici”, a mai precizat directoarea Școlii Gimnaziale Milcov Deal.

Atunci când copiii își povestesc, după vacanță, experiențe oarecum asemănătoare nu mai e loc de frustrări. Acolo însă unde în aceeași clasă se întâlnesc colegi din familii cu nivel financiar ridicat, pentru care susținerea cheltuielilor pentru mai multe vacanțe pe an nu este este o problemă, alături de copii din familii cu venituri reduse totul ține de cum părinții reușesc să le explice acasă de ce nu pot avea același tip de experiențe.

„Și după vacanța de vară mulți copii povestesc că au fost în locuri unde alții nu își permit să meargă. Asta depinde foarte mult de cum gestionează părinții acasă situația și cum le explică faptul că ei nu au potențialul financiar pe care îl are colegul de bancă. Asta ține de părinte să discute acasă , dar și de profesor la școală, atunci când povestesc ce au făcut în vacanță. În general, la ora de dirigenție se discută despre ce am făcut în vacanță. Să punem problema că și vizita la bunici este la fel de frumoasă ca și cea din Dubai, vorbim despre încărcătura emoțională. Timpul petrecut cu bunicii a fost frumos și experiențele contează, nu banii investiți”, subliniază Stroiuleasa. Chiar dacă astfel de explicații le oferă și părinții, ele vor avea o mult mai mare importanță dacă vin din partea profesorului sau a dirigintelui, confirmă Stroiuleasa.

Excursie gratuită cu școala, cu bani din PNRAS

Loredana Stroiuleasa a vorbit, pe de altă parte, despre cât de importante sunt în viața elevilor experiențele din afara școlii, cu atât mai mult atunci când familiile nu pot susține astfel de cheltuieli. Conduce o școală cu puțin sub 100 de elevi (grădiniță, ciclul primar și ciclul gimnazial), iar cei mai mulți copii nu au mers niciodată în tabără sau cu părinții într-o excursie.

Printr-un proiect accesat prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), în valoare de peste 82.000 euro, școala a făcut mai multe achiziții pentru a putea desfășura diverse activități, a rezervat o parte din buget cursurilor remediale, a asigurat masa caldă elevilor pentru anul școlar trecut și pentru anul în curs (proiectul se încheie în iunie), a organizat cursuri pe diverse teme de interes pentru profesori și părinți și a rezervat o parte importantă din buget pentru a le oferi elevilor experiența unor excursii. 55 de elevi, din ciclul gimnazial și ciclul liceal, au petrecut împreună, la finalul anului școlar trecut, trei zile memorabile. Au mers într-un parc de aventură, au vizitat peștera Polovragi, au stat la povești la lumina focului de tabără, au adunat multe alte amintiri.

„Mă tot întreabă când mai mergem în excursii. Acum mai avem programată o excursie în primăvară, la București. Am calculat bugetul astfel încât să ne permitem și experiența unui atelier de creație. Vom vizita Palatul Parlamentului, avem în plan mai multe lucruri”, a mai precizat Stroiuleasa.

Loredana Stroiuleasa conduce de patru ani școala din Milcov Deal, fiind numită în funcție după ce directorul precedent a renunțat la post. Spune că la început a simțit deznădejde, găsind clădirea într-o stare proastă și multe de pus la punct. În scurt timp lucrurile au început să se schimbe. S-au făcut reparațiile necesare, iar pentru copii a fost organizată prima excursie, la acel moment cu bani din sponsorizări, la câțiva zeci de kilometri depărtare de casă, în Vâlcea, județul vecin.

„Am primit mesaje de la părinți care-mi scriau că i-am dus unde ei nu o să poată să-i ducă niciodată, în condițiile în care am ajuns la Vâlcea și Călimănești, adică aproape”, a explicat directoarea.

Au vizitat acolo, printre altele, grădina zoologică, iar reacția unui copil atunci când a remarcat păunul, spunând uimit că a văzut „o găină înflorită”, a rămas în amintirea tuturor.

În timp ce pentru alți copii o vacanță în țară este uneori prea puțin, pentru elevii de la școala din Milcov și o vizită de câteva ore, efectuată cu altă ocazie, în Școala Altfel, la instituții din municipiul reședință de județ (situat la doar 10 km de casă) a fost copleșitoare. Vizita s-a încheiat cu o oprire la McDonalds, pe care elevii și-au dorit-o mult. Pentru anumiți copii a fost însă o cheltuială peste bugetul familiei.

„Am avut câțiva copii care au spus că ei se duc și așteaptă în parc. La un moment dat o fetiță s-a exprimat – Ce, doamna, păi cu cât costă un meniu aici cumpărăm un salam și mâncăm toți acasă! -. Eram pregătiți, profesorii făcuserăm chetă, am luat meniuri pentru toți copiii. Sau mă întreba o fetiță de unde ar putea să-și cumpere covrigi, pentru că avea 5 lei. A fost foarte supărată că nu am acceptat să-mi dea cei 5 lei și i-am spus că se va achita de datorie atunci când își va duce proprii copii la restaurant și le va povesti cum a fost prima ei experiență”, a relatat profesoara din momentele pe care le trăiește uneori, alături de colegii săi, în relația cu elevii.

Profesorii caută, a mai spus Stroiuleasa, orice oportunitate de a-i scoate pe copii din universul pe care-l cunosc, pentru a le arăta că au pentru ce să depună eforturi la școală.

„Încercăm să le arătăm lucruri noi, experiențe noi și să le explicăm că trebuie să pună mâna să învețe, să ajungă să aibă un job și să-și permită la rândul lor să-și ducă copiii în aceste locuri. Asta le și spunem: <Vedeți? Dacă învățați, puteți să ajungeți să aveți o profesie și un venit financiar!>. A contat foarte mult și pentru fete (n. red. - în rândul fetelor era o mai mare rată a abandonului). În ultimii patru ani niciun copil de clasa a VIII-a nu și-a mai abandonat studiile. Le-am arătat că trebuie să muncească undeva, trebuie să facă școală ca să poată munci într-un loc unde să-și permită anumite lucruri în viață. (...) Sunt importante excursiile acestea pentru că văd lumea, înțeleg că orizontul este mult mai mare, o astfel de experiență le dă curaj și le schimbă perspectiva asupra viitorului”, a conchis directoarea.