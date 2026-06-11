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12 iunie: Ziua în care Nelson Mandela a fost condamnat pe viață

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Pe 12 iunie a avut loc condamnarea istorică a lui Nelson Mandela și s-a născut poeta Irina Mavrodin. Tot pe 12 iunie s-a născut și criticul literar Alexandru Balaci și scriitoarea Anne Frank.

Nelson Mandela
Sacrificiul lui Nelson Mandela pentru libertate

1915: S-a născut filantropul american David Rockefeller

Cel mai mic și ultimul nepot în viață al lui John D. Rockefeller, fondatorul Standard Oil și primul miliardar american, David Rockefeller a fost singurul dintre cei cinci fii ai lui John Rockefeller Jr. care și-a construit întreaga carieră în mediul corporatist. Moartea sa a marcat sfârșitul unei epoci în istoria celebrei familii.

Cunoscuți drept „Frații” – David, Laurance, John, Nelson și Winthrop – aceștia au influențat profund afacerile, politica, filantropia și arta americană.

David Rockefeller FOTO: Arhivă
David Rockefeller FOTO: Arhivă

David a fost apropiat de numeroși lideri mondiali, de la Deng Xiaoping și Nelson Mandela, la șahul Iranului și Henry Kissinger. A fost și un generos filantrop, donând sute de milioane de dolari în sprijinul cauzelor sociale, muzeelor și universităților.

Familia Rockefeller a fost prezentă și în România, prin fondul de investiții Europa Capital, parte din grupul financiar american, care a dezvoltat împreună cu RPF Development ansamblurile rezidențiale Vitan Residence și Tineretului Park din București.

1916: S-a născut criticul și istoricul literar Alexandru Balaci 

Alexandru balaci s-a născut în localitatea Aurora din județul Mehedinți. A urmat cursurile Facultății de Litere a Universității din București. Ulterior, între 1952-1959, a fost redactor-șef la Editura de Stat pentru Literatură și Artă. 

Alexandru Balaci FOTO: Wikipedia
Alexandru Balaci FOTO: Wikipedia

Între 1962 și 1965 a ocupat funcția de prorector al Universității din București. A fost vicepreședinte al Consiliului de Stat pentru Cultură și Artă, redactor-șef al revistei „Viața Românească” și vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România. 

În anul 1994 a fost ales membru titular al Academiei Române.

Alexandru Balaci a murit în anul 2002.

1929‎: S-a născut Irina Mavrodin, poetă, eseistă, traducătoare şi profesor universitar

Irina Mavrodin (n. 12 iunie 1929 – d. 22 mai 2012) a fost o profesoară de literatură franceză (inițial la Universitatea din București, ulterior profesor consultant la Universitatea din Craiova), traducătoare română de limba franceză, poetă și eseistă.

A tradus ciclul de romane "În căutarea timpului pierdut" a lui Marcel Proust.

Poeta s-a educat la Focşani spre sfârşitul perioadei interbelice, la Liceul Unirea, iar de locurile copilăriei, la Satu Nou, lângă Panciu, a rămas atrasă până la sfârşitul vieţii.

A publicat o suită de cărţi devenite repere bibliografice de prim rang; a avut o contribuţie importantă în domeniul teoriei şi istoriei literare, precum şi în domeniul traducerii literare.

Irima Mavrodin FOTO: ICR
Irima Mavrodin FOTO: ICR

 Este autoarea a numeroase volume de traduceri importante, poeme și eseuri.

Scriitoarea a mărturisit într-un interviu că în perioada studenţiei l-a divinizat pe colegul ei de trudă în domeniul scrisului, poetul, eseistul şi traducătorul Mircea Ivănescu, pe care l-a şi cerut în căsătorie.

O relaţie „de a fi şi de a nu fi împreună”, cum o caracterizează Irina Mavrodin.

Cu câţiva ani înainte de moarte, Irina Mavrodin îşi definea tinerețea extrem de frumos.

