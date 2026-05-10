Evaluările Naționale 2026: Tot ce trebuie să știe părinții despre testările de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Calendarul complet și noile reguli

În această lună, elevii de clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor trece prin emoțiile examenelor. Important de știut este că Evaluările Naționale de la finalul acestor clase sunt concepute ca instrumente de verificare a competențelor, nu ca mijloace de departajare sau de ierarhizare. Testările nu influențează mediile și nu apar în catalog, dar oferă o imagine realistă asupra nivelului de dezvoltare al copilului și asupra eventualelor dificultăți, pentru a putea fi corectate. În plus, din acest an, evaluările vor conține și itemi de tip PISA.

De ce sunt importante aceste evaluări

Evaluările de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a evaluează progresul pe mai multe paliere: de la abilități de bază, precum cititul și scrisul, până la competențe mai complexe, cum ar fi interpretarea unui text sau rezolvarea de probleme aplicate.

Spre deosebire de examenele cu miză mare, aceste testări au un rol de diagnostic: măsoară nivelul de pregătire al elevilor, iar rezultatele pot fi folosite de școală și de profesori pentru a adapta metodele de predare și pentru a sprijini elevii acolo unde este nevoie.

Un aspect esențial: rezultatele nu se fac publice și, în mod implicit, nu se trec în catalog. Totuși, la cererea elevului și a părinților/tutorelui legal, punctajele pot fi echivalate cu note sau calificative.

Noutăți în 2026. Ce s-a schimbat față de anii anteriori?

Ministerul Educației a aprobat în septembrie, anul trecut, o metodologie actualizată, cu două modificări importante:

Accentul pe subiecte ancorate în viața reală. Testele vizează cunoștințe și deprinderi aplicabile în viața de zi cu zi, nu doar reproducerea unor informații din manual. Evaluarea alfabetizării funcționale. Vor fi incluși pentru prima dată itemi care evaluează competențe de alfabetizare funcțională cu aplicații practice, inclusiv din alte arii curriculare — o abordare inspirată de testele internaționale PISA.

Fostul ministru Daniel David a fost cel care a introdus aceste schimbări.

Cum se desfășoară Evaluarea la clasa a II-a

Pentru cei mai mici elevi implicați, Evaluarea este concepută într-o manieră accesibilă și lipsită de presiune. Probele sunt scurte și se desfășoară în timpul orelor obișnuite, fără o atmosferă de examen.

Elevii sunt evaluați la două probe: ,,Limbă și comunicare" și ,,Matematică și Explorarea Mediului", iar cerințele sunt simple și clare.

În cadrul primei probe, de regulă copiii trebuie să citească un text scurt și să răspundă la întrebări directe. Sunt evaluate scrierea corectă, vocabularul, ortografia și folosirea corectă a semnelor de punctuație.

La Matematică, exercițiile vizează operații simple (adunare, scăder), probleme de logică elementară cu elemente din lumea înconjurătoare (animale, plante, anotimpuri), numărare și comparare de cantități.

Testele durează 45 de minute și se desfășoară sub supravegherea învățătorului.

Calendarul probelor la clasa a II-a

Limbă şi comunicare - scris - Limba Română/ Limba maternă - 12 mai Limbă şi comunicare - citit - Limba Română/Limba maternă - 13 mai Matematică şi Explorarea mediului - 14 mai Limbă și comunicare - Scris și Citit – Limba Română pentru minorităţile naționale - 15 mai

Ce aduce Evaluarea de la clasa a IV-a

Evaluarea de la clasa a IV-a marchează finalul ciclului primar și face trecerea către cerințe mai complexe. Elevii sunt testați la ,,Limbă și comunicare" și la ,,Matematică și Științe ale naturii".

Textele devin mai consistente, iar cerințele nu se mai limitează la identificarea unor informații, ci implică și interpretarea acestora. Elevii trebuie să demonstreze că pot înțelege sensuri mai profunde și că își pot exprima ideile într-un mod coerent.

De exemplu, un item poate solicita formularea unei opinii despre un fragment citit sau explicarea comportamentului unui personaj. Astfel de cerințe pun accent pe gândirea critică, nu doar pe reproducerea informației.

La Matematică, problemele sunt mai elaborate și implică mai multe etape de rezolvare. Elevii trebuie să aplice cunoștințele în contexte variate, pentru a demonstra că pot face legătura între teorie și practică.

Durata fiecărui test este de 60 de minute. Subiectele sunt împărțite de un cadru didactic care nu predă la clasa respectivă. Pe întreaga durată a probei, elevii mai sunt supravegheați de încă un profesor care nu le predă în mod obișnuit.

Sălile în care se susține Evaluarea Națională sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei învață.

Calendarul probelor la clasa a IV-a

Limbă şi comunicare - Limba Română/Limba Română pentru minorităţile naţionale - 19 mai Matematică şi Ştiinţe ale naturii - 20 mai 2026 Limbă şi comunicare - Limba maternă - 21 mai 2026

Cum se desfășoară Evaluarea la clasa a VI-a

În cazul elevilor de clasa a VI-a, probele sunt următoarele: ,,Limbă și comunicare", precum și ,,Matematică și Științe ale naturii". În cadrul ,,Științelor naturii" sunt evaluate cunoștințele de la Fizică și Biologie. Scopul acestei evaluări este și preorientarea școlară a copilului către un anumit tip de liceu.

În cadrul probei de Limba Română , elevii trebuie să citească texte mai complexe și să răspundă la întrebări care implică interpretare, analiză și argumentare. Nu mai este suficient să identifice informații, ci trebuie să explice, să compare și să formuleze puncte de vedere.

La Matematică, exercițiile includ mai multe operații și cer o abordare logică, iar la Științe, elevii trebuie să explice fenomene fizice și naturale, să răspundă la întrebări teoretice, dar și să rezolve exerciții aplicative care includ elemente precum protejarea mediului înconjurător.

La fel ca în cazul Evaluării de la clasa a IV-a, durata fiecărui test este de 60 de minute. Subiectele sunt împărțite de un cadru didactic care nu predă la clasa respectivă. Pe întreaga durată a probei, elevii mai sunt supravegheați de încă un profesor care nu le predă în mod obișnuit

Calendarul probelor la clasa a VI-a

Limbă şi comunicare - Limba Română/ Limba Română pentru minoritățile naționale - 26 mai Matematică şi Ştiinţe ale naturii - 27 mai Limbă și comunicare - Limba maternă - 28 mai

Cum vă puteți ajuta copilul să se pregătească?

1. Nu creați presiune inutilă. Aceste teste nu sunt examene decisive. O atmosferă relaxată acasă ajută mai mult decât ore suplimentare de pregătire intensivă.

2. Exersați cu modelele oficiale. Ministerul Educației a publicat modele de subiecte pentru clasa a II-a , pentru clasa a IV-a și pentru clasa a VI-a. Parcurgeți-le împreună, fără cronometru, ca o activitate obișnuită.

3. Vorbiți cu profesorul diriginte. Cadrele didactice știu cel mai bine unde are copilul dumneavoastră lacune și ce poate fi exersat acasă în mod eficient.

4. Asigurați-vă că cel mic doarme suficient în zilele dinaintea testelor. Odihna este mai valoroasă decât o noapte de recapitulare.

5. Explicați-i copilului ce este evaluarea. Un copil de 8 ani sau de 12 ani care înțelege că testul este „ca o fotografie a ce știe acum" — nu un examen de care depinde viitorul lui — va merge la școală cu mai multă seninătate.

