Începe Evaluarea Națională la clasa a IV-a. Schimbarea adusă de testele de tip PISA

Elevii de clasa a IV-a susțin astăzi prima probă a Evaluării Naționale: cea de Limbă și Comunicare. Notele nu vor fi trecute în catalog și nici folosite ca mjiloc de departajare sau ierarhizare, dar au rol de radiografiere: oferă o imagine realistă asupra nivelului de dezvoltare al copilului și asupra eventualelor dificultăți, pentru a putea fi corectate de cadrele didactice.

Calendarul Evaluării Naționale de la finalul clasei a IV-a

Limbă și comunicare - Limba română/ Limba română pentru minoritățile naționale - 19 mai

Matematică și Științe ale naturii - 20 mai

Limbă și comunicare - Limba maternă - 21 mai 2026

Schimbările din acest an

Anul acesta, evaluările vin cu noutăți:

sarcinile de evaluare/itemii testelor vizează mai accentuat aspecte concrete (cunoștințe, deprinderi, atitudini, valori), aplicabile, conectate la viața de zi cu zi a elevilor;

există posibilitatea de a extinde competențele evaluate, pentru o relevanță curriculară mai mare

Elementele de noutate au fost stabilete toamna trecută, prin ordin de ministru, la inițiativa lui Daniel David.

,,Astfel, în anul școlar 2025 - 2026, în cadrul acestor evaluări (EN II - IV - VI), în vederea realizării cerințelor vizând aplicabilitatea în viața de zi cu zi a elevilor, se pilotează itemi care vizează competențe de alfabetizare funcțională cu aplicații practice, inclusiv din alte arii curriculare. În acest mod, evaluările vor reflecta noua abordare curriculară prin care subiectele vizează și aspectele concrete ale aplicării în viața elevilor de zi cu zi a cunoștințelor, deprinderilor, atitudinilor și valorilor construite în procesul de învățare", au comunicat reprezentanții Ministerului.

Noii itemi sunt de tip PISA și se bazează pe ,,mobilizarea cunoștințelor pentru rezolvare de situații-problemă, pe formulare de opinii și argumentare ca antrenare a gândirii critice aplicate și dincolo de disciplinele școlare, în învățarea pentru viață".

Care este rolul Evaluărilor Naționale la clasele mici

Evaluările Naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a nu se bazează pe ierarhizare, ca examenul din clasa a VIII-a.

Scopul acestor teste este să furnizeze date aât profesproșpr de la clasă, cât și unităților de învățământ, în așa fel încât să adapteze procesul educațional nevoilor elevilor.

Notele se trec în catalog doar la cererea părinților.