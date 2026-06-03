Evaluarea Națională 2026: când încep probele, cum se face admiterea la liceu și ce trebuie să știe elevii de clasa a VIII-a

Încă o săptămână de școală și începe numărătoarea inversă pentru absolvenții de gimnaziu, care până la sfârșitul lunii vor susține și probele Evaluării Naționale. În această perioadă, în școli încă se derulează întâlniri cu părinții pentru a li se detalia procedura admiterii la liceu.

Elevii de clasa a VIII-a încheie cursurile în acest an școlar în 12 iunie 2026, cu o săptămână mai devreme decât restul colegilor. În școli, în această perioadă se desfășoară o serie de activități, inclusiv întâlniri cu părinții în cadrul cărora diriginții le explică procedura de admitere și ce au de făcut după ce absolvenții de clasa a VIII-a susțin probele Evaluării Naționale și află rezultatele.

Calendarul Evaluării Naționale 2026

În perioada 8-12 iunie, are loc în școli înscrierea candidaților la examen, care se realizează de către unitatea de învățământ, fără să fie nevoie de o solicitare din partea reprezentantului legal.

Cursurile se încheie oficial în 12 iunie, pentru ca 10 zile mai târziu elevii să se prezinte la prima probă a examenului de Evaluare Națională, notele obținute decizând media de admitere în funcție de care elevii se vor putea înscrie la liceu.

Noutatea în acest an este ziua liberă între probe, care le permite elevilor momente de respiro.

Regăsiți mai jos calendarul examenului de Evaluare națională:

• 10 – 12 iunie 2026: Înscrierea candidaților la examen

• 12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

• 22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

• 23 iunie 2026: Zi liberă (fără probă)

• 24 iunie 2026: Matematica – probă scrisă

• 25 iunie 2026: Zi liberă (fără probă)

• 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă

• 2 iulie 2026 (până la ora 12:00): Afișarea rezultatelor inițiale

• 2 iulie (orele 16:00 – 19:00) și 3 iulie (orele 8:00 – 12:00): Depunerea contestațiilor

• 3 – 7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

• 8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Cum se face admiterea la liceu în 2026

Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2026, precum şi cei din promoţiile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027, se înscriu în învăţământul liceal, la cursuri de zi.

Pentru cei care au depășit vârsta de 18 ani sau se întâmplă acest lucru până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027 înscrierea se face la învățământul liceal curs seral sau frecvență redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.

Oferta de locuri pentru învăţământul liceal, curs seral sau frecvenţă redusă, include clasele organizate pe filierele teoretică, tehnologică și tehnologic dual și poate fi consultată în broșurile de admitere pe care fiecare inspectorat școlar județean le-a afișat pe site-ul oficial.

Admiterea în învățământul liceal – cursuri de zi se face prin: repartizare computerizată; ședință publică – specifică anumitor categorii de candidați; promovarea probelor de aptitudini și calcularea mediei de admitere - în cazul liceelor vocaționale.

Elevii care optează pentru admiterea într-un liceu vocațional au parcurs până la această dată probele de aptitudini, situația privind promovarea acestor probe fiind transmisă în școli.

Cum se calculează media de admitere. Ce se întâmplă dacă ceri renunțarea la nota de la limba maternă

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, reprezintă media generală la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei generale la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, conform unui model-tip, semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar, se arată în broșura de pe site-ul Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei generale la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal în clase cu predare în limbile minorităților naționale.

Cum se calculează media de admitere pentru liceele vocaționale

Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocațional - profilurile artistic, sportiv, teologic și militar - pentru anul școlar 2026/2027 se calculează diferit, intervenind și rezultatele obținute la probele de aptitudini.

1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:

(𝟑 𝐀𝐏𝐓 + 𝐌𝐀)/ 𝟒 =𝐌𝐅𝐀, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională); MFA = media finală de admitere.

2. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (𝑨𝑷𝑻 + 𝑴𝑨)/𝟐 =𝑴𝑭𝑨, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.); MFA = media finală de admitere.

3. Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel: 0,2 MA + 0,8 NP = MFA, unde:

NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică;

MA = media de admitere (calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.);

MFA = media finală de admitere.

Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini), se face prin repartizare computerizată (prima etapă), în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv și în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.

Cum se departajează candidații cu medii egale

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

a) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

b) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;

c) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;

d) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate la punctele a), b), c) și d) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.

Pentru liceul teoretic și vocaţional, repartizarea candidaţilor se efectuează pe filiere, profiluri și specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor finale de admitere şi în funcţie de opţiuni.

În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe domenii, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni.

Ce urmează până la admitere

În următoarea perioadă, în școli sunt programate, potrivit calendarului oficial, mai multe activități legate de admiterea la liceu, astfel:

- 12 mai – 12 iunie 2026 - Şedinţe/acțiuni de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.);

- 17 iunie 2026 - Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată.

