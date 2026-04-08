Culisele retragerii licenței Realitatea Plus. Membru CNA: „Este o situație rușinoasă. Au încercat să ne păcălească în ultimul moment"

Postul de televiziune Realitatea Plus, cel care l-a susținut și promovat pe Călin Georgescu, a rămas fără licență audiovizuală. Decizia luată de Consiliul Național al Audiovizualului a venit pe fondul neplății unor amenzi mai vechi, iar ședința în care s-a hotărât soarta televiziunii a fost marcată de tensiuni, scuze de moment și o tentativă disperată a reprezentanților postului de a fenta legea și în ultimul moment. Mircea Toma, membru CNA, a detaliat pentru „Adevărul” modul exact în care s-au desfășurat evenimentele în spatele ușilor închise.

Temeiul legal al deciziei este articolul 57 din Legea Audiovizualului, care prevede retragerea licenței dacă titularul nu face dovada achitării amenzilor în termen de 6 luni de la aplicarea sancțiunii. Nu este un precedent absolut. În ianuarie 2023, CNA a hotărât închiderea OTV, postul deținut de Dan Diaconescu, din motive similare.

Povestea amenzilor neplătite de Realitatea Plus este însă mai lungă. CNA sesizase situația încă din februarie 2026 și, în loc să aplice legea atunci, a ales să trimită o scrisoare prin care invita posturile cu restanțe să trimită dovezile de plată. Mircea Toma recunoaște că a fost, de fapt, o aplicare întârziată a legii.

Nu este o premieră

Astfel, decizia CNA de marți a venit la capătul unei ședințe maraton marcate de tensiuni, acuze de minciună și un episod în care reprezentanții postului au prezentat dovezi de plată a amenzilor chiar în timpul pauzei acordate de CNA.

„Sunt principalele motive legale pentru care CNA a retras licența acestui post. Este articolul 57 din Legea Audiovizualului, care spune că atunci când dovada plății amenzilor nu este făcută în termen de șase luni de la data aplicării sancțiunii, se retrage licența. Este o decizie care a mai fost luată în trecut. Colegii mei mai vechi în instituție spun că au mai fost cel puțin trei situații de acest tip. Eu îmi aduc aminte de Dan Diaconescu, de OTV, care a pierdut licența pentru neplata sancțiunilor. Articolul 57 din lege”, a precizat Mircea Toma, într-o declarație acordată pentru „Adevărul”.

Chitanțele din al 12-lea ceas

Adevărata dramă s-a consumat în timpul discuțiilor cu avocatul postului. Deși legea fusese încălcată evident, reprezentanții televiziunii au recurs la pretexte pe care Mircea Toma le consideră rușinoase. Avocatul a susținut inițial că plățile sunt efectuate, însă a invocat dificultăți birocratice legate de ANAF pentru a justifica lipsa dovezilor, lucru care a dus la o scurtă păsuire de o oră din partea Consiliului. În acel interval, televiziunea a încercat să plătească de urgență datoriile restante.

„Din păcate, scena la care am asistat se califică drept o minciună penibilă și m-am simțit eu stânjenit pentru situația respectivă. Avocatul care a vorbit în numele postului a solicitat răgaz ca să vină cu probe că s-au făcut plățile. Legea nu prevede această posibilitate. Adaug la asta că informația cu privire la întârzierile plăților, respectiv obligația de a transmite dovada plății, a fost sesizată în februarie anul acesta și nu s-a aplicat legea atunci, motiv pentru care Curtea de Conturi a întrebat CNA-ul de ce nu aplică legea. Atunci când am constatat faptul că nu existau dovezi ale plății sancțiunilor pentru mai multe posturi, nu doar pentru ei, s-a luat decizia să transmitem o scrisoare prin care să-i rugăm să verifice dacă au făcut plata și să trimită dovada, chiar dacă termenul de șase luni fusese depășit. Nu s-a formulat atât de explicit, dar asta a însemnat de fapt: nu am aplicat legea atunci și i-am invitat să își achite obligația. Cu acel prilej, România TV, de exemplu, care nu trimisese dovezile pentru mai multe sancțiuni, în jur de cincisprezece, a trimis dovada plăților. Realitatea nu a trimis dovezile, ci a plătit atunci, pentru că nu plătise. Problema este că au plătit amenzi aplicate în 2025. Noi suntem în 2026, în februarie. În 2025 nu plătiseră amenzi vechi de peste un an, dar le-au plătit atunci și au trimis dovezile. Nu au plătit însă pentru 2024. Nu știu de ce. Deci amenzile din 2024 și unele mai vechi, din 2023, nu erau plătite”, a relatat cu lux de amănunte Mircea Toma.

Tensiunea a atins apogeul în momentul în care adevărul a ieșit la iveală prin intermediul extraselor de cont solicitate imperativ de CNA.