„Am avut mari iubiri, despre care poate cândva voi scrie, si mari nefericiri din dragoste. Eram deznădăjduită, distrusă, şi totuşi nu credeam decât în iubire, în iubirea dintre bărbat şi femeie, care mi se părea valoarea supremă. Totodată, de parca ar fi fost vorba de doua fiinţe şi nu de una, îmi scriam cărţile cu mâna altuia parcă, îmi rosteam cursurile parca cu gura altuia. Totul a fost aşa cum trebuie să fie, totul e bine aşa cum a fost, îmi spun privindu-mi în urmă tinereţea, viaţa. Să nu uităm că exista şi un context, aproape mort acum: o boemă artistică, literară, care îşi avea strălucirea şi savoarea ei“.

1929: S-a născut Anne Frank, autoarea unui celebrului jurnal despre Holocaust

Anne Frank s-a născut pe 12 iunie 1929 și s-a ascuns împreună cu familia într-o anexă din Amsterdam în perioada 1942–1944. A ținut un jurnal care a devenit unul dintre cele mai cunoscute documente ale Holocaustului.

Anne Frank
Anne Frank

După trădare, familia a fost deportată, iar Anne și sora sa au murit de tifos în lagărul de la Bergen-Belsen, în 1945. Tatăl ei, Otto Frank, singurul supraviețuitor, a publicat jurnalul. Manuscrisul original este păstrat în Casa Memorială Anne Frank din Amsterdam, fiind inclus în Patrimoniul UNESCO.

1941: S-a născut pianistul american Chick Corea

Armando Anthony “Chick” Corea (n. 12 iunie 1941, Chelsea, Massachusetts, S.U.A) este un muzician american. A câștigat în numeroase rânduri premiul Grammy la secțiunile pianist/keyboardist și compozitor de jazz american.

A ajuns foarte cunoscut prin activitatea lui din anii ’70, promovând stilul jazz fusion sau jazz-rock cum era denumit la vremea respectivă. Se poate spune că a contribuit direct la nașterea acestui stil de jazz. A făcut parte din celebra trupă ˝Miles Davis Band˝ luând parte la legendarele înregistrări ale lui Miles Davis de la sfârșitul anilor ’60, începutul anilor ’70.

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În anii ’70 și-a format propriul grup de jazz ˝Return to Forever˝, grup cu care a continuat să exploreze sonoritățile fusion.

În anii 80′ și ’90 a avut numeroase alte colaborări explorând variate stiluri muzicale.  În 2010 a fost numit doctor honoris causa al Universității tehnico-științifice a Norvegiei (NTNU) din Trondheim.

1964: Nelson Mandela, militant al luptei împotriva apartheid-ului din Africa de Sud, a fost condamnat la închisoare pe viață

Nelson Rolihlahla Mandela s-a născut pe 18 iulie 1918, în Transkei, Africa de Sud. Originar din familia regală Thembu din Mvezo, Africa de Sud, a urmat studii juridice la Universitatea din Fort Hare și la Universitatea din Witwatersrand, în cele din urmă a practicat dreptul la Johannesburg.

S-a implicat intens în politica anticolonială și naționalistă africană, devenind unul dintre cei mai importanți activiști anti-apartheid din Africa de Sud.

În 1963, a fost arestat pentru rolul său de lider în mișcarea de eliberare împotriva apartheidului și pentru angajamentul său neclintit față de dreptul inerent al indivizilor de a trăi în libertate.

Pe 12 iunie 1964, Nelson Mandela a fost condamnat la închisoare pe viață. A fost închis pe Insula Robben, situată în largul coastei Cape Town.

Nelson Mandela FOTO: Arhivă
Nelson Mandela FOTO: Arhivă

Cum deținuții erau identificați după numărul și anul întemnițării, „46664” a devenit identificatorul definitoriu al lui Nelson Mandela.

Eliberare sa, în 1990, a devenit un punct de cotitură în peisajul politic al Africii de Sud, alimentând dezbateri cruciale și catalizând transformarea țării într-o democrație multirasială.

