Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
Rezultatele simulării Evaluării Naționale 2026: Ministrul Educației dă vina pe lipsa de motivație, elevii reclamă un sistem deconectat de realitate

Elevii de clasa a VIII-a au aflat cât de pregătiți sunt pentru examenul real, de la începutul verii. 70% dintre ei au luat note de trecere la Română și 65% la Matematică. Dar, la ambele materii, procentul notelor între 9 și 10 este mai scăzut decât cel al rezultatelor între 3 și 4. Distribuția notelor, la ambele materii, ridică însă întrebări despre cum predăm, cum evaluăm și cât de bine pregătim elevii pentru liceu. 

Ce spun cifrele

La Matematică, aproape 35% dintre elevi au luat note sub 5. La Română, procentul este de 30%. 

Sursa: Ministerul Educației
Sursa: Ministerul Educației

Distribuția notelor la Matematică adaugă un alt nivel de îngrijorare. Cele mai multe note s-au concentrat în intervalul 5–6, ceea ce înseamnă că mulți elevi au trecut pragul, dar cu puțin. La capătul opus, puțin peste 3% dintre elevi au obținut note între 9 și 10 — mai puțin decât cei care au luat între 2 și 3, care au ajuns la aproape 5%.

Sursa: Ministerul Educației
Sursa: Ministerul Educației

Față de simularea din 2025, tabloul este mixt. La Română există o îmbunătățire de aproximativ șase puncte procentuale — de la 64% la 70% note de trecere. Dar la Matematică, lucrurile s-au înrăutățit: anul trecut, aproape 72% dintre elevi luaseră note peste 5; acum sunt doar 65%. Un regres de șapte puncte procentuale într-un singur an.

Ce spune ministrul Educației: O imagine de moment

Mihai Dimian, noul ministru al Edcuației pune rezultatele pe seama motivației elevilor. 

,,Rezultatele oferă o imagine de moment şi oferă posibilitatea fiecărui elev şi a profesorului din clasă să vadă împreună ce au de îmbunătăţit. O parte din aceste rezultate se explică printr-o pregătire mai slabă, datorată unei motivaţii mai scăzute de a studia. Şi avem şi în trecut în testele PISA statistici care ne arată că în România motivaţia elevilor pentru studiul ştiinţei era cea mai redusă dintre toate ţările analizate şi aici avem de lucru", a declarat ministrul la TVR Info.

Acesta a mai vorbit despre alți doi factori care, în perspectiva sa, ar putea îmbunătăți lucrurile.

,,Avem de lucru în a aduce elevii mai mult în laboratoare şi a prezenta conceptele teoretice prin aplicaţii practice tocmai pentru a consolida aceste concepte teoretice. Şi împreună cu profesorii prin reforma curriculară pe care o dezvoltăm în acest moment să încercăm să facem aceste noţiuni mai atractive pentru elevi”. 

Reprezentant al elevilor: „Procesul de învățare, perceput ca pe o obligație față de părinți și profesori"

Bogdan Gogan, vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor, spune, de asemenea, că există o legătură între motivație și rezultate. 

„Procentele privind notele scăzute, atât la Română, cât mai ales la Matematică, subliniază faptul că, în majoritatea cazurilor, elevii nu mai au acea dorință de a învăța sau de a studia, percepând procesul de învățare ca pe o obligație față de părinți, profesori etc. și nu ca pe o modalitate de dezvoltare personală"

Dincolo de motivație, reprezentantul elevilor ridică o întrebare mai profundă, despre structura actuală a Evaluării Naționale.

⁠,,Cred că actuala metodă de admitere la liceu ar putea fi îmbunătățită și că ar trebui, într-un fel sau altul, să-l pregătească pe elev pentru ceea ce urmează. Pentru că ceea ce faci atât la română, cât și la matematică în gimnaziu, în majoritatea cazurilor, nu corespunde cu ceea ce urmează să studiezi în liceu”, spune Bogdan Gogan. 

Testul de maturitate al sistemului de Educație: ce se ascunde în spatele procentului de școli care au ignorat boicotul la simulări

Gabi Bartic: ,,La Română, testul nu mai reușește să diferențieze suficient între elevii buni și foarte buni"

Cel mai nuanțat diagnostic vine de la Gabi Bartic, expertă în Educație și director al unei platforme de testare. Analizând rezultatele pe discipline, ea observă că cifrele spun lucruri diferite și că a trata ambele materii cu aceeași concluzie generală este o greșeală.