„În ședință, avocatul a spus ceea ce ulterior a reiterat, când a fost acuzat că a mințit: că el doar a transmis informația primită de la post. I s-a spus că s-au plătit și amenzile anterioare lui 2025 și că doar nu s-au trimis dovezile. După o dezbatere destul de tensionată, am decis să le oferim o oră ca să facă dovada, să obțină extrasele de cont. Ei au spus că nu pot pe loc, că au nevoie de o săptămână, că documentele sunt la ANAF. Extrasul de cont nu este la ANAF, ci la bancă și se poate obține online. Le-am cerut să trimită extrasele. Urma să vedem dacă aplicăm sau nu sancțiunea, deși, în principiu, ea trebuia aplicată, pentru că această situație trebuia rezolvată cu mult timp înainte, cu peste un an. În ora pe care le-am oferit-o, ei au plătit, de fapt, atunci, pentru că ne-au trimis extrasele de cont cu ziua și ora de astăzi, între 13:00 și 14:00. Este o situație rușinoasă. Au încercat să ne păcălească în ultimul moment și nici atunci nu au plătit toate sumele”, a explicat Mircea Toma.

Scandal între „suveraniști”: Makaveli acuză un senator că a luat mită de la patronul Realitatea Plus. Ninel Peia: „L-am cules de pe stradă”

În contextul în care realizatoarea-vedetă a postului, Anca Alexandrescu, a anunțat imediat după decizie mutarea emisiilor exclusiv în mediul online, Mircea Toma a clarificat aspectele legale care interzic difuzarea liniară a aceluiași program sub umbrela vechii licențe.

„Da, în sensul că licența pe care au obținut-o pentru nouă ani a fost acordată pentru un program transmis atât prin cablu, cât și online, pe platforme digitale. Tot ceea ce ar transmite în regim liniar intră sub aceeași licență, a cărei valabilitate s-a pierdut astăzi. În principiu, efortul de a opri transmisia, dacă nu o opresc de bunăvoie, nu ține direct de noi. Ar trebui să intervină alte instituții, probabil ANCOM. În schimb, în ceea ce privește distribuția prin cablu, acolo CNA poate interveni mai ușor”, a explicat membrul CNA.

Dincolo de rigorile legii, Mircea Toma a subliniat latura umană a acestei decizii și a arătat cu degetul spre managementul și direcția editorială a postului.

„Trebuie să spun că nu am nicio bucurie în legătură cu acest eveniment. Am avut emisiune timp de cinci ani la Realitatea, încă de la începuturile postului. Mă doare că se închide o licență și că oameni rămân fără locuri de muncă. Sper să găsească soluții, dar responsabilitatea aparține celor care au abandonat jurnalismul și s-au implicat fățiș în campanie politică. Amenzile au venit ca urmare a unor încălcări”, a subliniat Mircea Toma.

Ce urmează? Blocajul unei posibile „rebranduiri”

Despre posibilitatea ca acționariatul să folosească alte licențe deținute în portofoliu pentru a continua difuzarea conținutului actual sub un alt nume, reprezentantul CNA este sceptic și indică mecanismele clare de control pe care le are instituția.

„Am mai trecut prin astfel de situații. Au apărut posturi noi care reproduceau, în esență, conținutul altora. Acordarea unei licențe presupune însă aprobarea CNA. Primul lucru care se va încerca, probabil, va fi valorificarea altor licențe pe care Realitatea le are, cum ar fi Realitatea Star sau Realitatea Sportivă. Însă aceste licențe au fost acordate pentru structuri editoriale specifice. Pentru a introduce alt tip de conținut, este nevoie de acordul CNA pentru modificarea structurii, ceea ce nu cred că se va întâmpla. Ar mai putea încerca să distribuie emisiunile în regim la cerere, pe bucăți, devenind furnizor de servicii media audiovizuale la cerere. De altfel, cred că și acum își publică emisiunile pe platforme precum YouTube, unde pot fi urmărite individual. În regim liniar însă nu au voie să emită”, a încheiat Mircea Toma.

Cum văd românii închiderea Realitatea Plus

Decizia CNA a generat, în câteva ore, sute de comentarii pe Reddit, unde tonul dominant a oscilat între sarcasm și satisfacție.

Grija cea mai des exprimată a fost că postul va reapărea rapid sub un alt nume. Utilizatorii au inventariat, cu umor, variantele posibile: „Realitatea++", „Realitatea#", „Realitatea Pro Max", „Realitatea Ultra 5G" sau „iRealitatea", unii adăugând că revenirea e doar o chestiune de timp. „Se mută toți în altă parte și continuă aceleași lucruri. De asta sunt sigur", a comentat unul dintre utilizatori.

CNA a retras licența pentru Realitatea Plus și Gold FM. Anca Alexandrescu: „Sistemul vrea să blocheze Televiziunea Poporului și pe Călin Georgescu”. Clubul de Presă: „Act samavolnic”

Un altul a invocat precedentul: „Se repetă istoria. A mai fost închisă o Realitate, doar să apară această alternativă. Sunt curios ce nume o să-i găsească la Realitatea alternativă a alternativei."

Întrebarea „Dar de ce nu și România TV?" a primit și ea un răspuns care a adunat aprobare: „Aia sunt profesioniști în mod malefic. Adică își achită taxele și amenzile."

Un comentariu a abordat subiectul din unghi juridic, fără ironie: „Ar trebui să nu li se acorde o nouă licență până nu își plătesc datoriile. Până la urmă, nu e drept constituțional să ai licență de emisie TV."

Cel mai votat comentariu al zilei a fost o imagine, fără text, urmată de replica: „Atât doar să nu învie ca Iisus în săptămâna patimilor."