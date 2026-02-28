search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Contractul pentru realizarea blindatelor Cobra II. Cum răspund MApN și NATO în cazul subcontractorilor cu legături în Federația Rusă

0
0
Publicat:

Ministerul Apărării și NATO au oferit explicații, la solicitarea „Adevărul”, în cazul privind Automecanica Mediaș, companie controlată de doi afaceriști cu conexiuni în Federația Rusă, care ar fi trebuit să producă o parte din blindatele COBRA II destinate Armatei Române.

Foto: otokar
Foto: otokar

Problemele de la Automecanica Mediaș au ieșit la iveală după ce Ministerul Apărării a semnat un contract de 857 de milioane de euro cu firma turcă Otokar pentru 1.059 de vehicule blindate COBRA II. Vehiculele urmau să fie produse atât în Turcia, cât și în România, iar pentru componenta locală, Otokar a format un consorțiu cu Automecanica SA din Mediaș.

Structura acționariatului Automecanica SA s-a schimbat în ianuarie 2023, la un an de la invazia rusă în Ucraina. Acțiunile au ajuns la Andrei Scobioală și la Automecanica SKB Property SRL, firmă deținută de Serghei Glinka. În noiembrie 2023, cei doi au devenit acționari majoritari, cu câte 48% din acțiuni fiecare.

MApN explică de ce a acceptat Automecanica ca subcrontractor pentru blindatele COBRA II

Glinka este un personaj influent în Moscova, fiind fost acționar al companiei Transmashholding, principalul producător de material rulant din Federația Rusă. La rândul său, administratorul Andrei Scobioală a desfășurat afaceri în Federația Rusă. Potrivit informațiilor noastre, el ar deține sau cel puțin ar fi deținut cetățenia acestei țări. Scobioală neagă acest lucru. „Adevărul” a relatat pe larg despre legăturile celor doi afaceriști în Federația Rusă.

Întrebați de „Adevărul” dacă au efectuat verificări privind acționariatul Automecanica SA, responsabilii din cadrul Ministerului Apărării au transmis că respectiva societate a îndeplinit condițiile legale pentru a fi subcontractor în cadrul licitației pentru blindatele COBRA II, fiind „operator economic român din industria națională de apărare”.

„În cadrul procedurii de atribuire, a depus ofertă operatorul economic OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S. Acesta a stabilit și declarat subcontractant compania Automecanica S.A. Automecanica S.A. este operator economic român din industria națională de apărare. În conformitate cu HG 1489/2022 și Documentația de atribuire, pentru participanții în procedura de atribuire a fost verificată îndeplinirea următoarelor criterii de calificare referitoare la situația personală a candidatului:

-           nu a fost condamnat în ultimii 5 ani prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru unul sau mai multe dintre motivele următoare: participare la activități ale unei organizații criminale, corupție, fraudă, pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste ori instigare, complicitate sau tentativă de a comite aceste acțiuni, spălare de bani și/sau finanțarea terorismului;

-           nu a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;

-           nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;

-           în ultimii 2 ani și-a îndeplinit corespunzător obligațiile contractuale, îndeosebi pe cele referitoare la securitatea informației și securitatea aprovizionării;

-           să fi îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România și/sau în țara în care este stabilit.

Citește și: Compania turcă Otokar cumpără Automecanica Mediaș. Cele două firme colaborează din 2025 pentru producția de vehicule blindate

            În urma evaluării documentelor prezentate, s-a constatat că Automecanica S.A. îndeplinește criteriile referitoare la situația sa”, au răspuns reprezentanții MApN, la aproape o lună de la solicitarea trimisă de „Adevărul”.

NATO: „Aliații sunt responsabili pentru contractele pe care le încheie”

Mult mai rapid – în doar 2 zile – a sosit răspuns de la Alianța Nord-Atlantică, de la care am încercat să aflăm un punct de vedere, respectiv dacă oferă statelor membre linii directoare în astfel de cazuri. Reprezentanții NATO susțin că statele membre sunt pe deplin responsabile pentru contractele pe care le încheie, fiind obligate să notifice Aliații "dacă anumite situații industriale sau parteneriate ar putea afecta securitatea”.

„Aliații sunt responsabili pentru contractele pe care le încheie. De asemenea, ei sunt responsabili să notifice NATO dacă anumite situații sau parteneriate ar putea afecta securitatea (n.red – NATO). Pentru orice contracte care necesită partajarea de informații clasificate NATO, există proceduri de securitate obligatorii pe care Aliații trebuie să le respecte”, au transmis reprezentanții NATO la solicitarea „Adevărul”.

Radu Miruță pasează responsabilitatea către Ministerul Economiei

Contactat de Adevărul la începutul acestei luni pentru a lămuri situația, ministrul apărării, Radu Miruță, a pasat responsabilitatea către alte instituții, inclusiv către Ministerul Economiei, pe care chiar el l-a condus până în decembrie 2025.

„Nu este ceva ce ne implică direct pe noi. Contractul nostru este cu Otokar și ei sunt penalizați în fiecare zi. (...) Acolo responsabilă este CEISD, nu este MApN. Dacă se face o astfel de tranzacție, intră sub verificările CEISD. (N.red. – Automecanica SA) nu este implicată direct în contractul cu Ministerul Apărării. Pot fi contracte paralele. Pentru această mașină blindată Cobra, Ministerul Apărării interacționează cu Otokar. Ei au câștigat licitația și au prezentat un subcontractor cu care ministerul este de acord. Ministerul le-a dat o factură de 40 de milioane de euro penalități și mai vine una tot așa. (...) Povestea cu producerea de armament pe teritoriul României este la Ministerul Economiei, nu la Ministerul Apărării. Acolo sunt autorizațiile. Sunt 162 de firme în România care sunt autorizate de o serie de instituții pentru a fi furnizori de armament și securitate”, a declarat Miruță pentru „Adevărul”.

Citește și: Cum explică instituțiile statului penetrarea sistemului de apărare românesc de către ruși. Pozițiile oficiale ale CSAT și MAE

Ministrul Economiei: „Este nevoie și de reguli mai stricte”

Tot la momentul respectiv, ministrul economiei, Irineu Darău, a subliniat, într-un răspuns transmis în scris pentru Adevărul, că se au în vedere modificări legislative pentru a preîntâmpina astfel de situații.

„La toate nivelurile, statul român monitorizează atent situația și se va asigura că nu vor exista vulnerabilități materializate pe lanțul de producție. Se au în vedere inclusiv modificări legislative și de proceduri pentru a preîntâmpina din timp astfel de situații. Consider că este nevoie și de reguli suplimentare mai stricte la modificările de acționariat”, a transmis Irineu Darău pentru „Adevărul”.

La solicitarea "Adevărul", CSAT susține că a analizat tranzacția prin care Automecanica încearcă să preia controlul Popeci Utilaj Greu, iar ANCEX că a înregistrat firma pentru operațiuni cu produse militare. Niciuna dintre instituții nu explică, însă, cum a fost posibil ca o companie controlată de cetățeni cu legături documentate la cercurile de putere de la Moscova să obțină aceste autorizații.