,,La Matematică vedem destul de clar că există un număr mare de elevi cu lacune reale, iar distribuția notelor este relativ echilibrată, cu valori pe toată plaja, ceea ce înseamnă că testul reușește să diferențieze bine între niveluri.

La Română, în schimb, apare cred și o problemă de măsurare. Dacă ne uităm la distribuția notelor din comunicatul ministerului, vedem o concentrare mult mai mare în zona 8–10. Asta înseamnă că testul nu mai reușește să diferențieze suficient între elevii buni și foarte buni". 

Astfel, rezultatele de la Română ridică întrebări despre cât de eficient și obiectiv testăm. 

În evaluare, un test bun nu este cel la care ies note mari, ci cel care reușește să distribuie elevii pe toată scala și să spună clar cine unde este. Când scorurile se comprimă sus, diferențele fine dintre elevi devin fragile și mult mai sensibile la variații de corectare. Or, noi tocmai asta trebuie să evităm: să introducem factori subiectivi într-un examen în urma căruia luăm decizii ce privesc viitorul parcurs educațional al copiilor. 

,,Testăm rar și, de cele mai multe ori, prea târziu"

Rezultatele de la Matematică, unde cele mai multe note s-au încadrat între 5 și 6, iar procentul rezultatelor între 3 și 4 a depășit 12% nu arată că materia e prea grea, crede Gabi Bartic, ci că ,,devine greu de parcurs pentru mulți elevi pentru că este construită cumulativ. Dacă ai pierdut concepte de bază mai devreme, devine foarte dificil să mai recuperezi din mers".

Totodată, citează un studiu UNESCO recent care arată că în multe sisteme educaționale — printre care și cel românesc — evaluarea este folosită mai degrabă pentru raportare, nu pentru învățare.

,Testăm rar și, de cele mai multe ori, prea târziu. Asta face ca pentru foarte mulți elevi primul moment în care vedem cu adevărat unde sunt să fie clasa a VIII-a. Iar atunci este, de fapt, prea târziu ca să mai corectăm diferențele acumulate în ani

Motivație sau lacune? Un diagnostic incomplet

Cu privire la explicația ministrului Educație, că o parte din rezultate sunt din cauza motivației scăzute, Gabi Bartic spune: 

„Este posibil ca motivația să joace un rol, mai ales că vorbim despre o simulare și nu despre examenul final. E normal ca implicarea să fie mai mică. Dar ar fi o greșeală să punem explicația principală aici. Când vedem că aproape o treime dintre elevi sunt sub 5, nu mai vorbim doar despre motivație, ci despre lacune reale de învățare și despre diferențe extrem de mari între elevi. În plus, în unele cazuri, trebuie să ne uităm și la cât de precis măsurăm aceste performanțe. Motivația contează, dar nu poate explica singură un fenomen de această amploare."

Rămâne Evaluarea Națională cel mai bun sistem de admitere la liceu?

Aceasta este, poate, întrebarea cu cele mai mari mize practice. Răspunsurile sunt, previzibil, mai complicate decât un simplu da sau nu.

Bogdan Gogan consideră că sistemul actual ar putea fi îmbunătățit, mai ales în ceea ce privește coerența dintre ce se evaluează la examen și ce urmează să studieze elevii în liceu.

Gabi Bartic oferă, din nou, un răspuns mai nunanțat:

În forma actuală, când notele din Primar și Gimnaziu nu sunt neapărat legate de performanță reală (reamintesc că avem peste 80% dintre elevi cu medii peste 8) , Evaluarea Națională este o soluție imperfectă, dar necesară. Problema nu este că avem un examen, ci cât de bine este construit, cât de precis măsoară, ce competențe măsoară și care dintre competențe sunt necesare pe fiecare dintre rutele posibile pe care merge copilul în ciclul următor. 

Pe termen lung, experta pledează pentru un sistem mai complex: standarde clare de evaluare, mai multe repere pe parcurs și o combinație între evaluare continuă și examene finale — pe modelul altor sisteme educaționale. 