După ieșirea din închisoare, Mandela a continuat să susțină reconcilierea rasială în țara sa și a sprijinit inițiativele menite să vindece o națiune divizată.

Ca semn de recunoaștere a eforturilor sale neobosite, a fost ales președinte al Africii de Sud în 1994, deținând funcția până în 1999.

În 1993, a primit Premiul Nobel pentru Pace alături de fostul președinte sud-african Frederik Willem de Klerk. 

Formarea Bătrânilor în 2007, un grup independent format din lideri mondiali care își valorifică înțelepciunea și experiența pentru a promova pacea, a atenua suferința umană și a susține interesele comune ale umanității, se datorează eforturilor postpreședințiale ale lui Mandela.

A murit la vârsta de 95 de ani, la data de 5 decembrie 2013.

1991: Boris Eltin este ales presedinte al Federatiei Ruse

Boris Elțîn, fost președinte Federația Rusă
Boris Elțîn, fost președinte Federația Rusă

Boris Nikolaievici Elțin (n. 1 februarie 1931 în Sverdlovsk [azi Ekaterinburg], Rusia, URSS – d. 23 aprilie 2007), a fost, în 1991, primul președinte al Rusiei, precum și primul conducător din istoria acestei țări ales în mod direct.

2003: A murit actorul american Gregory Peck

Gregory Peck a primit Oscarul în 1962 pentru rolul din filmul „Să ucizi o pasăre cântătoare” și a fost distins de-a lungul carierei cu numeroase premii, inclusiv Medalia Libertății și Premiul pentru întreaga carieră.

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Gregory Peck, actor american
Gregory Peck, actor american

Figură emblematică a Hollywoodului, în 1991 Gregory Peck a fost numit „Comandor al Ordinului Artelor și Literelor” în 1991.

2023: A murit politicianul italian Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi a murit în urmă cu exact un an, la vârsta de 86 de ani, în Spitalul San Raffaele din Milano, unde fusese internat.

Fostul om de afaceri și premier italian suferea de leucemie.

Silvio Berlusconi s-a născut la 29 septembrie 1936, la Milano. A absolvit cu onoruri, în 1961, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Milano. A intrat pe piața media în 1976, când a pus bazele postului de televiziune prin cablu Telemilano Cavo. Doi ani mai târziu, a fondat holdingul Fininvest, care, în timp, avea să includă numeroase companii din domenii precum alimentaţie, construcţii şi media, printre care grupul de televiziune Mediaset, notează Agerpres.

În 1980, Berlusconi a înfiinţat Canale 5, primul canal privat de televiziune din Italia cu acoperire naţională. Din 1986 şi până în 2017, a fost proprietarul clubului de fotbal AC Milan, care i-a crescut reputația atât pe plan național, cât și internațional.

În politică s-a lansat în 1993, ca fondator al partidului de centru-dreapta Forza Italia, al cărui preşedinte a fost până în 2009. Între 2009 şi 2013 a condus Partidului Poporul Libertăţii, iar în noiembrie 2013 a readus pe scena politică formaţiunea Forza Italia.

Silvio Berlusconi FOTO: Getty Images
Silvio Berlusconi FOTO: Getty Images

În 2009, revista Forbes l-a plasat pe Silvio Berlusconi pe locul 12 în topul celor mai puternici oameni din lume.

Berlusconi a fost membru al Camerei Deputaţilor din Italia în mai multe mandate, dar și membru al Parlamentului European, între 20 iulie 1999 şi 10 iunie 2001. La alegerile europarlamentare din 2 iulie 2019 a obţinut un nou mandat. 

La 1 august 2013, Curtea de Casaţie din Italia a confirmat pedeapsa cu închisoarea pentru Silvio Berlusconi pentru fraudă fiscală, după ce acesta fusese condamnat în primă instanţă şi în apel la patru ani de detenție.

Nu a fost niciodată închis, deoarece legea italiană împiedică detenţia persoanelor cu vârste de peste 70 de ani.

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