!!! Unitățile de învățământ vor verifica corectitudinea datelor cu privire la mediile generale de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a și efectuează eventualele corecții până la această dată;

- 18 iunie 2026 - Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată;

- 8 iulie 2026 - Transmiterea de către Comisia națională de admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice. Tot până la 8 iulie are lor depunerea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care optează pentru stabilirea mediei la Evaluarea Naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, la secretariatele unităţilor de învăţământ de provenienţă;

- 9 iulie 2026 - Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică centralizată;

- 9 iulie 2026 - Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a.

Admiterea la liceele vocaționale, înaintea repartizării computerizate

Elevii care își doresc un loc într-un liceu vocațional au ocazia să afle dacă vor fi admiși înainte de repartizarea computerizată, astfel încât cei respinși să se poată înscrie pentru repartizarea computerizată pentru un loc la alt liceu.

După desfășurarea probelor de aptitudini, între 18 – 22 mai 2026, și comunicarea rezultatelor finale la respectivele probe, urmează alte activități pe care trebuie să le ducă la îndeplinire fie reprezentanții școlii gimnaziale, fie părinții, conform următorului calendar:

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- 17 iunie 2026 - transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată. Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicația informatică centralizată;

- 8 iulie 2026 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată;

- 9 iulie 2026 - validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată;

- 13 iulie 2026 Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaţionale a anexelor fișelor de înscriere ale candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată.

- 14 iulie 2026 - transmiterea, în format electronic, către Centrul naţional de admitere a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele pentru care s-au susţinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Calendarul admiterii pe locuri rezervate elevilor de etnie rromă

Distinct de etapa repartizării computerizate se realizează și admiterea elevilor pe locurile speciale pentru etnia rromă (care au fost afișate în fiecare județ până în 4 mai 2026), cele mai importante activități fiind:

- până la 12 iunie 2026 - eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromă;

!!! Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă pot fi eliberate și on-line. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației rromilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia rromă;

- 13-14 iulie 2026 - completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ. Introducerea în aplicația informatică pentru admitere (baza de date computerizată) a datelor din fișele de înscriere, verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator.

!!! Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!

- 16 iulie 2026 - repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și comunicarea rezultatelor candidaților prin afișarea la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar. Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.

!!! Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027.

Când are loc admiterea candidaților cu CES pe locuri rezervate

Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă se desfășoară de asemenea distinct de repartizarea computerizată.

Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații elevi cu CES (1-2 locuri/clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare/limba de predare) a fost făcută până în 4 mai la nivelul fiecărui județ, iar perioada 4 mai - 4 iunie 2026 a fost rezervată ședințelor de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii diriginți, privind admiterea pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă.

- 8 – 15 iunie 2026 - depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, la unitatea de învățământ de proveniență, a certificatului de orientare școlară și profesională pentru ciclul gimnazial, valabil pentru anul școlar 2026 – 2026, emis CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestora pe locurile distinct alocate în unități de învățământ de masă.

!!! Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document acceptat, conform prevederilor art.3, litera m) din OMECTS nr.5574/2011, cu modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă. În situații justificate și dovedite, copiile certificatelor de orientare școlară și profesională emise de centrul județean/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistență educațională se pot depune și după termenul precizat în Calendar, doar cu acordul Preşedintelui Comisiei Naţionale de Admitere, se mai menționează în broșura de pe site-ul IȘMB;

- 13-14 iulie 2026 - completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ.

- Introducerea în aplicația informatică pentru admitere (baza de date computerizată) a datelor din fișele de înscriere, verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator.

!!! Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!

- 16 iulie 2026 - repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă și comunicarea rezultatelor candidaților prin afișarea la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar. Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.

!!! Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați, dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027.

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Admiterea candidaților pentru învățământul special

13–14 iulie 2026 - înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 12 iunie 2026. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia.

Repartizarea computerizată

Repartizarea computerizată pentru candidații din seria curentă și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027 este etapa care urmează admiterii în liceele vocaționale, pe locurile pentru romi, pe locurile pentru elevii cu CES etc., conform următorului calendar:

- 13 – 20 iulie 2026 - completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a.

!!! Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!

!!! Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului!

Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați, dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă completează opțiunile în perioada 15-17 iulie 2026.

13 – 20 iulie 2026 - introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere;

13 – 20 iulie 2026 - verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată;

- 20 iulie 2026 - termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată. Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București.

- 20 iulie 2026 - transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată;

- 21 iulie 2026 - verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională;

- 21 iulie 2026 - corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată;

- 22 iulie 2026 - repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027. 22 iulie 2026

Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal. Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București;

-23 – 28 iulie 2026 - depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;

- 28 iulie 2026 - transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere;

- 29-31 iulie 2026 - rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

O a doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027, începe din 31 iulie.