Simulare Evaluarea Națională 2026. Elevii au ieșit plini de speranță din sala de examen. „Mă așteptam la mai greu”

,,Dar până ajungem acolo, prioritatea ar trebui să fie să facem acest examen mai robust și mai echitabil", concluzionează Gabi Bartic. 

image
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de ani, în care America le-a întors spatele
digi24.ro
image
Cum arată mega reședința lui Kylie Jenner, de 20 de milioane de dolari. Are un dressing pe două etaje | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Dominic Fritz sparge la Timișoara sume monstru pentru decoruri de Paște. Un ou stradal sare de 500 de euro. În opoziție, USR critica decorurile festive și ONG-urile #rezist porneau petiții
gandul.ro
image
Warren Buffett regretă că și-a vândut acțiunile Apple, dar spune că nu ar cumpăra acum, având în vedere situația pieței
mediafax.ro
image
Achiziția făcută de numărul 1 mondial în tenis. Carlos Alcaraz nu s-a uitat deloc la bani
fanatik.ro
image
Iranul a publicat o listă cu 18 companii americane din Orientul Mijlociu pe care amenință să le lovească: Microsoft, Apple și Google se află printre ele
libertatea.ro
image
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
digisport.ro
image
Răsturnare de situație în cazul asasinării lui Charlie Kirk: glonțul fatal nu ar proveni din arma suspectului
stiripesurse.ro
image
ANAF a scos la vânzare un Ferrari F430 Spider. Prețul cerut pentru mașina din 2006, cu puțini kilometri la bord
antena3.ro
image
Accesoriile pentru bebeluși care pot pune viața copiilor în pericol. În unele state au fost interzise
observatornews.ro
image
» Primele și singurele imagini cu mama copiilor lui Bogdan de la Ploiești. Cum arată femeia care l-a făcut tătic pe artist
cancan.ro
image
Casa de Pensii a înființat o Companie ca să trimită pensionarii la băi. Doar directorul toca 370.000 lei/an
newsweek.ro
image
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
prosport.ro
image
Măsurile de raționalizare în caz de penurie de carburanţi. Ordinea în care se vor aplica dacă se declară situaţie de criză
playtech.ro
image
Selecționer nou la echipa națională! FRF a făcut anunțul oficial
fanatik.ro
image
Criza petrolului va duce la prăbușirea nivelului de trai? „În ultimii 36 de ani nu am mai trăit o criză ca cea de acum. Fără o reacție rapidă, ne așteaptă colapsul”
ziare.com
image
FOTO Imaginile! Cum au apărut iranienii la lovitura dată în Turcia
digisport.ro
image
SURSE Suma colosală din mită pe care șeful ARR ar fi depozitat-o în cutiile de pantofi: Cristian Anton, reținut de DNA
stiripesurse.ro
image
Femeia care i-a fost alături Codruței Filip a dezvăluit TOTUL despre infidelitate... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Anchetă după dispariția Melisei și Rebecăi! Oamenii legii vor să afle cum au ajuns cele două minore în pădure, având în vedere că distanța de la casele lor este destul de mare
wowbiz.ro
image
A 14-a pensie, vouchere și facilități de transport, plus plata chiriei!
romaniatv.net
image
1 Aprilie, Ziua Internaţională a Păcălelilor. Obiceiuri, tradiţii și farse celebre în lume
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Boala care a răpus-o pe mama lui Mihai Gâdea. Ultima fotografie, un ultim rămas bun
actualitate.net
image
Câți bani plătești, în 2026, ca să dormi și să dai la pește în complexul lui Dan Bittman de la Holograf? La ce a scăzut prețurile. Părerea turiștilor: „Te simți ca acasă”
click.ro
image
Soțul Laurei Cosoi s-a dat de gol! Cosmin Curticăpean a dezvăluit, fără să vrea, sexul celui de-al cincilea copil
click.ro
image
La ce gest a recurs Cristina Spătar: „Am luat și pastile”. A ajuns piele și os din cauza problemelor în căsnicie. Regina R&B nu mai merge cu Maybach-ul oferit de soț
click.ro
Sydney Sweeney, Instagram (2) jpg
Sydney Sweeney se transformă în model OnlyFans! Senzația blondă de la Hollywood, poziții indecente la filmări
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Regina MAria *@Getty IMages jpg
„Cea mai frumoasă regină din toate timpurile”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 1 aprilie. Situație neprevăzută pentru Lei, oportunități pentru Scorpioni
image
Câți bani plătești, în 2026, ca să dormi și să dai la pește în complexul lui Dan Bittman de la Holograf? La ce a scăzut prețurile. Părerea turiștilor: „Te simți ca acasă”

OK! Magazine

image
"Andrew și-a vândut fiicele pentru a-i plăti datoriile lui Fergie!" Alte secrete sordide ies la iveală

Click! Pentru femei

image
Celine Dion face o schimbare majoră în timp ce continuă lupta cu boala ei incurabilă

Click! Sănătate

image
De ce nu consumă musulmanii alcool?